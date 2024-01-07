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TNL+ 2024/01/07,
音樂

你聽過Emo Trap嗎？從Lil Peep之死，看新型態嘻哈如何崛起並反映當代年輕人的憂鬱之苦

你聽過Emo Trap嗎？從Lil Peep之死，看新型態嘻哈如何崛起並反映當代年輕人的憂鬱之苦
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

Emo Trap中，自殺和死亡等主題雖然普遍存在，但若能將其想要傳遞的訊息，從負面轉為正面，應該就能以最純粹的形式，實現Lil Peep生前想要告訴大家的目標，那就是「希望透過自己的音樂來幫助他人」。Emo Trap正是為了替現代年輕人所面臨的憂愁發聲而誕生的音樂。

文：madeinkobw｜翻譯：何姵儀

在美國的嘻哈界，「憂鬱」主題正風行。簡單來說，以自殺、朋友死亡和藥物為主題的憂鬱風格的饒舌正受到關注，同時濫用作為抗焦慮藥物的贊安諾（Xanax）也成為問題。

讓我們列舉今年受歡迎的歌曲。例如，Logic的〈1-800-273-8255〉是在美國全國自殺防治熱線的支持下。製作的一首呼籲自殺防治的歌曲，而Lil Uzi Vert的〈XO Tour Life3〉則講述了一個對他逼近的女友，以及自己的朋友們死亡的歌曲。

這些歌曲不僅巧合地在同一時期登上排行榜，還有其他例子，如XXXTentacion的專輯《17》以自殺和憂鬱為主題，引起話題，甚至得到了Kendrick Lamar的肯定。

在這種情況下，一種名為Emo Trap的新型嘻哈形式正式崛起。

Emo Trap的特色，在於將90年代另類搖滾與垃圾搖滾（Grunge）的吉他片段做為範本，與陷阱音樂（Trap）的節奏結合之後，再填上憂鬱、自殺等主題的歌詞為特色。

前面提到的XXXTentacion專輯，在聲音方面以原聲吉他為主，同時還帶有搖滾樂的影子。

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