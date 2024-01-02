前職棒球員張誌家猝逝將與父親長眠同墓園，林華韋、陳金鋒回憶國家隊拚戰
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張誌家擁有兩段婚姻，育有4名子女。家人表示，張誌家無法走出低潮，一度不敢面對人群眼光，因他涉世不深，太容易相信朋友，無法分辨誰對誰錯，離開球界後，常有人上門尋求和他合作，但所賺薪水無法支撐家用；張誌家將和爸爸長眠在同一墓園。
曾因假球案一度害怕人群，張誌家將與父親長眠同墓園
（中央社）具台日職棒資歷的退役球員張誌家過世，享年43歲。張誌家在中職時期因涉假球案，遭永不錄用；家人表示，他無法走出低潮，一度害怕面對人群，張誌家將與父親長眠同一墓園。
前職棒球員張誌家的母親今（2）日證實，昨（1）日接獲張誌家已於中國過世訊息，享年43歲。一早許多人前往張家關心，民進黨籍台中市議員蔡耀頡協助張家人處理赴中國證件，前國民黨籍台中市議員李麗華也幫忙聯繫治喪事宜。張家人下午將搭機前往中國處理後續事宜，過往球界的隊友、熟識好友聽到消息都感到震驚惋惜。
張誌家姊姊對媒體表示，去（2022）年10月，張誌家曾有頭痛症狀，尤其曬太陽時頭更會痛，但就醫檢查身體沒有大狀況，只說血壓有點高，後來他就前往中國從事高爾夫球教學。
張姊表示，跨年夜時，弟弟和弟媳曾視訊40幾分鐘，隔天上午弟媳打電話給他，聯絡一整天都沒有回應，後來請朋友及房東去找人，打開門才發現他衣著整齊，身體蜷曲倒在沙發、茶几中間，張誌家不會喝酒，去中國也沒做其他生意，偶爾打打壘球、棒球。
張誌家2008年返台加盟中職La New熊隊，但2009年就因為涉入假球案被約談遭球隊開除、遭中職永不錄用，職棒球員生涯結束，也離開棒球界。
張誌家擁有兩段婚姻，育有4名子女。家人表示，張誌家無法走出低潮，一度不敢面對人群眼光，因他涉世不深，太容易相信朋友，無法分辨誰對誰錯，離開球界後，常有人上門尋求和他合作，但所賺薪水無法支撐家用；張誌家將和爸爸長眠在同一墓園。
張誌家過世消息震驚，林華韋、陳金鋒回憶國家隊拚戰
（中央社）前職棒球員張誌家過世，享年43歲，過去曾在國家隊帶過他的林華韋、隊友陳金鋒聽到都表示震驚；剛接任中職富邦悍將總教練的陳金鋒表示很遺憾，也想起過去在國家隊一同打拚的回憶。
張誌家曾有日職、中職資歷，從學生時期就展現高度棒球天賦，但在中職打球期間因涉入假球案遭中職永不錄用、離開棒球界。
張誌家在2001年世界盃棒球賽投出名氣，當年台灣隊總教練為現任中職富邦悍將隊領隊林華韋，張誌家當時季軍戰完封日本，並靠著陳金鋒開轟聯手率隊搶勝也成精彩一役，陳金鋒今年球季接任悍將總教練。
林華韋今日受訪表示，第一時間聽到張誌家過世消息很震驚，曾經在場上一起訓練、比賽，張誌家是很有天分的球員、場上很聰明，當時結束日職生涯返台後也曾找自己聊天，詢問返台發展的意見。
陳金鋒也提到，聽到張誌家過世的消息覺得很可惜，還這麼年輕就離開，也滿驚訝的，並有感而發身體真的要顧好。
陳金鋒去年還有在高爾夫球場遇到張誌家，當時有簡單聊天，聽到張誌家過世的消息，想起過去一同在台灣隊中努力為台灣打下一些成績，也有很多的回憶和感慨。
張誌家驟逝生前曾提頭痛，醫師：運動後腦杓痛恐心血管疾病導致
（中央社）具台日職棒資歷的退役選手張誌家過世，享年43歲，家屬透露張誌家曾有頭痛症狀、血壓有點高。醫師提醒，若運動時耳下後腦杓處到下顎處範圍會不舒服，休息後就改善，就要小心可能是心血管疾病導致。
張誌家家屬對媒體表示，去年10月，張誌家曾有頭痛症狀，尤其曬太陽時頭更會痛，但就醫檢查身體沒有大狀況，只說血壓有點高，後來他就前往中國從事教學。
台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道今日接受媒體電訪表示，心血管問題影響範圍遠超過心臟位置，從後腦杓耳朵下面到下顎範圍，或左上臂內側到右胸口中間，及背後左肩胛骨處，這個範圍若出力、活動時會悶、痛或不舒服，「就是覺得怪」，且休息後就改善，就要注意恐是心臟血管狹窄引起。
「不是只有在心臟部位發生刺痛才是警示症狀」，王宗道提醒，若已出現上述相關症狀，靠一般的心電圖、X光片仍會看不出異常狀況；至少要做運動心電圖，也才7成準確率，若期望準確率達100%，則需要自費做電腦斷層。
「運動員不會免疫於心血管疾病」，王宗道指出，運動員雖然有規律運動，但過了40歲，或有抽菸、喝酒習慣，仍有較高罹患心血管疾病的風險，還是要注意血壓、血糖、膽固醇等數值，也要注意基礎心電圖、X光片是否有異常，以免罹患心血管疾病而不自知；並建議不要抽菸、減重，維持良好生活習慣。
民眾如何得知自己有緊急狀況，王宗道說，如果感到悶、冒冷汗、透不過氣，休息3到5分鐘都沒有改善，就要趕快到急診就醫；用力咳嗽也有機會讓自己稍微好一點點，但效果有限。但若是突發性猝死，可能在10秒鐘內發生，僅能靠旁人使用AED（自動體外去顫器）救命。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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我們想讓你知道的是
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
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為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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