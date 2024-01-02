「我想做好人」支持緬甸反叛軍，在軍政府臥底軍警蒐情報的「西瓜」們
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在緬甸語中，在軍政府中當臥底的線人被暱稱為「西瓜」，因為外表是綠色，看似效忠軍隊，內裡卻是紅色，即遭罷黜的「全國民主聯盟」（National League for Democracy）政府代表色。
（中央社）24歲的緬甸前警官阿顏在兩年間冒著生命危險，一邊假意效力軍政府，一邊偷偷為武裝抵抗組織刺探情報。像他這樣的人被稱為「西瓜」，內紅外綠，分別代表不同意義。
阿顏（Yan）在靠近緬甸邊境一座小鎮的房間裡告訴路透社：「我擺脫了不公平的命令」；他於2023年4月逃離緬甸後就躲在這座小鎮。為了避免危及生命，他不願透露全名。
緬甸軍政府於2021年2月發動政變奪權，如今反對者組成前所未有的聯盟，加上一些內部異議和叛變問題削弱了軍政府，其政權正面臨政變以來最嚴重的威脅。
軍政府曾承認喪失部分控制權，但未應路透社要求置評。
軍政府未就內部間諜問題發表評論，但親軍方的社群媒體頻道曾揭發一些似乎同情反叛組織的軍人。
反對派團體說，很難判斷有多少安全部隊成員提供消息給抵抗組織，鑒於風險龐大，人數可能不多，但他們發揮了重要作用。
支持叛變人士的「人民目標」（People's Goal）發言人說，這些人提供了軍事補給運輸等情報，有助於反對派團體策劃攻擊。
阿顏於2020年底跟隨兄弟的腳步加入警隊，但政變發生後，他親眼看到示威群眾在軍方殘暴鎮壓中遭到恣意逮捕，於是不再抱有任何幻想。
他說：「人們開始把我們當作惡鬼…他們憎恨我們。」
他說，他的兄弟逃離緬甸後，將他與反對派團體搭上線，開始在安全部隊內部培養消息來源。在緬甸語中，這類線人被暱稱為「西瓜」，外表是綠色，看似效忠軍隊，內裡卻是紅色，即遭罷黜的「全國民主聯盟」（National League for Democracy）政府代表色。
阿顏說，他避開同僚耳目，悄悄走出警局用手機傳訊息，內容包括軍政府高層所走的路線，以及不同地方的警力、燃料和武器數量。他說，他不知道反叛組織會如何利用這些消息。
路透社無法獨立證實阿顏的說法。
一名軍方反叛人士告訴路透社，極少有武裝部隊成員願意替反叛組織刺探情報，但許多人會對反叛活動「視而不見」。
有些分析師說，軍政府的一大問題是內部意見不合。華府智庫「美國和平研究所」（United States Institute of Peace）估計有多達8000人逃離安全部隊。
阿顏和他的兄弟阿葉（Ye）說，軍政府正努力招募新血，但警方的裝備和訓練都很貧乏，因此戰意低落，很快就投降。
前陸軍上尉泰苗（Htet Myat）接受電話訪問時說，以前軍中一個營有數百人，現在大部分只略多於130人。分析師也同意這個數字。泰苗現在是協助叛變人士的知名反對派人物。
但在國外無依無靠的日子並不好過。單身的阿顏和他的已婚兄弟做起了生意，製作並販售印有緬甸葉子的布料。
阿顏說，他們的犧牲和別人比起來微不足道，「我只是做了必須做的事」。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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