總結〈廉恥〉大亂鬥：中國文化的〈北風與太陽〉，謾罵之外還有沒有理性討論的可能？

文：沈溺在經典閱讀中的 John Lin

觀眾自己拿起折疊椅互毆的大亂鬥

我的文章《一堆不讀書的大人，跳出來指責108課綱推薦選文沒有〈廉恥〉，我到底看了什麼？》被轉載到關鍵評論網之後，底下居然出現了237則留言。本來以為是我這篇文章造成了小小的炎上，才會有這麼多人來留言，結果看完留言之後，心涼了一半，情況概述如下：

大部分來留言的人，都是因為看到標題及摘要的幾個關鍵字「不讀書、廉恥、AI、古文」就開幹了，吵架的內容都只是這些關鍵字的延伸，完全沒有人在討論我這篇文章的主要觀點。也就是說，我這篇文章被大家無視了。 大部分來留言的人，對這類議題都早有定見，來這裡留言只是為了宣揚理念，或是反駁不同的意見，沒有人想聽不同的意見，只是靠不停的批評，用氣勢和字數壓過對手。

文章被轉到關鍵評論網的我，懷著有可能被挑戰的心情站上擂台，結果底下情緒激動的觀眾，自己就拿起折疊椅大亂鬥了，完全不管台上的作者想表達什麼。

面對國家文化教育如此應該仔細討論的課題，居然只能以這麼激烈、互不相讓、完全沒有溝通效果的方式草草落幕，我覺得實在是太可惜了。

接下來我想深入討論，這些瘋狂大亂鬥所爭論的幾個議題，期待能找出除了謾罵之外，一絲絲理性討論的可能性。

民進黨的「去中國化」問題

近年來，只要遇到中國歷史學習時數降低、學生不知道孫文／岳飛，或是中學古文篇數／比例降低，很多人就會說是因為民進黨的「去中國化」，這次大亂鬥也不例外。

面對這個看起來很有道理的指控，我們可以試著推論如下，換國民黨執政之後，中國歷史學習時數就會節節高升、甚至超過戒嚴時代嗎？學生就會知道孫文／岳飛嗎？

或是再多想一想，換國民黨執政之後，就可以無視當今世界史的潮流，回到戒嚴時代的歷史教育，繼續輕視東亞其他國家、東南亞、中亞的歷史，繼續維持西歐中心論及中國至上論？

換國民黨執政之後，就可以把古文篇數／比例加到飽，而不用去考慮現代語文教育的其他面向？以下摘錄自108課綱國語文領域的基本理念，其中所列出需要培養的能力，絕對不是只讀中國古文能達到的：

語文教育旨在培養學生語言溝通與理性思辨的知能，奠定適性發展與終身學習的基礎，幫助學生了解並探究不同的文化與價值觀，促進族群互動與相互理解。

民進黨的「去中國化」問題，只存在於把「討厭民進黨」當成唯一準則，不願冷靜思考的國民身上。民進黨的問題很多，但是「去中國化」絕對不是民進黨的問題，從今（2023）年的國慶典禮上，由歌星楊烈吟唱日治時期政治運動者蔡惠如的〈意難忘〉，就可以知道民進黨政府有一定的漢學水準。

請指責民進黨「去中國化」的大家再仔細冷靜想一想，你真的想跟中國的國台辦同調，一起譴責民進黨的「去中國化」嗎？你的水準只能跟中國的國台辦平起平坐嗎？

台灣的中學古文教育，是起點，也是終點

有很多留言的意見是，不讀中國古文就會沒有人文素養。

這句話過於武斷，但還是有一點道理，本來經典閱讀就是人文教育養成的重要環節，使用中文的台灣，沒有理由不去讀中國經典作品來了解中國文化的根源。

但是，會因為少了一篇〈廉恥〉吵翻天，代表中學古文教育、甚至台灣社會成人的閱讀能力，出了很大的問題，分析如下：

1. 絕大多數的中學生，接受了中學古文教育後，出了校園之後終其一生，不會再去讀任何一本中國傳統經典

因為這個血淋淋的事實，所以才會因為少了一篇而大驚失色、因為從舊課綱的30篇減為新課綱的15篇而大驚失色、或是因為文言文比例下降了10%而大驚失色。

中學時期是人生中唯一會讀古文的時期，只要少了任何內容，沒有人會在中學畢業後再把它補回來，這就是事實，從台灣的戒嚴時代一路走到民主時代，這個事實一直沒改變，跟民進黨有沒有「去中國化」一點關係都沒有。

2. 中學的古文教育要達到什麼目的？

不就是要讓學生具備閱讀古文的能力，讓學生畢業後可以繼續欣賞中國傳統經典嗎？

從以上的觀點來看，中學古文教育只是古文教育的幼幼班，課程內容應該要以學生容易學習、理解、吸收為目標吧？怎麼會想要把一系列的經典古文，不分難易，以傳達民族精神、人文思想為理由，以灌食的方式強迫學生吞下去？

這種不知所云的教學方式，只會讓人想吐，也難怪出學校之後沒人想碰古文，為什麼一堆深受其害的人，要出來悍衛這樣的教學方式？

3. 台灣的中學古文教育，可以說是古文教育的墳墓

不教還好，教完之後搞到大部分人終身都痛恨古文，讓好幾代台灣人的閱讀品味都出了問題。這樣跛腳的古文教育，才是我們要解決的問題，而不是差幾篇、古文比例多少那些旁支末節的問題。

網路的自由反而造就了巴別塔，不同意見的交流卻變成了雞同鴨講

新課綱推薦選文15篇少了〈廉恥〉，就可以歪樓成民進黨「去中國化」、政治人物沒有廉恥、古文教育要被廢掉了、中國文化快要亡了、台灣沒有人文素養…等等危言聳聽的過度延伸，明明是離題到不行的廢言，卻一個個理直氣壯、正氣凜然，完全沒發現自己早就不知所云了。

新課綱推薦選文15篇少了〈廉恥〉，並不代表台灣的中學教育要廢掉古文教育了，也不代表中國傳統經典毫無用處，也不代表在我們這個邁向AI的時代，沒必要再讀任何經典作品。

古今中外的經典作品，都是人類無形的智慧財產，不分任何時代，只有具備理解這些經典的閱讀品味，才有資格被稱為讀書人／知識分子／知識人。

在這個人類有史以來最自由的網路世界，處於南北極、毫無交集的各種意見，居然還是構築了新時代的巴別塔，看到影子就開槍，聽到不同的意見就抓狂，吵了老半天還是在原地踏步，完全不願意去理解不同意見背後的生成脈絡。

把眼睛閉上、把耳朵關起來的人，就算有ChatGPT這種AI時代的神兵利器，也沒有辦法幫他找出自己的盲點，以及問題的真正答案。

就算時代進步到AI時代，不同立場、不同想法的人們，因為不願好好溝通所造成的問題還是很難解。與其擔心古文少了幾篇、古文比例少了幾趴，更要擔心我們國民的素質，這麼多年來一直沒進步，罵了老半天只會一再跳針，完全不具備分辨是非的能力，這樣素質低劣的鄉民，再吵個幾百年也不會有任何進步。

中國文化的〈北風與太陽〉