博恩的雙標與日常生活中的不正義

文：曾友俞

雙標，即雙重標準，意指用不同的標準去審視事物。如果今天事物是不同的，例如有A與B，那依照不同的標準去審視就會是正當的；相對的，如果今天事物是相同的，例如都是C，那依照不同的標準就會是不正當的。

舉例來說，國民如果與外國人受到同等公民權的保障，那就是不正當的，因為這兩者在法律上的地位是不同的，就不應做相同評價。

近日脫口秀表演者博恩上傳一部影片，將代言外送平台foodpanda的費用5萬元送給外送員，外送員稱自己是幾十年的職業軍人，並有許多人生悲劇，包括墜機、亡妻、母親臥病在床、獨力扶養三個孩子還罹患癌症。

然而，除了旋即遭空軍駁斥沒有這號人物，根據報導「但空軍司令部今日查證，近20年有5例墜機獲救的飛行員，目前都在民航或空軍任職，沒有網紅宣稱的這名中校飛官」。

也有立委候選人發文，聲稱自己為該外送員的子女，「隨後台灣維新黨新北市立委參選人陳愷寧也在臉書發文，證實該名外送員就是自己的父親，「他與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實」，但經由國防部澄清才知道非事實，實際上除了生活困難，自己太太車禍離世也是假，因為媽媽還活得好好的，如今看到博恩給了5萬元小費，覺得抱歉也願意退回...」

表演者博恩於2023年12月29日在臉書發文，「已經與軍方聯繫，影片中的先生的確當過軍人，但無失事紀錄。再說一次，這不是foodpanda業配，我是自掏腰包做這件我大可以不做的事。就算沒有任何感人肺腑的故事，像前面的人一樣只說『謝謝』，我小費還是會給出去。頂多就是這支影片很無聊，最後決定不上片。現在既然知道故事有瑕疵，我覺得就等同他沒有故事，所以我也不會再公開那支影片了。最後還是感謝辛苦的外送夥伴」。

隔日再發文，內容簡言之為這部影片不是演員、沒有劇本、沒有收錢、查證看了對方證件後選擇相信對方，努力想改變自己的名聲，並且承擔著難言之隱，自己不講雖然看起來很可疑但這些人很可憐，雖然自保但又變成壞人，想變更好的人卻不被相信，並以「對不起，但我從來沒有這麼難過 我可能需要幫助」結尾。

留言獲得大量鼓勵，不到12個小時這則貼文的心情數有2.4萬人、留言2723則、分享1086次。然而，同樣也是表演者博恩，曾經拿鄭南榕自焚作為玩笑、拿強姦作為玩笑、拿奧斯卡巴掌事件開身心障礙者的玩笑。這些所謂的「地獄梗」，不僅是被表演者用作表演的素材，也是觀賞表演者的嘲笑對象。

我們應該知道鄭南榕會自焚，是為了在台灣的戒嚴時期主張言論自由與台灣獨立（後者是經常被忽略的），在一個不民主的國家與社會中，使用了最激烈的方式表彰自己的思想，如果可以，沒有人會想要、需要用這種殉道的方式來發聲。

我們也應該知道，強姦這件事，除了曾經在法規範上只有限定女性，是因為絕大多數的性犯罪被害人都是女性，根據法務部統計，地方檢察署辦理性侵案件統計中的偵查終結起訴人數，與裁定確定有罪人數，從民國104年至107年，男性是2043人與1758人、1950人與1551人、1835人與1491人、1705人與1507人，女性則是23人與21人、15人與6人、13人與10人、19人與8人，而這是不分地區與年齡的，性別間的差距更是顯著，而沒有人（尤其是女性）會想要成為性犯罪的被害人。

我們也應該知道，失去雙臂的人，無論是因為天生殘缺這種自身無可選擇的原因，或是後天事故所生，像是從事會發生斷臂職災高風險行業，這種同樣是無可選擇的原因（例如因為教育、資源的匱乏所致），沒有人會想要成為沒有雙臂的人。這些都是這些人沒有辦法選擇的悲劇。

我們可以說表演者博恩的這個影片事件是個悲劇，但這個悲劇是沒辦法選擇的嗎？從成為表演者到拍攝影片、製作節目——而這包括拿前述他人的悲劇作為材料，這些是表演者博恩的身份，也是他的工作——換句話說，營利的基礎。

這則影片在拍攝到上傳的過程，也都是在這個營利進程中，是直到客觀事實被揭露與該營利標的（也就是影片）有所不符才被撤下。這裡所說的「利」，不僅指狹義的金錢上利益，在這個資訊媒體時代，名聲更是勝過於前者的利益。

我們可以設想，如果今日客觀事實沒有被揭露，這則影片不正會繼續流傳在網路上，而這「感人」的故事會繼續催生更多觀者的熱淚？

固然表演者博恩聲稱自己被欺騙，但對於從事脫口秀表演到影片製作甚至到上傳的最後一刻，這些都是在具有明確的意識下所為，而這些都是其自身在經營身分的行動，就此，這個事件的責任，除了自身之外還有誰「應該」承擔？

白話來說，即便如同表演者博恩所說，是外送員欺騙了他，然而，將這個虛假內容予以上傳到網路媒體的主體，也就是說讓觀看這些內容被欺騙的人，還是這個外送員嗎？

退萬步來說，假定表演者博恩的查證已經完足，亦不論拍攝上傳影片的身分經營行為，簡言之，假定前提是表演者博恩，對於這個虛假內容的公諸於眾是毫無責任的，也就是跟前述無可選擇自己命運中的悲劇的人相同。那麼，依照表演者博恩歷來的言行，這種（自身無可選擇的）悲劇不正是應該要被拿來作為笑話的材料嗎？