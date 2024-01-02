出租海港50年換一份國際承認，索馬利蘭與衣索比亞簽署歷史性協議
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索馬利蘭於1991年自索馬利亞獨立後，逾30年來未獲得任何國家承認。不過，索馬利蘭共和國總統1日與衣索比亞政府簽訂備忘錄，衣索比亞在協議中承認索馬利蘭，而索馬利蘭將向衣索比亞出租海軍和商船通道，時間長達50年。
索馬利蘭共和國總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）1日與衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）簽署一份備忘錄（MOU），衣索比亞獲得索馬利蘭柏培拉港50年的使用權。作為回應，衣索比亞將成為第一個承認索馬利蘭為獨立共和國的國家。
索馬利蘭位於東非的「非洲之角」，1991年自索馬利亞脫離，但獨立逾30年來未獲得任何國家承認。我國與索馬利蘭2020年相互設處，外界也關切是否進一步建交。不過索馬利亞至今仍堅持索馬利蘭是其領土的一部分。
索馬利蘭爭取國際承認近日有了新進展。索馬利蘭共和國總統阿布迪於X平台表示，正式與衣索比亞政府簽訂備忘錄，衣索比亞在協議中承認索馬利蘭為一個國家，而索馬利蘭將向衣索比亞出租海軍和商船通道，時間長達50年。
衣索比亞總理辦公室則發表聲明，稱該備忘錄是為確保衣索比亞的海權，能使用更多的海港通道。聲明未提及衣索比亞外交上承認索馬利蘭，但強調加強了兩國間安全、經濟和政治夥伴關係。
衣索比亞國安顧問胡笙（Redwan Hussein）則表示，該備忘錄將使衣索比亞得以在紅海租賃軍事基地，意味衣索比亞得以出兵紅海。
而作為回應，索馬利蘭也將獲得衣索比亞航空公司的部分股份。
痛批「侵犯主權」，索馬利亞政府召回駐衣索比亞大使
這項備忘錄立即引來索馬利亞的擔憂。索馬利亞今（2）日緊急召開內閣會議，會後發表聲明，強調根據索馬利亞憲法，索馬利蘭是該國的一部分。索馬利亞痛批，衣索比亞與索馬利蘭簽署備忘錄，明顯侵犯其主權和領土完整性，索馬利亞不會接受這份「毫無法律根據、無效的備忘錄」。
作為抗議，索馬利亞政府已召回駐衣索比亞大使，並警告將即刻採取因應措施。
目前尚不清楚該協議何時生效，但有可能傷及索馬利蘭與索馬利亞近期恢復的信任關係。
索馬利亞與索馬利蘭兩國元首才於2023年12月28日進行為期2天的談判，雙方達成8點協議，同意重啟談判進程，並為解決長期存在的問題製定路徑圖。
這項協議對衣索比亞有什麼好處？
衣索比亞本靠海，不過自從1993年，厄利垂亞從衣索比亞獨立出去後，切斷衣索比亞原與紅海接壤的地理優勢。衣索比亞大部分出口貿易都是透過吉布地進行。
不過隨著衣索比亞人口達到1.2億，成為全球人口最多的內陸國家，衣索比亞對於使用港口的野心也跟著上升。
衣索比亞總理阿比在2023年10月的一次電視演講中表示，衣索比亞是一個與紅海息息相關的國家，需要獲得港口。外界擔憂這是否代表衣索比亞將入侵厄利垂亞。不過阿比於11月表示，他不會入侵任何一個鄰國，同時堅稱，衣索比亞政府不會放棄尋找可使用的港口。
另一方面，索馬利蘭位於世界上最具戰略意義的地區之一，北部領土濱臨紅海，紅海連接蘇伊士運河，是亞洲和歐洲間最快的海上航線，世界上近三分之一的船運經過此處。
根據《BBC》，索馬利蘭與衣索比亞早在2018年簽署了一項協議，同意衣索比亞收購柏培拉港19%的股份，而阿拉伯聯合大公國的物流公司「杜拜環球港務集團」（DP World）持有51%的股份，剩餘的30%為索馬利蘭持有。但索馬利蘭表示，這項收購案於2022年失敗，因為「衣索比亞未能在截止日期前滿足收購股份所需的條件」。
如今，衣索比亞得以使用索馬利蘭港口長達50年，雙方都將其視為重大的外交勝利。不過協議簽署正衣索比亞和索馬利亞關係緊張之際。
《非洲之角觀察》（Horn Observer）報導，索馬利亞總統在近期尼羅河的「搶水大戰」中公開支持埃及，讓衣索比亞政府不滿。
人口約1.07億的埃及，嚴重依賴尼羅河提供淡水，但位於尼羅河上游的衣索比亞文藝復興大壩去年甫竣工，後續很有可能會導致位在中下游的埃及和蘇丹面臨不小的缺水或斷水危機。
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核稿編輯：楊士範
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。