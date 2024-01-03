中國央視群唱〈明天會更好〉迎2024，台灣藝人喊「兩岸一家親」，引發網友反感
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最近在網路上引起廣泛討論的事件之一，是央視旗下電影頻道在今年集結了30多組藝人，共同演唱《明天會更好》歡慶迎接2024。而之所以該影片引發爭議，在於演唱這首歌曲的30名藝人中，包括了13名台灣藝人。
隨著2023年的結束，2024年台灣總統大選即將來臨，兩岸敏感議題和緊繃的國際局勢成為國人關注的焦點。
近期，中國對台灣實施的制裁行動愈發頻繁，從中國聲稱台灣構成貿易壁壘、取消ECFA部分關稅優惠，到習近平公開表示「堅決防止任何人把台灣分裂出去」，這些動作一再表現出中國官方對台灣的強硬態度。
除了從政策上下手，中國官方的煽動民意舉動也明顯增多。中國政府試圖從不同層面影響台灣人民意識形態，使得國人對相關議題變得更為敏感。
群星演唱〈明天會更好〉引發網路熱議
而最近在網路上引起廣泛討論的事件之一，是央視旗下電影頻道在今年集結了30多組藝人，共同演唱〈明天會更好〉歡慶迎接2024。而之所以該影片引發爭議，在於演唱這首歌曲的30名藝人中，包括了13名台灣藝人。
不只獻唱歌曲，真正引發輿論抨擊的，是影片中30位明星送上的新年賀語，不斷強調「兩岸一家親」言論使台灣網友感到不適。
吳奇隆影片中拜年：
「一茶一飯皆溫暖，萬水千山總是情，兩岸一家親，牽手迎新春，祝大家新年快樂。」
陳妍希則身穿旗袍現身，說出：
「兩岸一家親，用心點亮未來，用愛溫暖世界。」
同時，影片中也有眾多受年輕人歡迎的中國演藝人，呼籲寶島的民眾進行兩岸交流。
像是曾為人氣韓國女團f(x)成員宋茜，在影片中說道：
「我的家鄉青島也有美麗的大海，歡迎寶島的朋友們，來好客山東看北方的海。」
以及曾來台灣發展，在台紅極一時的歌手張靚穎同樣現身影片中，並喊話：
「四川火鍋，麻辣鮮香，期待寶島的朋友們到我的家鄉來一起品嚐火鍋。」
部分台灣藝人口中提到「兩岸一家親」的言論，以及中國歌手以「寶島的朋友」稱呼台灣，引起了台灣網友群情激憤。
究竟這是出於促進兩岸理解與和平，還是企圖利用台灣人對兩岸國情認知不同的情緒，達到分化國情的目的？央視此舉引發諸多爭議。
影片大量出現台灣熟悉街景與風景，引發網友反感
而在這部長達九分鐘的影片中，大量出現了台灣知名景點與風景畫面，也引起了許多台灣民眾的不滿。儘管整部影片中沒有任何人直接表達「一個中國」的言論，但從剪輯到每位演唱者的口白安排，都充滿了相似的概念。
在臨近台灣總統大選之際，央視推出包含眾多在年輕世代中聲勢極高的兩岸藝人所參與的〈明天會更好〉群唱影片，部分網友認為這樣的舉動，可能是中國政府為未來鋪路，其目的在於影響「即將成為選民」的台灣年輕世代。
回顧〈明天會更好〉創作背景，網友怒轟格外諷刺
不僅如此，央視特別挑選了〈明天會更好〉這首歌作為兩岸藝人合唱的曲目，也讓不少網友認為其中有濃厚的挑釁意味。
〈明天會更好〉一曲是由台灣歌手羅大佑創作的歌曲，創作動機是效仿美國群星在1985年，為援助非洲衣索比亞大饑荒的難民們所創作的歌曲〈We Are the World〉，歌曲羅大佑和張艾嘉等台灣歌手共同填詞，並邀請了香港、新加坡、馬來西亞等地的60位華人歌手參與演唱。
而這首歌曲的推出，是為了呼應「1986世界和平年」的主題，同時紀念台灣光復40週年。
其實當年在推出〈明天會更好〉時，台灣社會正面臨江南案、十信案、國信案等事件，社會氛圍低迷。而起初羅大佑希望透過創作，寫實呈現當年台灣面臨的困境，然而因原作歌詞批判性過於強烈，因此被多方要求更改，遂成為如今充滿正面能量的版本。
而參與演唱的藝人則表示，希望透過這首歌曲動員力量，盼能為社會帶來正面的鼓舞。
然而，這首曾經被視作台灣光復40週年紀念歌曲的〈明天會更好〉，卻在多年後被如此利用，許多網友直呼極為諷刺與不適。
中國大舉整肅娛樂圈，台灣藝人相繼轉傳「一個中國」引發議論
近年中國政府利用不同的方式，要求藝人表態的行徑甚囂塵上，2021年，中國政府進一步加強對娛樂圈的控制，通過修訂後的「演出經紀人員管理辦法」要求演藝人員的經紀人必須通過資格認定考試。這項新規定寫明經紀人必須擁護中國的憲法，同時要求具備所謂的「良好政治素質」。
其中引發議論的是，這項規定明確提到「來自香港、澳門和台灣的經紀人也包括在內」，讓許多台灣民眾憂心是否會有更多藝人必須被迫表態，才能前往中國演出。
而在2023年，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引起了美、中、台之間的緊張局勢，當時央視在官方微博上發布了「只有一個中國」的圖文內容，許多藝人為表達「愛國心」紛紛轉發，其中包括不少台灣藝人。
不論這些在華語娛樂圈佔有一席之地的明星們究竟為何而表態，但面對喜愛的藝人高調地轉發一中言論與相關內容，讓不少台灣網友感到失望，同時民眾最擔心的，還是中國政府意圖透過文化滲透的方式，間接影響台灣民眾對國族認同的立場。
五月天上海假唱爭議延伸表態風波
除了一連串藝人表態行為被視作中國進行對台意識操控作為之一，去年（2023）12月時，台灣搖滾樂團五月天受到中國網路創作者的指控，認為他們在11月的上海演唱會上假唱一事，後續中國政府的作為，同樣也被認為試圖干預台灣總統選舉，使台灣網友反感。
近期根據《路透社》和《CNN》兩間外媒的報導指出，兩名調查這一事件的台灣安全官員和記者得到的文件顯示，為進一步向五月天施壓，中國政府要求他們在台灣總統大選前發表親中的言論。
儘管事後國台辦回應此新聞為假，但近期中國對台灣的制裁手段明顯增加，使得民眾對於中國的不信任感更為增加，因此多數民眾仍認為中國意圖利用在華語流行音樂具有一定聲量的五月天，影響台灣選舉氛圍。
回溯2016周子瑜事件
看到這一連串的事件，也讓人不禁聯想到多年前的「周子瑜事件」。
在2015年，前往韓國發展的藝人周子瑜，在當地節目中表露自己是台灣台南人並舉起國旗，遭到親中藝人黃安在微博上的抨擊，被指責為台獨份子。黃安更要求她公開聲明自己是中國人，引發了網友的激烈批評。而在2016年1月15日晚間，JYP娛樂發布了周子瑜的道歉聲明和影片，震驚台灣社會。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢