街訪民調有參考價值嗎？為什麼就算「一鏡到底」也不符合隨機抽樣原則？

今年的街訪民調很熱鬧，不過街訪算不算是民調的一種？它當然是廣義的民調沒錯，不過若要將結果做為能推論母體意向的工具，那就不適合了。

可以用街訪推論整個母體嗎？

​有一種和街訪看起來有點類似的民調方式，叫作面訪。面訪是會需要與戶政機關合作，用分層抽樣（依照人口的比例抽出樣本，例如抽出的新北市樣本會比台東縣還多，兩者比例也符合真實人口數的比例）的方式，隨機抽取出某市某區某地址裡的某人，並派訪員去訪問那些被抽取到的人。

我十幾年前在政大選研服務時曾經做過，當時負責的是新北（當時還是台北縣）的石碇及中和的部分。不得不說面訪非常辛苦，那時候不是騎在石碇的山路接受泥流的洗禮，就是穿梭在中和的大樓區被管理員驅趕，就是為了找到指定的受訪者。

​因為面訪符合隨機抽樣的原則，所以面訪的結果，是可以推論到整個母體的。那麼為什麼街訪不行，理由也是一樣的，那就是街訪並不符合隨機抽樣的原則，所以最後的結果當然就無法推論到整個母體。

不要說1000個樣本不行，就算是10萬個樣本也一樣不行。

​如果我們看一下每次的投票結果，就會發現常常隔一個村里，投出來的結果就天差地別，那麼哪個村里可以代表那一整個縣市？顯然都沒辦法。同樣的道理，街訪是找一個特定的地點在作訪問，那個地點往往不能代表該縣市的真實民意，更不用說還要考慮較常上街的人偏好，可能和不常上街的人偏好不同，可是被街訪找到的機率就顯然有所差異等部分。

​也因此，街訪雖然看起來很真實，常常一鏡到底而且有憑有據，不過仍然無法做為統計推論工具。

街訪有沒有意義？

​那麼街訪有沒有意義？還是有的。雖然它無法推論母體的分布，但是從受訪者回答為什麼支持某人某黨的內容當中，還是能提供一些參考性意見，就能據此調整策略或行銷方式，這時候它的價值更偏向質性研究而非量化研究。

​這就類似白居易每寫好一首詩，就會去問一位老婦人能不能看得懂，如果看不懂，他就會覺得還不夠通俗易懂，回去再想怎麼寫能夠更清楚明白。但是那個老婦人的意見雖然是重要參考，不過不能因此推論整個長安城的老婦人群體讀詩的感受都相同一樣。

​可是有人會說，街訪的結果常常和最後的選舉結果一致，這並不奇怪，因為如果單純是講選舉結果，任何人的憑空猜測也可能與選舉結果一致。重要的是訪問結果的比例，是不是能穩定的與最終投票結果的比例呈現較強的一致性。

一般來說，街訪不具備那樣的特性，所以作為了解選民可能怎麼想的工具有部分參考價值，但要了解真實世界的支持率，則不具推論能力。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航