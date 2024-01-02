陸客香港觀賞煙花跨年「即日來回」，「北返」超負荷滯港露宿
我們想讓你知道的是
在剛結束的元旦夜，大批中國大陸旅客從深圳到香港觀賞煙花倒數活動，之後返回深圳，但由於交通不足，數以千計陸客在港露宿。有媒體指事件背後折射出香港旅遊業面對的問題。
（中央社）在剛結束的元旦夜，大批中國大陸旅客從深圳到香港觀賞煙花倒數活動，之後返回深圳，但由於交通不足，數以千計陸客在港露宿，有媒體呼籲政府作出改善，並指事件背後折射出香港旅遊業面對的問題。
根據官方數字，元日當天，有超過19萬陸客入境香港，不少人「即日來回」，觀賞煙花後返回深圳，而凌晨以後，香港連接深圳的一些口岸已經關閉，他們只能搭乘通宵大巴經皇崗或落馬洲口岸出境。
但由於人數眾多，兩個口岸消化不了，加上大巴數量不足，以致數以千計陸客滯留在口岸及附近地鐵站，以及搭乘大巴的市區車站；當天凌晨，千計陸客因為坐不到大巴，在口岸及靠近的地鐵站露宿。
這些露宿的陸客對此十分不滿，據報道，他們近日紛紛在大陸網站留言，批評港方沒有為此做好準備。
面對排山倒海的批評，港府官員表示，今後再有類似活動時，將會考慮延長部分口岸通關的時間。
對於元旦出現陸客滯港的情況，《信報》今天（2日）發表社評，要求政府改善交通配套安排，並指事件折射出某些問題，其一是陸客為什麼不願在港花錢過夜，另一方面，港人卻寧可北上深圳消費，缺乏留港消費意欲；尤有甚者，有愈來愈多港人有意移居大陸，索性在大灣區長期消費。
社評表示，近幾年來，港人不但移居海外，也踴躍到大陸居住，中產階層流散，嚴重削弱本地消費市場。
與此同時，大陸城市尤其是一水之隔的深圳取得長足進步，吃喝玩樂和長期居住的性價比佔盡優勢，莫說港人熱愛北上購物玩樂，即使大陸民眾對於香港的興趣也只傾向於「一日遊」。
社評表示，上述種種問題一時難以解決，唯盼港府官員對症下藥，讓香港再度綻放應有的魅力，留得住港人和旅客當然最理想，就算「送客」，也該「送得」安排周到，否則難有回頭客。
新聞來源：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！
我們想讓你知道的是
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」線上講座，邀請各界決策者、工作者加入，共同參與新世代的企業生產力革命，實現屬於AI時代的商業價值。
隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。
因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。
趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握
本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。
微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。
AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！
微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊
活動地點：線上報名、參與。
立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。