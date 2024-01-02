前職棒球員張誌家猝逝，曾旅日燃燒天賦，為假球案黯然離開棒球界

前職棒球員張誌家過世，海基會：協助家屬赴陸處理

（中央社）前職業棒球員張誌家的母親今（2）日證實，昨（1）日接獲張誌家於中國過世的訊息，享年43歲。海基會今天表示，家屬已和海基會取得聯繫，目前正全力協助家屬赴陸處理後事。

對於張誌家在中國大陸過世一事，海基會今天表示，家屬已和海基會取得聯繫，目前正全力協助家屬赴陸處理後事，後續將與家屬保持聯繫並提供協助。

張誌家母親上午說，張誌家跨年夜還有與家人通電話，隔天家人致電給在中國獨居的張誌家卻沒接，覺得很反常，透過友人了解，友人請房東去察看，房東開門發現張誌家倒臥地上。

張誌家曾效力日本與台灣職棒，但涉及假球案後就自棒球界淡出。

張誌家曾旅日燃燒天賦，為假球案黯然離開棒球界

具台日職棒資歷的退役球員張誌家過世，張誌家學生時期就展現天分，旅日時期結婚連球星松坂大輔都來台祝賀，中職時期因涉假球案遭永不錄用離開球界，過世消息讓過往好友惋惜。

張誌家高中就讀台灣青棒名校穀保家商，穀保家商校友會會長蔡明堂接受《中央社》記者訪問時直言，張誌家是他帶穀保的第一屆學生，當時就展現高度的棒球天份，今天早上聽到張誌家同一屆的隊友紀俊麟通知過世消息時也嚇一跳，回憶當時張誌家在台灣也算風靡一時，但因為跟人借錢才衍生出後面不少事情。

張誌家高中畢業後先進入業餘社會隊強權合作金庫棒球隊打球，在2001年世界盃棒球賽代表台灣參賽投出知名度，當時21歲的張誌家先是預賽對韓國隊完投、季軍戰又完封日本隊，投出代表作也為自己開啟之後旅日大門。

張誌家2002年與日本職棒西武獅隊簽約，旅日期間曾寫下連續28局奪三振難得紀錄，2003年返台舉辦婚宴，當時西武隊超級球星松坂大輔也有來台送上祝福。

張誌家2002至2004年在日職一軍總計出賽63場，戰績26勝19敗，投出352次三振，出賽防禦率3.81，後來因傷沒能再有一軍出賽紀錄，2006年遭西武獅隊解約。

張誌家2008年返台加盟中職La New熊隊，但2009年就因為涉入假球案被約談遭球隊開除、遭中職永不錄用，職棒球員生涯結束、也離開棒球界。張誌家近年有出席指導基層球隊的公開活動，後轉往高爾夫發展。

家人證實張誌家在中國過世消息，目前正在準備證件，將前往中國處理後續事宜，過往球界的隊友、熟識的好友聽到消息都感到震驚和惋惜。

台中市政府運動局長李昱叡稍早接受媒體聯訪表示，運動局會連繫家屬，盡最大力量支持家屬、慰問家屬心情，並協請相關單位協助家屬相關奔喪與返台治喪事宜，讓張誌家在人生最後一段落葉歸根。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範