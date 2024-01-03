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TNL+ 2024/01/03,
政治

「下架民進黨」的六成民意，會輸給帶來戰爭風險的台獨支持者嗎？

「下架民進黨」的六成民意，會輸給帶來戰爭風險的台獨支持者嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

誠如英國《經濟學人》所直指，台灣在蔡英文主政下兩岸關係頻臨戰爭邊緣，台灣現在是「地球上最危險的地方」、「台海形勢正處於最危險時刻」。究竟六成希望「下架民進黨」民意，最終是否可以完成政黨輪替；或是少數民意決定多數人未來前途，正考驗台灣選民理性選擇。

12月27日中國國台辦舉行例行新聞記者會，針對台灣領導人選舉民進黨籍參選人賴清德接受專訪評論，聲稱若賴蕭配當選則「兩岸戰爭的風險最低」，因其兩岸路線最正確，也是符合當前國際社會的主流做法。

國台辦直決對球指出「台獨意味著戰爭」，批評民進黨政府堅持台獨立場，推高台海形勢緊張，致台灣一步步陷入兵凶戰危的險境。

蔡英文總統主張「維持現狀」、「兩岸互不隸屬」，兩岸敵意螺旋上升尚且如此，更遑論一旦主張「務實台獨」、「台灣不是中國的一部份」、「以台灣總統身份進入白宮」的賴清德，從台灣民意調查及眾多學者專家評論中，幾乎不證自明是台灣民眾約六成希望「下架民進黨」，認為選擇民進黨兩岸戰爭風險系數最高，急獨易招致急統。

近來美國學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）也呼籲賴清德若當選，應宣布凍結《公投台獨黨綱》，以釋放政治善意緩和兩岸對立衝突。顯見美方學者已經推測到民進黨持續執政，恐將激化兩岸對立與衝突。

誠如英國《經濟學人》所直指，台灣在蔡英文主政下兩岸關係頻臨戰爭邊緣，台灣現在是「地球上最危險的地方」、「台海形勢正處於最危險時刻」。

蔡英文主政下主張「維持現狀」、「兩岸互不隸屬」，不僅引發中國軍事演習規模及頻率超出歷屆領導人主政時期，兩岸關係陷入惡性循環；同時，因兩岸停止「外交休兵」，台已斷交九個邦交國及遭受數波農漁水產品暫時停止輸陸。蔡英文主張「維持現狀」釀致兩岸關係如此險峻，更遑論賴清德主張「務實台獨」。

然而，賴清德卻認為其當選最能維持兩岸和平穩定框架，「兩岸戰爭的風險最低」，最不易遭致戰爭邊緣風險，此種說法不僅欠缺政策邏輯一致性，也與台灣大多數實際民意調查結果有所差異。

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