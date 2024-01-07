你聽過Emo Trap嗎？從Lil Peep之死，看新型態嘻哈如何崛起並反映當代年輕人的憂鬱之苦

文：madeinkobw｜翻譯：何姵儀

在美國的嘻哈界，「憂鬱」主題正風行。簡單來說，以自殺、朋友死亡和藥物為主題的憂鬱風格的饒舌正受到關注，同時濫用作為抗焦慮藥物的贊安諾（Xanax）也成為問題。

讓我們列舉今年受歡迎的歌曲。例如，Logic的〈1-800-273-8255〉是在美國全國自殺防治熱線的支持下。製作的一首呼籲自殺防治的歌曲，而Lil Uzi Vert的〈XO Tour Life3〉則講述了一個對他逼近的女友，以及自己的朋友們死亡的歌曲。

這些歌曲不僅巧合地在同一時期登上排行榜，還有其他例子，如XXXTentacion的專輯《17》以自殺和憂鬱為主題，引起話題，甚至得到了Kendrick Lamar的肯定。

在這種情況下，一種名為Emo Trap的新型嘻哈形式正式崛起。

Emo Trap的特色，在於將90年代另類搖滾與垃圾搖滾（Grunge）的吉他片段做為範本，與陷阱音樂（Trap）的節奏結合之後，再填上憂鬱、自殺等主題的歌詞為特色。

前面提到的XXXTentacion專輯，在聲音方面以原聲吉他為主，同時還帶有搖滾樂的影子。