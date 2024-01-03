總結〈廉恥〉大亂鬥：中國文化的〈北風與太陽〉，謾罵之外還有沒有理性討論的可能？
我們想讓你知道的是
這次由〈廉恥〉所引發的爭論，有多少人會因為這次的事件，對中國傳統經典重新產生興趣？我想應該不會有。而與其擔心古文少了幾篇、古文比例少了幾趴，更要擔心我們國民的素質，這麼多年來一直沒進步，罵了老半天只會一再跳針，完全不具備分辨是非的能力，這樣素質低劣的鄉民，再吵個幾百年也不會有任何進步。
文：沈溺在經典閱讀中的 John Lin
觀眾自己拿起折疊椅互毆的大亂鬥
我的文章《一堆不讀書的大人，跳出來指責108課綱推薦選文沒有〈廉恥〉，我到底看了什麼？》被轉載到關鍵評論網之後，底下居然出現了237則留言。本來以為是我這篇文章造成了小小的炎上，才會有這麼多人來留言，結果看完留言之後，心涼了一半，情況概述如下：
- 大部分來留言的人，都是因為看到標題及摘要的幾個關鍵字「不讀書、廉恥、AI、古文」就開幹了，吵架的內容都只是這些關鍵字的延伸，完全沒有人在討論我這篇文章的主要觀點。也就是說，我這篇文章被大家無視了。
- 大部分來留言的人，對這類議題都早有定見，來這裡留言只是為了宣揚理念，或是反駁不同的意見，沒有人想聽不同的意見，只是靠不停的批評，用氣勢和字數壓過對手。
文章被轉到關鍵評論網的我，懷著有可能被挑戰的心情站上擂台，結果底下情緒激動的觀眾，自己就拿起折疊椅大亂鬥了，完全不管台上的作者想表達什麼。
面對國家文化教育如此應該仔細討論的課題，居然只能以這麼激烈、互不相讓、完全沒有溝通效果的方式草草落幕，我覺得實在是太可惜了。
接下來我想深入討論，這些瘋狂大亂鬥所爭論的幾個議題，期待能找出除了謾罵之外，一絲絲理性討論的可能性。
民進黨的「去中國化」問題
近年來，只要遇到中國歷史學習時數降低、學生不知道孫文／岳飛，或是中學古文篇數／比例降低，很多人就會說是因為民進黨的「去中國化」，這次大亂鬥也不例外。
面對這個看起來很有道理的指控，我們可以試著推論如下，換國民黨執政之後，中國歷史學習時數就會節節高升、甚至超過戒嚴時代嗎？學生就會知道孫文／岳飛嗎？
或是再多想一想，換國民黨執政之後，就可以無視當今世界史的潮流，回到戒嚴時代的歷史教育，繼續輕視東亞其他國家、東南亞、中亞的歷史，繼續維持西歐中心論及中國至上論？
換國民黨執政之後，就可以把古文篇數／比例加到飽，而不用去考慮現代語文教育的其他面向？以下摘錄自108課綱國語文領域的基本理念，其中所列出需要培養的能力，絕對不是只讀中國古文能達到的：
語文教育旨在培養學生語言溝通與理性思辨的知能，奠定適性發展與終身學習的基礎，幫助學生了解並探究不同的文化與價值觀，促進族群互動與相互理解。
民進黨的「去中國化」問題，只存在於把「討厭民進黨」當成唯一準則，不願冷靜思考的國民身上。民進黨的問題很多，但是「去中國化」絕對不是民進黨的問題，從今（2023）年的國慶典禮上，由歌星楊烈吟唱日治時期政治運動者蔡惠如的〈意難忘〉，就可以知道民進黨政府有一定的漢學水準。
請指責民進黨「去中國化」的大家再仔細冷靜想一想，你真的想跟中國的國台辦同調，一起譴責民進黨的「去中國化」嗎？你的水準只能跟中國的國台辦平起平坐嗎？
台灣的中學古文教育，是起點，也是終點
有很多留言的意見是，不讀中國古文就會沒有人文素養。
這句話過於武斷，但還是有一點道理，本來經典閱讀就是人文教育養成的重要環節，使用中文的台灣，沒有理由不去讀中國經典作品來了解中國文化的根源。
但是，會因為少了一篇〈廉恥〉吵翻天，代表中學古文教育、甚至台灣社會成人的閱讀能力，出了很大的問題，分析如下：
1. 絕大多數的中學生，接受了中學古文教育後，出了校園之後終其一生，不會再去讀任何一本中國傳統經典
因為這個血淋淋的事實，所以才會因為少了一篇而大驚失色、因為從舊課綱的30篇減為新課綱的15篇而大驚失色、或是因為文言文比例下降了10%而大驚失色。
中學時期是人生中唯一會讀古文的時期，只要少了任何內容，沒有人會在中學畢業後再把它補回來，這就是事實，從台灣的戒嚴時代一路走到民主時代，這個事實一直沒改變，跟民進黨有沒有「去中國化」一點關係都沒有。
2. 中學的古文教育要達到什麼目的？
不就是要讓學生具備閱讀古文的能力，讓學生畢業後可以繼續欣賞中國傳統經典嗎？
從以上的觀點來看，中學古文教育只是古文教育的幼幼班，課程內容應該要以學生容易學習、理解、吸收為目標吧？怎麼會想要把一系列的經典古文，不分難易，以傳達民族精神、人文思想為理由，以灌食的方式強迫學生吞下去？
這種不知所云的教學方式，只會讓人想吐，也難怪出學校之後沒人想碰古文，為什麼一堆深受其害的人，要出來悍衛這樣的教學方式？
3. 台灣的中學古文教育，可以說是古文教育的墳墓
不教還好，教完之後搞到大部分人終身都痛恨古文，讓好幾代台灣人的閱讀品味都出了問題。這樣跛腳的古文教育，才是我們要解決的問題，而不是差幾篇、古文比例多少那些旁支末節的問題。
網路的自由反而造就了巴別塔，不同意見的交流卻變成了雞同鴨講
新課綱推薦選文15篇少了〈廉恥〉，就可以歪樓成民進黨「去中國化」、政治人物沒有廉恥、古文教育要被廢掉了、中國文化快要亡了、台灣沒有人文素養…等等危言聳聽的過度延伸，明明是離題到不行的廢言，卻一個個理直氣壯、正氣凜然，完全沒發現自己早就不知所云了。
新課綱推薦選文15篇少了〈廉恥〉，並不代表台灣的中學教育要廢掉古文教育了，也不代表中國傳統經典毫無用處，也不代表在我們這個邁向AI的時代，沒必要再讀任何經典作品。
古今中外的經典作品，都是人類無形的智慧財產，不分任何時代，只有具備理解這些經典的閱讀品味，才有資格被稱為讀書人／知識分子／知識人。
在這個人類有史以來最自由的網路世界，處於南北極、毫無交集的各種意見，居然還是構築了新時代的巴別塔，看到影子就開槍，聽到不同的意見就抓狂，吵了老半天還是在原地踏步，完全不願意去理解不同意見背後的生成脈絡。
把眼睛閉上、把耳朵關起來的人，就算有ChatGPT這種AI時代的神兵利器，也沒有辦法幫他找出自己的盲點，以及問題的真正答案。
就算時代進步到AI時代，不同立場、不同想法的人們，因為不願好好溝通所造成的問題還是很難解。與其擔心古文少了幾篇、古文比例少了幾趴，更要擔心我們國民的素質，這麼多年來一直沒進步，罵了老半天只會一再跳針，完全不具備分辨是非的能力，這樣素質低劣的鄉民，再吵個幾百年也不會有任何進步。
中國文化的〈北風與太陽〉
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。