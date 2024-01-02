避戰的新途徑？《衛報》稱台灣考慮加入國際刑事法院，三黨候選人立場曝光

應對中國武力犯台的威脅，英國《衛報》報導，台灣政府正考慮加入國際刑事法院（ICC），作為反制手段。這是台灣作為非聯合國一員，或能找機會加入國際司法體系的一種手段。《衛報》也詢問3位總統候選人對此舉的意見。

國際刑事法院於2002年根據《羅馬規約》（Rome Statute）設立，聚焦於四項核心國際犯罪：種族滅絕、危害人類、戰爭罪和侵略罪。今年3月，國際刑事法院即因俄羅斯強迫遷移烏克蘭兒童，向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令。

台灣加入國際刑事法院的意義，是一旦習近平下令或主責對台實施戰爭行為或涉戰爭罪，法院將可依據國際法調查，並發布逮捕令。支持者認為，這將有助於嚇阻習近平併吞台灣的意圖。

中國國家領導人習近平去（2023）年底發表新年賀詞，聲稱「祖國統一是歷史必然」，而隨著下週末登場的台灣選舉，兩岸關係更顯緊張。

《衛報》向3位角逐總統職位的候選人徵詢意見。其中民進黨賴清德的競選團隊表示，如果當選，他將「很高興看到司法界繼續討論任何能進一步讓台灣融入國際司法體系的機會」。

Photo Credit: 中央社 民進黨總統候選人賴清德（左）

台灣民眾黨發言人則表示，總統候選人柯文哲認為台灣應該「在各方面與世界建立更多聯繫，以讓台灣更安全」。她表示，民眾黨樂觀看待台灣簽署《羅馬規約》，尋求讓其成為「額外安全圍欄」的談判。

Photo Credit: 中央社 民眾黨總統候選人柯文哲（圖）

國民黨則未回覆《衛報》多次置評請求。

Photo Credit: 中央社 國民黨總統選舉候選人侯友宜（圖）

外交部：不排除任何有助台海和平方案

《衛報》指出，雖然台灣不太可能在選前立即採取行動，但據了解，政府高層正在進行討論。我國外交部發言人劉永健今（2）日於例行記者會上表示，外交部及政府相關機關對任何有助穩定台海和平安全的方案都會評估、研議，也不會排除任何的可能性。

根據《衛報》，台灣加入國際刑事法院有兩條途徑，但各有其不確定因素。其一是簽署《羅馬規約》，但國際刑事法院成員資格是由聯合國秘書長負責，目前還不清楚他是否能夠，或者會拒絕台灣的申請。

另一條途徑是由總統逕自宣布「接受國際刑事法院就台灣領土議題的管轄」，烏克蘭和巴勒斯坦皆是以此方式加入國際刑事法院。不過台灣不是聯合國成員國，目前尚不清楚該法院將如何回應地位未定的國家提出申請。

根據《羅馬規約》，簽署規約、成為國際刑事法院一員的條件是「國家」（state）。不過國立政治大學教授、國際公法律師張佳康（Kevin Chang）今年3月受訪時指出，該規約未說明「國家」的構成要件，ICC法官在審酌台灣申請資格時，勢必會參考定義國家地位的最權威法律工具《蒙特維多公約》（Montevideo Convention）。

根據《蒙特維多公約》，國家的構成要件為固定的人口、一定界限的領土、有效統治的政府、與他國交往的能力。張佳康認為，絕大多數國際法學者會同意，台灣符合所有要件。張佳康並指出，台灣的國際身分困境主要源於政治問題，但若台灣在明顯可發揮之處對伸張主權裹足不前，其他國家恐怕也愛莫能助。

英國人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）對台灣尋求加入國際刑事法院表示讚賞，不過美國西東大學法學院（Seton Hall law school）教授海菲茲（Jonathan Hafetz）認為，中國可能會批評該法院淪為西方世界的工具。

中國目前並非國際刑事法院的成員國，但如同俄羅斯雖未加入國際刑事法院，不過烏克蘭接受該法院行使管轄權，該法院就有權調查發生在烏國境內的罪行並起訴涉案人。

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核稿編輯：楊士範