一邊提神醒腦一邊「fuck up」神經系統：Espresso Martini為何那麼令人著迷？

文：朵拉朵朵拉

今天我來家裡附近的星巴克，剛好遇到他們大杯系列買一送一。促使我要完成今天這篇介紹Espresso Martini的文章。

不知道大家有沒有這種經驗？

早上起床後因為精力不足，所以先來一杯美式黑咖啡，接著到了下午又開始昏昏欲睡。只好又來一杯美式才能夠支撐你一直到下班時間。

下班後的晚間又不好好休息，可能夜色太過美麗，讓你又想跟朋友出去喝一杯。等到一天結束以後躺在床上，覺得很是疲倦但又睡不著？

先說，這樣其實對身體不太好。咖啡會提神醒腦，並在睡眠面前築起高牆擋住褪黑激素、酒精又會讓神經系統fuck up。兩種東西結合在一起！Boooooooom！

Dick Bradsell於1983年在倫敦的弗雷德俱樂部，創造了Espresso Martini。故事中，一位模特要求他製作一種「喚醒我，把我搞砸」的飲料，促使他混合濃縮咖啡、伏特加、咖啡利口酒（包括Kahlúa和Tia Maria）。咖啡機旁的咖啡渣啟發了這個創意，使咖啡成為這款雞尾酒的苦味元素。

而Dick Bradsell的其他經典創作，還包括Bramble、Treacle和French Spring Punch。

Espresso Martini基本上是平衡甜味和苦味的經典雞尾酒，使用優質伏特加和濃縮咖啡是關鍵。濃縮咖啡的新鮮度會大大影響著濃縮馬丁尼的風味平衡，如果是隔夜的濃縮咖啡，會產生負面的油耗味或者過酸的澀味。

當然，你也可以透過加入大量的利口酒及糖漿，企圖掩飾它不好的風味，但到頭來只是欲蓋彌彰，而且真正好喝的一杯Espresso Martini，最好要出現咖啡的苦味及香氣，應該避免烈酒及利口酒的風味太搶戲而喧賓奪主。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

最簡單的裝飾往往最讓人影響深刻

新鮮的濃縮咖啡會在最頂段，出現厚厚一層咖啡脂層（Crema）加上搖盪法建構出的泡沫，足以讓咖啡豆被穩穩的托住在調酒的表層。

最常見的咖啡豆數量為三顆，分別代表：健康、財富、幸福。這樣的說法原自於義大利人在品飲Sambuca（當地的一款茴香酒）的時候會加上咖啡豆。

除了咖啡豆外，Espresso Martini也會有人使用檸檬皮在杯口塗抹，增添檸檬香氣。製作時，濃縮咖啡需使用咖啡機或冷釀濃縮物，避免使用速溶咖啡。咖啡利口酒在Espresso Martini中扮演伏特加和咖啡風味之橋樑。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

傳統義大利的Sambuca通常是在飲用時採用特殊的方式

既然都提到Sambuca這類茴香酒，那也講講它最推薦的四種品飲方式吧！

瓶蓋上火： 將Sambuca倒入杯中，然後將杯口蓋上火。這會使Sambuca變熱，並在上面形成一層輕輕的焰火。在飲用前，等待焰火熄滅。 加冰：在Sambuca上加一些冰塊，讓其冷卻，這樣你可以享受到更加清涼的口感。 伴隨咖啡豆：在Sambuca中添加三顆咖啡豆。這不僅是一種裝飾，也有象徵意義，代表健康、財富和幸福。 混合咖啡：將Sambuca與一杯熱咖啡混合，創造一種濃郁且具有層次感的飲品，被稱為「Caffè corretto con Sambuca」。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：醒了嗎？似乎更醒不來了！咖啡與烈酒的結合：Espresso Martini

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九