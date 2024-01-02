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2024/01/02,
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陸客香港觀賞煙花跨年「即日來回」，「北返」超負荷滯港露宿

陸客香港觀賞煙花跨年「即日來回」，「北返」超負荷滯港露宿
Photo Credit: GettyImages

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在剛結束的元旦夜，大批中國大陸旅客從深圳到香港觀賞煙花倒數活動，之後返回深圳，但由於交通不足，數以千計陸客在港露宿。有媒體指事件背後折射出香港旅遊業面對的問題。

（中央社）在剛結束的元旦夜，大批中國大陸旅客從深圳到香港觀賞煙花倒數活動，之後返回深圳，但由於交通不足，數以千計陸客在港露宿，有媒體呼籲政府作出改善，並指事件背後折射出香港旅遊業面對的問題。

根據官方數字，元日當天，有超過19萬陸客入境香港，不少人「即日來回」，觀賞煙花後返回深圳，而凌晨以後，香港連接深圳的一些口岸已經關閉，他們只能搭乘通宵大巴經皇崗或落馬洲口岸出境。

但由於人數眾多，兩個口岸消化不了，加上大巴數量不足，以致數以千計陸客滯留在口岸及附近地鐵站，以及搭乘大巴的市區車站；當天凌晨，千計陸客因為坐不到大巴，在口岸及靠近的地鐵站露宿。

這些露宿的陸客對此十分不滿，據報道，他們近日紛紛在大陸網站留言，批評港方沒有為此做好準備。

面對排山倒海的批評，港府官員表示，今後再有類似活動時，將會考慮延長部分口岸通關的時間。

對於元旦出現陸客滯港的情況，《信報》今天（2日）發表社評，要求政府改善交通配套安排，並指事件折射出某些問題，其一是陸客為什麼不願在港花錢過夜，另一方面，港人卻寧可北上深圳消費，缺乏留港消費意欲；尤有甚者，有愈來愈多港人有意移居大陸，索性在大灣區長期消費。

社評表示，近幾年來，港人不但移居海外，也踴躍到大陸居住，中產階層流散，嚴重削弱本地消費市場。

與此同時，大陸城市尤其是一水之隔的深圳取得長足進步，吃喝玩樂和長期居住的性價比佔盡優勢，莫說港人熱愛北上購物玩樂，即使大陸民眾對於香港的興趣也只傾向於「一日遊」。

社評表示，上述種種問題一時難以解決，唯盼港府官員對症下藥，讓香港再度綻放應有的魅力，留得住港人和旅客當然最理想，就算「送客」，也該「送得」安排周到，否則難有回頭客。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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