《葬送的芙莉蓮》：收穫來自於失去，這也剛好是哀悼的核心
我們想讓你知道的是
《葬送的芙莉蓮》的醍醐味，是藉由不同的情節，溫柔提醒觀眾，不管活了多久，每個階段都有它的課題。道歉、道謝、道愛，最後道別，為了好好長大，更為了好好活著，我們都得去煩惱、去挫折，以便豐滿我們的人生。
文：癮君子 Movie Addict
有別於傳統王道漫畫，《葬送的芙莉蓮》雖然是以「魔王與勇者」作為敘事背景，卻把時間拉長，並把節奏放緩，專注於那些肉眼無法窺見的內在經歷細細描繪。是故，即便作品刻劃了精湛的戰鬥情節，但重點始終不僅止於誰勝誰負。
而在橫跨千年的舞台裡，又以角色的時區變奏，最令人動容。動畫開播至今，作品也正好透過芙莉蓮、修塔爾克與贊恩三名角色，分別例證了個體的內在時態，何以牽動他們的生活姿態。
先從修塔爾克講起，身為戰士卻又性格懦弱的他，就算擁有千錘百鍊的技術，依然缺少揮動斧頭的勇氣，而這其實是因為他一直活在過去的創傷中。
拋下村落逃跑的記憶，隨著恐懼滲入體內，並凍結了他的抵抗意志，使得他在戰鬥之前，就已先被腦海的想像給擊敗。然而，就像費倫所說：「一路累積的努力，不會背叛我們，只是需要機會兌現。」
所幸，修塔爾克忘了如何勇敢，卻從未忘記要怎麼溫柔。縱使止不住顫抖，仍舊想要去付出、去冒險犯難。別人的好，他牢牢記在心底。三年的陪伴，三年的照顧，值得他犧牲自己的青春。
有些時候，我們就像修塔爾克，往往在行動之前，慣性腦補災難化的結局，以便合理化自己的放棄。殊不知，我們之所以還無法成功，恰恰因為還沒開始。
或許創傷足以癱瘓一切，時間也很難沖淡種種疼痛，但若心有不甘，稍微挪動一下心理位置，嘗試從無能的受害者，跨向成為活下來的倖存者。光是這一步，就能賦予靈魂承受痛苦的韌性。
由此可知，在拯救他人前，我們也得先拯救自己。受傷的心，並不會理所當然地恢復，除非我們願意為自己做些什麼。猶如勇者打敗魔王之後，遭受集體創傷的人們還得自行克服心魔，才有機會讓停擺的生活再度往前。
當然，活得束縛的不僅修塔爾克，贊恩更是如此。若以心理學的角度來看，贊恩正處於所謂模糊的失落。失去了朋友的音訊，進而無法確信生死，抱有希望，又害怕會失望，遲遲無法展開哀悼或探詢。於是那一顆心，就這麼懸在半空中，載浮載沉。
換言之，即便外在的時間一直在走，贊恩的內在卻被矛盾緊緊卡死，不斷重返道別的那一天，持續懊悔自己的無所作為，可是又因為不想面對，躲在真空的時區裡，再次選擇無所作為。直到芙莉蓮出現，輕輕一句：「我跟你談的是現在。」才終於點醒贊恩。
無論生死，他還是得親眼目睹，或者說，走上一回，才有可能抵達內心的落腳處。
芙莉蓮曾說過贊恩讓她想到自己，那個封閉且疏離的自己，同樣因為懊悔，寸步難行，欣梅爾則使她體悟到當下的力量。唯有當下，可以幫助我們跳脫過往的失敗，同時阻止未來的災難發生。唯有當下，還來得及，也值得我們去掌握。
當芙莉蓮因為欣梅爾的死，體會到時間的不可逆之後，她才逐漸明白過去的份量，還有當下何其脆弱、珍貴。就算擁有千年的壽命，當下依然只在轉瞬之間。
巧妙的是，再次踏上旅程的芙莉蓮，初衷雖然是為了要再見欣梅爾一面，卻也同時發現欣梅爾早已住進自己的生命裡。沒有說出口的我愛你，除了是體諒，更像是無聲的承諾，沿著世界各地的銅像串聯，透過「陪伴」進一步體現——愛是渴望，但不願去霸佔。
終有一天，芙莉蓮會走入沒有欣梅爾的世界，甚至沒有費倫、修塔爾克的世界，但只要芙莉蓮還能活在當下，無論多遙遠的往日，都會隨著她的心，重新降臨當下；被愛充實的她，將慢慢學會何謂孤獨，並該如何承受孤寂的造訪。
可以發現，芙莉蓮的收穫，來自於失去，而這也剛好是哀悼的核心。
心理學相信，當人的依附對象被剝奪，必須經歷一個轉化的過程，創造出一種不用依賴肉體的精神連結。或許是遺物，抑或是一句話，藉以從中找到逝者的意義，確保我們的心不會因為離別而匱乏，或者說，怎麼安置那些空蕩與哀傷，然後一步步適應不同以往的明天。
總體而言，芙莉蓮歷經了兩次的突破。
第一次是因為遇見欣梅爾決定走入世界，第二次則因為欣梅爾的離開，走入自己的心底，因而能從不解風情的精靈，轉變成珍惜緣分、懂得哭泣的孩子。
這也正是作品的醍醐味，藉由不同的情節，溫柔提醒觀眾，不管活了多久，每個階段都有它的課題。道歉、道謝、道愛，最後道別，為了好好長大，更為了好好活著，我們都得去煩惱、去挫折，以便豐滿我們的人生。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：動畫｜穿透時空的情感 ––《葬送的芙莉蓮》
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
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汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
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*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。