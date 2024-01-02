日本石川強震道路塌陷難救災：輪島大火逾14小時尚未滅，兩座核電廠冷卻水溢出輻射值無異常

日本石川地震道路塌陷消防車難救災，輪島大火燒14小時尚未滅

（中央社）日本石川縣能登地方元旦發生規模7.6強震，已知石川縣有6人罹難、至少50人受傷。由於道路塌陷，消防車難以接近救火，輪島市中心爆發的大火逾14小時仍未撲滅。新幹線約有1400名乘客滯留車內，直到今（2）日凌晨才抵達目的地。

根據日本《富士電視台新聞網》（FNN）報導，七尾市有3人身亡，輪島市、羽咋市、志賀町各有1人罹難，共計6死。石川縣表示，由於建築物倒塌和火災，導致多人受傷。

根據總務省消防廳和媒體蒐集數據，石川縣、富山縣、福井縣、兵庫縣、新潟縣、大阪府、岐阜縣等地，共計至少50人受傷。

能登於當地時間元旦下午4時10分發生規模7.6地震，震源深度原本公布為10公里，之後修正為16公里。石川縣志賀町偵測到震度7、七尾市、輪島市和珠洲市震度6強，新潟縣長岡市等地觀測到震度6弱。

日本氣象廳表示，從元旦傍晚以來，石川縣至今發生140多次震度1以上地震。截至當地時間今日上午8時，針對石川縣在內的廣闊日本海沿岸地區，氣象廳依舊發出「海嘯注意報」，預警可能發生0.2公尺以上、1公尺以下海嘯。

此外，北陸新幹線從元旦傍晚開始停駛，共有4班列車、約1400名乘客滯留車內，經過約11小時，才在今日凌晨3時過後抵達富山站。北陸新幹線在今日中午之前仍持續停駛。

日本地震輪島西移1.3公尺，專家：強震可能與地下水移動有關

（中央社）日本能登半島元旦發生規模7.6強震，石川縣觀測到最大震度7，導致以石川縣為中心發生了劇烈的地殼變動，其中輪島市的觀測點往西移動了約1.3公尺。此外，專家分析，這次地震可能與地下水的移動有關。

日本國土地理院利用衛星進行測量後表示，根據震源附近設置的電子基準點進行分析，發現靠近震源的「輪島」向西移動約1.3公尺，出現了較大的地殼變動。此外，石川縣內的「穴水」向西移動1公尺、「珠洲」向西移動約80公分、「能登島」也向西北方向移動約60公分。

國土地理院表示，由於部分基準點的資料缺失，後續進行精密調查後，最終數字可能修正，可能發生了比預想中更大的地殼變動。

2011年發生東日本大地震時，國土地理院測量到宮城縣的牡鹿半島附近出現水平方向5公尺的地殼變動。

至於此次地震原因，每日新聞報導，靜岡大學地震學客座教授石川有三表示，可能是累積在地殼深層的地下水沒有湧出地表，反而向水平方向擴散所導致。

這次發生地震的區域從2020年12月以來地震活動一直很活躍，被認為與地下深層的流體運動有關。截至2023年12月底，能登半島北部發生506次震度1以上地震。在2023年5月也曾發生規模6.5地震，當時觀測到最大震度6強。

石川表示，這個地區容易發生水平方向力量很強的「逆斷層型」地震，在這種環境下，從地下深處升起的流體無法突破至地表，會向水平方向擴散。結果導致流體進入斷層當中，變得濕滑後更容易斷裂。「如果地下水大範圍累積，容易發生巨大地震。」

日本氣象廳已經判斷這次地震屬於「逆斷層型」，據稱在震源附近有一個延伸至海底、長30公里以上的活動斷層。

《朝日新聞》報導，東京工業大學地震學教授中島淳一表示，這次是發生在震源區域的群發性地震，以內陸型地震來說規模極大，一般的群發地震很少會超過芮氏規模6，這代表斷層的移動範圍很廣。

日本能登強震搖晃，兩座核電廠冷卻水溢出輻射值無異常

（中央社）日本能登半島元旦發生規模7.6強震，原子力規制廳表示，石川縣的志賀核能發電廠，以及新潟縣的柏崎刈羽核能發電廠目前均已暫停運作，但因為地震強烈搖晃，有部分用過燃料池的冷卻水溢出，放射性物質對周邊沒有影響。

原子力規制廳目前重點放在蒐集石川縣志賀核電廠、新潟縣柏崎刈羽核電廠、福井縣敦賀核電廠、文殊快中子增殖反應爐、美濱核電廠、高濱核電廠，以及大飯核電廠的相關資訊。

其中，在已經暫停運作的志賀核電廠和柏崎刈羽核電廠，有部分使用過的燃料池冷卻水因為地震搖晃而溢出，發生所謂「水振盪」（Sloshing）現象。

不過，由於核電廠周邊的輻射數值並沒有出現異常，原子力規制廳表示，現階段對外部並沒有影響，目前也正在確保各個核電廠的外部電源，以及用過燃料池的安全問題無虞。

原子力規制廳表示，地震發生後，志賀核電廠1號機燃料池的冷卻泵緊急停止運作，燃料池水位也因為地震搖晃出現變化，但已經在同天下午4時49分恢復正常。

另外，北陸電力表示，志賀核電廠2號機的變壓器附近傳出類似油的氣味，核電廠工作人員前往調查，確認沒有起火，但自動消防設備已經啟動，在1號機的變壓器附近也發現漏油情況，但外部電源都已經獲得確保。

原子力規制廳表示，志賀核電廠有兩套從外部送電的系統，其中一套目前沒有供電，但另一座正在供電，因此用過燃料池持續冷卻。

日本強震後跑道出現裂縫，能登機場將關閉至1月4日

（中央社）日本能登半島元旦發生規模7.6強震，國土交通省表示，石川縣能登機場受到地震影響，跑道多處出現深度約10公分、長度逾10公尺的裂縫，將關閉至1月4日。

《日本放送協會》（NHK）、《日本電視台》（Nippon TV）報導，今日往來石川縣、山形縣與東京、大阪等地的多個航班取消。

全日空也因此取消今日在能登機場起降的班機，但已經安排在石川縣小松機場起降的臨時航班。日本航空也安排今日下午往來東京羽田機場與小松機場的航班。