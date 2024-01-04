為什麼「臘肉」與「蛋炒飯」會成為中國的禁忌？與習近平、毛澤東脫不了關係
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中國央視《新聞30分》節目刪除一則「臘肉」報導。時評作家長平認為，習近平對「兩個不能否定」的實踐，讓人們擔心未來的「臘肉」和「蛋炒飯」。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
年關將至，美食飄香。臘肉是很多中國家庭必不可少的一道菜。12月26日，中國央視《新聞30分》做了一則專題報導，講述四川一位農婦如何通過製作臘肉致富，畫面上懸掛臘肉，小標題包括「用好原料好工藝打造臘肉品牌」、「讓世界嘗到臘肉的味道」、「讓臘肉走向世界」等等。
看上去，這是央視的一種典型報導：百姓勤勞致富，幸福安康，生在中國偷著樂。然而，央視官網很快從當天的《新聞30分》節目中刪除了這一則「臘肉」報導。原來這一天是毛澤東誕辰130周年，「臘肉」一詞犯了忌——中共將毛澤東的遺體存放在位於天安門廣場的紀念堂供人瞻仰，被痛恨他的人們戲稱為「臘肉」。
真可謂虎父無犬子，中國人另外一道家常美味——蛋炒飯——也因毛澤東的兒子毛岸英而成為禁忌。
1950年11月25日，隨「志願軍」入朝作戰僅一個月的毛岸英在司令部被空中投擲的凝固汽油彈炸死。有人稱他因為違規烹飪蛋炒飯暴露了目標。人們慶幸他的死亡讓中國避免成為父位子傳的「金家王朝」，因此將這一天稱為中國的感恩節，也叫蛋炒飯節。上個月，有位不明就裡的中國廚師做蛋炒飯遭到網路攻擊，知曉原因之後發誓永不再做蛋炒飯。
中共領導人的禁忌，要比中國古代皇帝大得多了，讓很多人難以躲避。無數民眾經常莫名其妙地發不出文章或者簡訊。由於中共官媒同時承擔著宣傳人民生活幸福的任務，時不時也會被網友揪出犯了這些美食禁忌，甚至被懷疑存在勇敢的「內鬼」。
從一般倫理的角度說，「臘肉」、「蛋炒飯」等戲虐稱謂顯得不尊重死者／遺體。但是，毛澤東統治期間，中國社會政治險惡，國家崩潰，人性荒蕪，導致至少6000萬人非正常死亡，而且他的暴政沒有得到清算，至今被官方稱為「偉人」。
鄧小平將毛澤東思想列入「堅持不可動搖」的「四項基本原則」，習近平則更有借屍還魂的傾向。官方越是大吹大擂，民間「鞭屍」的願望就更加強烈，人們嘲笑和詛咒的也不是普通的「死者／遺體」，而是仍然大張旗鼓活在世上的一種壓迫權力。
未來的「臘肉」與「蛋炒飯」？
12月26日，習近平率中央政治局常委前往天安門廣場「毛主席紀念堂」，向毛澤東坐像三鞠躬，隨後前往瞻仰廳，瞻仰了毛澤東的遺體，也就是民間戲稱的「臘肉」。
在前一天紀念毛澤東誕辰130周年座談會上發表的講話中，強調毛澤東思想是中共的寶貴精神財富，將長期指導中共的行動。作為這一切言行的背景，是這十年來血腥的權力鬥爭、對民間組織和人權律師的殘酷鎮壓、對新聞自由的滅殺和對自由市場的侵蝕。
毫無疑問，他一直在實踐他在2013年提出的「兩個不能否定」，即「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期。」
不僅如此，自2020年起，中國官媒開始頻繁報導習近平為全世界、全人類「指明方向」。為經濟發展指明方向，為政治文明指明方向，為疫情防控指明方向，為氣候政策指明方向……沒有他不能指明的方向。顯然，無論國內還是國際，習近平的權力自在感，遠遠超越了毛澤東。這也是為什麼，央視《新聞30分》報導中，「讓世界嘗到臘肉的味道」讓人們感到不寒而慄。
近年來，歷史學家們對於惡魔的毛澤東有了越來越多的深入挖掘。但是，對於「天降惡魔」的強調，也容易讓人們忽略了對政治制度以及其他人的罪責的深究。從鄧小平、江澤民到胡錦濤，很多人幻想領導人越來越「不那麼惡魔」。因此，習近平一度成為超越所有前任的「改革者」。
然而，為什麼他可以在一夜之間，毫無障礙地「原形畢露」？
人們不禁擔心，毛澤東的一項「未竟事業」，習近平會將它完成嗎——那就是把中共權力家族化並北韓化。假如這樣的事情發生了，人們仍然只能祈求「蛋炒飯」再次發生威力嗎？
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原標題：長平觀察：「讓世界嘗到臘肉的味道」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：王祖鵬
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢