出租海港50年換一份國際承認，索馬利蘭與衣索比亞簽署歷史性協議

索馬利蘭共和國總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）1日與衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）簽署一份備忘錄（MOU），衣索比亞獲得索馬利蘭柏培拉港50年的使用權。作為回應，衣索比亞將成為第一個承認索馬利蘭為獨立共和國的國家。

索馬利蘭位於東非的「非洲之角」，1991年自索馬利亞脫離，但獨立逾30年來未獲得任何國家承認。我國與索馬利蘭2020年相互設處，外界也關切是否進一步建交。不過索馬利亞至今仍堅持索馬利蘭是其領土的一部分。

索馬利蘭爭取國際承認近日有了新進展。索馬利蘭共和國總統阿布迪於X平台表示，正式與衣索比亞政府簽訂備忘錄，衣索比亞在協議中承認索馬利蘭為一個國家，而索馬利蘭將向衣索比亞出租海軍和商船通道，時間長達50年。

Republic of Somaliland and the Fedeal Democratic Republic of Ethiopia signed a Memorandum of Understanding (MoU) today. In the MoU, Ethiopia officially recognises the Republic of Somaliland while Somaliland grants naval and commercial sea access on lease to Ethiopia for 50 years. pic.twitter.com/vRtcv2xoWl — Muse Bihi Abdi (@musebiihi) January 2, 2024

衣索比亞總理辦公室則發表聲明，稱該備忘錄是為確保衣索比亞的海權，能使用更多的海港通道。聲明未提及衣索比亞外交上承認索馬利蘭，但強調加強了兩國間安全、經濟和政治夥伴關係。

衣索比亞國安顧問胡笙（Redwan Hussein）則表示，該備忘錄將使衣索比亞得以在紅海租賃軍事基地，意味衣索比亞得以出兵紅海。

而作為回應，索馬利蘭也將獲得衣索比亞航空公司的部分股份。

痛批「侵犯主權」，索馬利亞政府召回駐衣索比亞大使

這項備忘錄立即引來索馬利亞的擔憂。索馬利亞今（2）日緊急召開內閣會議，會後發表聲明，強調根據索馬利亞憲法，索馬利蘭是該國的一部分。索馬利亞痛批，衣索比亞與索馬利蘭簽署備忘錄，明顯侵犯其主權和領土完整性，索馬利亞不會接受這份「毫無法律根據、無效的備忘錄」。

作為抗議，索馬利亞政府已召回駐衣索比亞大使，並警告將即刻採取因應措施。

目前尚不清楚該協議何時生效，但有可能傷及索馬利蘭與索馬利亞近期恢復的信任關係。

索馬利亞與索馬利蘭兩國元首才於2023年12月28日進行為期2天的談判，雙方達成8點協議，同意重啟談判進程，並為解決長期存在的問題製定路徑圖。

By hosting Presidents @HassanSMohamud and @musebiihi, I aim to facilitate the restart of these crucial negotiations vital to the Horn of Africa's future. Our shared heritage can help find common ground. pic.twitter.com/WedigpK9VO — Ismail Omar Guelleh (@IsmailOguelleh) December 28, 2023

這項協議對衣索比亞有什麼好處？

衣索比亞本靠海，不過自從1993年，厄利垂亞從衣索比亞獨立出去後，切斷衣索比亞原與紅海接壤的地理優勢。衣索比亞大部分出口貿易都是透過吉布地進行。

不過隨著衣索比亞人口達到1.2億，成為全球人口最多的內陸國家，衣索比亞對於使用港口的野心也跟著上升。

Photo Credit: GettyImages 索馬利蘭將允許衣索比亞使用柏培拉港（Berbera）。

衣索比亞總理阿比在2023年10月的一次電視演講中表示，衣索比亞是一個與紅海息息相關的國家，需要獲得港口。外界擔憂這是否代表衣索比亞將入侵厄利垂亞。不過阿比於11月表示，他不會入侵任何一個鄰國，同時堅稱，衣索比亞政府不會放棄尋找可使用的港口。

另一方面，索馬利蘭位於世界上最具戰略意義的地區之一，北部領土濱臨紅海，紅海連接蘇伊士運河，是亞洲和歐洲間最快的海上航線，世界上近三分之一的船運經過此處。

根據《BBC》， 索馬利蘭與衣索比亞早在2018年簽署了一項協議，同意衣索比亞收購 柏培拉港 19%的股份，而 阿拉伯聯合大公國的物流公司「杜拜環球港務集團」（ DP World）持有51%的股份，剩餘的30%為索馬利蘭持有。 但索馬利蘭表示，這項收購案於2022年失敗，因為「衣索比亞未能在截止日期前滿足收購股份所需的條件」。

如今，衣索比亞得以使用索馬利蘭港口長達50年，雙方都將其視為重大的外交勝利。不過 協議簽署正衣索比亞和索馬利亞關係緊張之際。

《非洲之角觀察》（Horn Observer）報導，索馬利亞總統在近期尼羅河的「搶水大戰」中公開支持埃及，讓衣索比亞政府不滿。

人口約1.07億的埃及，嚴重依賴尼羅河提供淡水，但位於尼羅河上游的衣索比亞文藝復興大壩去年甫竣工，後續很有可能會導致位在中下游的埃及和蘇丹面臨不小的缺水或斷水危機。

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核稿編輯：楊士範