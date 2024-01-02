避戰的新途徑？《衛報》稱台灣考慮加入國際刑事法院，三黨候選人立場曝光
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台灣加入國際刑事法院的意義，是一旦習近平下令或主責對台實施戰爭行為或涉戰爭罪，法院將可依據國際法調查，並發布逮捕令。支持者認為，這將有助於嚇阻習近平併吞台灣的意圖。三黨總統候選人對此也表達看法。
應對中國武力犯台的威脅，英國《衛報》報導，台灣政府正考慮加入國際刑事法院（ICC），作為反制手段。這是台灣作為非聯合國一員，或能找機會加入國際司法體系的一種手段。《衛報》也詢問3位總統候選人對此舉的意見。
國際刑事法院於2002年根據《羅馬規約》（Rome Statute）設立，聚焦於四項核心國際犯罪：種族滅絕、危害人類、戰爭罪和侵略罪。今年3月，國際刑事法院即因俄羅斯強迫遷移烏克蘭兒童，向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令。
台灣加入國際刑事法院的意義，是一旦習近平下令或主責對台實施戰爭行為或涉戰爭罪，法院將可依據國際法調查，並發布逮捕令。支持者認為，這將有助於嚇阻習近平併吞台灣的意圖。
中國國家領導人習近平去（2023）年底發表新年賀詞，聲稱「祖國統一是歷史必然」，而隨著下週末登場的台灣選舉，兩岸關係更顯緊張。
《衛報》向3位角逐總統職位的候選人徵詢意見。其中民進黨賴清德的競選團隊表示，如果當選，他將「很高興看到司法界繼續討論任何能進一步讓台灣融入國際司法體系的機會」。
台灣民眾黨發言人則表示，總統候選人柯文哲認為台灣應該「在各方面與世界建立更多聯繫，以讓台灣更安全」。她表示，民眾黨樂觀看待台灣簽署《羅馬規約》，尋求讓其成為「額外安全圍欄」的談判。
國民黨則未回覆《衛報》多次置評請求。
外交部：不排除任何有助台海和平方案
《衛報》指出，雖然台灣不太可能在選前立即採取行動，但據了解，政府高層正在進行討論。我國外交部發言人劉永健今（2）日於例行記者會上表示，外交部及政府相關機關對任何有助穩定台海和平安全的方案都會評估、研議，也不會排除任何的可能性。
根據《衛報》，台灣加入國際刑事法院有兩條途徑，但各有其不確定因素。其一是簽署《羅馬規約》，但國際刑事法院成員資格是由聯合國秘書長負責，目前還不清楚他是否能夠，或者會拒絕台灣的申請。
另一條途徑是由總統逕自宣布「接受國際刑事法院就台灣領土議題的管轄」，烏克蘭和巴勒斯坦皆是以此方式加入國際刑事法院。不過台灣不是聯合國成員國，目前尚不清楚該法院將如何回應地位未定的國家提出申請。
根據《羅馬規約》，簽署規約、成為國際刑事法院一員的條件是「國家」（state）。不過國立政治大學教授、國際公法律師張佳康（Kevin Chang）今年3月受訪時指出，該規約未說明「國家」的構成要件，ICC法官在審酌台灣申請資格時，勢必會參考定義國家地位的最權威法律工具《蒙特維多公約》（Montevideo Convention）。
根據《蒙特維多公約》，國家的構成要件為固定的人口、一定界限的領土、有效統治的政府、與他國交往的能力。張佳康認為，絕大多數國際法學者會同意，台灣符合所有要件。張佳康並指出，台灣的國際身分困境主要源於政治問題，但若台灣在明顯可發揮之處對伸張主權裹足不前，其他國家恐怕也愛莫能助。
英國人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）對台灣尋求加入國際刑事法院表示讚賞，不過美國西東大學法學院（Seton Hall law school）教授海菲茲（Jonathan Hafetz）認為，中國可能會批評該法院淪為西方世界的工具。
中國目前並非國際刑事法院的成員國，但如同俄羅斯雖未加入國際刑事法院，不過烏克蘭接受該法院行使管轄權，該法院就有權調查發生在烏國境內的罪行並起訴涉案人。
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核稿編輯：楊士範
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
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緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
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