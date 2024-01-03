中國央視群唱〈明天會更好〉迎2024，台灣藝人喊「兩岸一家親」，引發網友反感

隨著2023年的結束，2024年台灣總統大選即將來臨，兩岸敏感議題和緊繃的國際局勢成為國人關注的焦點。

近期，中國對台灣實施的制裁行動愈發頻繁，從中國聲稱台灣構成貿易壁壘、取消ECFA部分關稅優惠，到習近平公開表示「堅決防止任何人把台灣分裂出去」，這些動作一再表現出中國官方對台灣的強硬態度。

除了從政策上下手，中國官方的煽動民意舉動也明顯增多。中國政府試圖從不同層面影響台灣人民意識形態，使得國人對相關議題變得更為敏感。

群星演唱〈明天會更好〉引發網路熱議

而最近在網路上引起廣泛討論的事件之一，是央視旗下電影頻道在今年集結了30多組藝人，共同演唱〈明天會更好〉歡慶迎接2024。而之所以該影片引發爭議，在於演唱這首歌曲的30名藝人中，包括了13名台灣藝人。

不只獻唱歌曲，真正引發輿論抨擊的，是影片中30位明星送上的新年賀語，不斷強調「兩岸一家親」言論使台灣網友感到不適。

吳奇隆影片中拜年：

「一茶一飯皆溫暖，萬水千山總是情，兩岸一家親，牽手迎新春，祝大家新年快樂。」

陳妍希則身穿旗袍現身，說出：

「兩岸一家親，用心點亮未來，用愛溫暖世界。」

同時，影片中也有眾多受年輕人歡迎的中國演藝人，呼籲寶島的民眾進行兩岸交流。

像是曾為人氣韓國女團f(x)成員宋茜，在影片中說道：

「我的家鄉青島也有美麗的大海，歡迎寶島的朋友們，來好客山東看北方的海。」

以及曾來台灣發展，在台紅極一時的歌手張靚穎同樣現身影片中，並喊話：

「四川火鍋，麻辣鮮香，期待寶島的朋友們到我的家鄉來一起品嚐火鍋。」

部分台灣藝人口中提到「兩岸一家親」的言論，以及中國歌手以「寶島的朋友」稱呼台灣，引起了台灣網友群情激憤。

究竟這是出於促進兩岸理解與和平，還是企圖利用台灣人對兩岸國情認知不同的情緒，達到分化國情的目的？央視此舉引發諸多爭議。

影片大量出現台灣熟悉街景與風景，引發網友反感

而在這部長達九分鐘的影片中，大量出現了台灣知名景點與風景畫面，也引起了許多台灣民眾的不滿。儘管整部影片中沒有任何人直接表達「一個中國」的言論，但從剪輯到每位演唱者的口白安排，都充滿了相似的概念。

在臨近台灣總統大選之際，央視推出包含眾多在年輕世代中聲勢極高的兩岸藝人所參與的〈明天會更好〉群唱影片，部分網友認為這樣的舉動，可能是中國政府為未來鋪路，其目的在於影響「即將成為選民」的台灣年輕世代。

回顧〈明天會更好〉創作背景，網友怒轟格外諷刺

不僅如此，央視特別挑選了〈明天會更好〉這首歌作為兩岸藝人合唱的曲目，也讓不少網友認為其中有濃厚的挑釁意味。

〈明天會更好〉一曲是由台灣歌手羅大佑創作的歌曲，創作動機是效仿美國群星在1985年，為援助非洲衣索比亞大饑荒的難民們所創作的歌曲〈We Are the World〉，歌曲羅大佑和張艾嘉等台灣歌手共同填詞，並邀請了香港、新加坡、馬來西亞等地的60位華人歌手參與演唱。

而這首歌曲的推出，是為了呼應「1986世界和平年」的主題，同時紀念台灣光復40週年。

其實當年在推出〈明天會更好〉時，台灣社會正面臨江南案、十信案、國信案等事件，社會氛圍低迷。而起初羅大佑希望透過創作，寫實呈現當年台灣面臨的困境，然而因原作歌詞批判性過於強烈，因此被多方要求更改，遂成為如今充滿正面能量的版本。

而參與演唱的藝人則表示，希望透過這首歌曲動員力量，盼能為社會帶來正面的鼓舞。

然而，這首曾經被視作台灣光復40週年紀念歌曲的〈明天會更好〉，卻在多年後被如此利用，許多網友直呼極為諷刺與不適。

中國大舉整肅娛樂圈，台灣藝人相繼轉傳「一個中國」引發議論

近年中國政府利用不同的方式，要求藝人表態的行徑甚囂塵上，2021年，中國政府進一步加強對娛樂圈的控制，通過修訂後的「演出經紀人員管理辦法」要求演藝人員的經紀人必須通過資格認定考試。這項新規定寫明經紀人必須擁護中國的憲法，同時要求具備所謂的「良好政治素質」。

其中引發議論的是，這項規定明確提到「來自香港、澳門和台灣的經紀人也包括在內」，讓許多台灣民眾憂心是否會有更多藝人必須被迫表態，才能前往中國演出。

而在2023年，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引起了美、中、台之間的緊張局勢，當時央視在官方微博上發布了「只有一個中國」的圖文內容，許多藝人為表達「愛國心」紛紛轉發，其中包括不少台灣藝人。

不論這些在華語娛樂圈佔有一席之地的明星們究竟為何而表態，但面對喜愛的藝人高調地轉發一中言論與相關內容，讓不少台灣網友感到失望，同時民眾最擔心的，還是中國政府意圖透過文化滲透的方式，間接影響台灣民眾對國族認同的立場。

五月天上海假唱爭議延伸表態風波

除了一連串藝人表態行為被視作中國進行對台意識操控作為之一，去年（2023）12月時，台灣搖滾樂團五月天受到中國網路創作者的指控，認為他們在11月的上海演唱會上假唱一事，後續中國政府的作為，同樣也被認為試圖干預台灣總統選舉，使台灣網友反感。

近期根據《路透社》和《CNN》兩間外媒的報導指出，兩名調查這一事件的台灣安全官員和記者得到的文件顯示，為進一步向五月天施壓，中國政府要求他們在台灣總統大選前發表親中的言論。

儘管事後國台辦回應此新聞為假，但近期中國對台灣的制裁手段明顯增加，使得民眾對於中國的不信任感更為增加，因此多數民眾仍認為中國意圖利用在華語流行音樂具有一定聲量的五月天，影響台灣選舉氛圍。

回溯2016周子瑜事件

看到這一連串的事件，也讓人不禁聯想到多年前的「周子瑜事件」。

在2015年，前往韓國發展的藝人周子瑜，在當地節目中表露自己是台灣台南人並舉起國旗，遭到親中藝人黃安在微博上的抨擊，被指責為台獨份子。黃安更要求她公開聲明自己是中國人，引發了網友的激烈批評。而在2016年1月15日晚間，JYP娛樂發布了周子瑜的道歉聲明和影片，震驚台灣社會。