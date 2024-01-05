開戰兩年後重訪俄羅斯，我發現部分民眾漸漸對普亭產生懷疑

文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）

在年輕的時候，我學了俄語，90年代勤工儉學時的工作是帶德國遊客去俄羅斯。所以對該國蘇聯垮台後的歷史比較瞭解。我2023年11月之行是我在烏克蘭戰爭後第二次去俄羅斯。感受很深，在這裡跟讀者共享一部分。

失去友鄰的俄羅斯

本來買了一張機票是從柏林飛赫爾辛基，從那裡再坐大巴去聖彼得堡。可沒想到，航程的前兩天，大巴公司來了通知，說芬蘭已將跟俄羅斯交界的邊境關閉，原因是俄羅斯為了報復芬蘭加入北約，故意把大批的難民通過其邊境送往芬蘭。於是，我不得不重新設計去俄羅斯的路程。最後，不得不從柏林飛往塔林（愛沙尼亞首都），並從那裡坐大巴去聖彼得堡。

顯然，俄羅斯在不斷失去自己可靠的鄰居，樹敵太多。至少在歐洲，除了白羅斯，其他的鄰國都不得不對莫斯科防一手。自從彼得大帝以來，俄羅斯一直把自己看成是歐洲的國家，至少從文化和政治價值上來說是這樣。

烏克蘭戰爭之前，俄羅斯人去歐洲旅遊很方便，而現在，普亭（Vladimir Putin）領導的俄羅斯交的朋友盡是那些前現代、不認同普世價值的非民主國家，這自然給人們跟歐洲各國的交流帶來了困難。俄羅斯人也算是一個喜歡在國外休假的民族，尤其是大城市裡的人。而現在，就是因為普亭的這場戰爭，感覺就像被關在籠子裡一般。

正在覺醒的俄羅斯人

在聖彼得堡，我意外地遇到了在飯店接待處的一位女士，毫不顧忌地跟我說起她對烏克蘭戰爭的看法。她自己的親戚在烏克蘭，所以她對烏克蘭戰爭的實情比一般的俄羅斯人更瞭解。「這場殘酷的戰爭，把那裡的人（烏克蘭人）折磨得好苦。真不知道，（普亭）這麼做，到底為了什麼？」當然，她說這些話的時候，有意壓低了聲音。因為在俄羅斯，所有反對烏克蘭戰爭的言論，都會被當做犯罪處理。

後來，我跟一個彈鋼琴的音樂家見面。他是我一個德國朋友介紹的。他已經是年過60的人了。一談起戰爭，他頗有感嘆地說：「在俄羅斯，大部分民眾被官方宣傳洗腦越來越愚昧了。而普亭正是由這些民族主義、俄羅斯帝國理念的支撐，覺得他的戰爭行為似乎有群眾基礎。而且，這種無知矇昧的程度似乎跟那些城市化的程度有著直接的關係，像在莫斯科、聖彼得堡，似乎開明的人更多些。所以願意去當兵、上前線的年輕人也少的多。而在其他邊緣城市甚至農村地區，不少人把入伍看成是自己改變經濟地位的很好的途徑。而把打仗也看成似乎是天經地義的事。」

比較第一次俄羅斯之行，我深深感到俄羅斯已不是像戰爭剛爆發時對普亭的侵略戰那種狂熱。隨著俄軍士兵被打死打傷的數量劇增，人們對戰爭的厭惡的程度也在加深。當然，大部分都知道，他們不能在公開場合表述這種思想，否則等待他們是牢獄。

「我們等待著我們烏克蘭軍隊！」

我花了三天時間，去了馬里烏波爾（Mariupol）和別爾江斯克（Berdyansk）。這兩個城市是俄羅斯的佔領區。普亭已經將該地區非法定為俄羅斯的領土。但我在別爾江斯克跟人們交流時，已經幾次聽到當地人跟我悄悄地說，「我們的心還是朝著烏克蘭的。我們期待著烏克蘭軍隊奪回這個城市。」

在馬里烏波爾，從整個市裡被摧毀的程度，我可以想見，當初俄軍試圖佔領該地區時遭到的抵抗何等劇烈。我住的一個飯店一條街，約有3公里長，幾乎80％的房子都被炮火摧毀了。

中國車子：自己砸自己的牌子

烏克蘭戰爭，由於西方對俄羅斯的制裁，給中國商家送了一份「聖誕大禮」。2023年，中國對俄羅斯出口狂漲到50％。我在聖彼得堡的最熱鬧街上走一走，便看到櫥窗裡不少中國貨。

有一次，我在從莫斯科到頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的路上。坐在我對面是個從事室內設計的中年俄羅斯人。在聊天中，他好奇想從我這裡得知為什麼中國車的品質如此之差的原因。他說，俄羅斯人開中國車沒開多久，就發現品質確實不如西方。

在戰爭之前，進口西方的車非常容易，加之來自美國、歐洲大汽車公司在俄羅斯又設立了工廠，使俄羅斯開車族得利不少。但由於經濟制裁，它們都撤了。這下樂壞中國的一些汽車產家。戰爭爆發後，俄羅斯開車族沒有其他選擇，只能去買中國的車。

現在據統計，目前俄羅斯進口的外國車中92％來自中國。但俄羅斯跟歐洲人不一樣，對電動車一點鍾情也沒有，因為他們在便宜的油價環境下，沒有這種綠色的覺悟。所以燃油車是他們唯一的選擇。

俄羅斯人當然不知道，中國人一直想追趕西方，在傳統車方面，幾十年追趕不上。後來走捷徑開發電動車，似乎是很成功，但在俄羅斯卻不吃香，而燃油車卻恰恰又不是中國的硬項。

中國利用這次戰爭，能把很多貨物傾銷於俄羅斯，貿易額提升了不少。但在汽車這個行業，普亭作為一國之首，實際上在開車族的心裡因為無法讓他們開他們喜歡的西方車，於是便漸漸埋下了怨恨的種子。而這種怨恨弄不好哪天會傳染開來。

對中國的兩種極端預測

在莫斯科，我走訪了高等經濟學院——那時模仿倫敦經濟學院體制建立起來一所大學。我在2000年時作為訪問教授在那裡授過課。我在亞非學院受到了卡爾涅夫（Karneev）教授的熱情接待，他還請了他自己的一個博士生一起參加。