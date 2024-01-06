陳綺貞談奇情名曲〈躺在你的衣櫃〉：是嘗試描述「性」的歌曲，還是一首鬼故事？
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〈躺在你的衣櫃〉發行後，有人覺得很像鬼故事，陳綺貞想到小時候看過的殭屍片，讓她對衣櫃有所畏懼，常常不敢打開，不過〈躺在你的衣櫃〉發行後，「我好像成功去嚇到別人，大家的反應也讓我覺得，藝術創作竟然可以改變人一直以來理所當然的看法，我覺得這很酷！」
文：梁岱琦
作為陳綺貞第三張創作專輯《Groupies 吉他手》的主打歌，〈躺在你的衣櫃〉所展現出的歧義性，不論從曲式編排、歌詞中所指陳的意義、音樂錄影帶所想要表達的涵義，均帶來多元的評論分析；即使陳綺貞把這首歌唱得看似輕淡，但電吉他與鼓點所堆疊出的華麗編曲，卻展現著出猛烈的後座力。
詞曲創作人陳綺貞認為，〈躺在你的衣櫃〉雖不算符合主流市場的傳統式作品，但渲染情感的效果十足，讓她很滿意這首作品的成果。
〈躺在你的衣櫃〉的創作緣起，真的就只是一件朋友放在家裡的毛衣。
陳綺貞那時很喜歡英國作家艾倫．狄波頓（Alain de Botton），最讓她印象深刻的是，曾有評論家評論艾倫．狄波頓：「這種奇才作家，恐怕連掃帚的傳記都寫得出來，而且這柄掃帚在他筆下絕對活靈活現。」
她當時想，如果連寫出掃把一生這件事都被認為是厲害的話，「那從創作歷程來說，期待自己也能有機會透過詠物的過程，好好去描述某件事物」。
陳綺貞記得，創作〈躺在你的衣櫃〉的場景，是在跟媽媽一起住的老家，印象中盤腿坐在床上，眼前就是房裡的老衣櫃跟一件不屬於自己的毛衣，她心想不如把兩個寫在一起好了。
「衣櫃、毛衣，跟身體的關係，感覺可以試試看」，寫歌很快的她，選擇用F調，大概花20分鐘就寫完，詞曲同時創作。「第一段寫出來後，其實轉折就容易了，通常都可以寫得快速順利。我喜歡的歌，很多都是詞曲同時寫出來的。」
陳綺貞有些作品的曲式，跟一般慣常的流行歌曲結構「主歌à副歌à主歌à副歌à間奏à副歌à副歌」不同，像〈下個星期去英國〉跟〈躺在你的衣櫃〉都是採用三段式的相同曲式結構。
陳綺貞說，這種寫法比較像是傳統的民謠方式，像是巴布狄倫（Bob Dylan）也有這類作品，「這種形式沒有副歌，但可以很清楚第一段寫『真的毛衣』，第二段寫『象徵的毛衣』，第三段就開放讓所有人可以帶入自己『想像的毛衣』。」
〈躺在你的衣櫃〉發表時，陳綺貞曾對媒體表示這是一首嘗試描述「性」的歌曲，迄今回想起來。「那時討論歌曲的意義，會儘可能表現出創作者對於各種議題的思考面向。其實也沒有不對啊，只是講到『性』可能跟我向來的風格不大一致，就被大家放大了吧。」
大學時期開始，陳綺貞就喜愛閱讀各類文學作品，像是從三島由紀夫、谷崎潤一郎這些書寫風格較為HARDCORE的作品中，探究作家如何從文字構築對愛與生命的體悟。
「我無法透過長篇小說的篇幅表達這些主題，只能用一首歌的時間編織這些情感。但在〈躺在你的衣櫃〉這首歌中，我很開心，我覺得應該有成功透過創作，達成了某種程度的魔幻感。」
雖然唱來輕柔，但〈躺在你的衣櫃〉瑰麗的編曲讓整首作品氣氛十足。陳綺貞說，能夠寫詞作曲，覺得自己可以控制的夠多了，如果還要極度控制所有創作元素，「會變成都從我的視角出發，不僅單調，我也會覺得無聊。」
因此從第一張專輯開始，有超過一半以上創作的編曲，她都會給出空間，希望作品能有更多的可能性。現在回來聽〈躺在你的衣櫃〉，如果硬要挑剔，可能配唱可以好一點，速度也可以快一點，「但這些其實都是很小的部分，我還是很喜歡最後的版本，真的沒有什麼遺憾。」
《Groupies 吉他手》專輯完成收歌後，就被公司指出，幾乎沒有可以當作主打歌的作品，於是找來導演鍾孟宏為〈躺在你的衣櫃〉量身打造音樂錄影帶。
陳綺貞說，當時只知道會把這首歌的影像拍得很文藝，她到了片場發現鏡頭也不多，「最後我好像只出現大概一秒還是兩秒？但我覺得影像氛圍很棒很酷，就算只是個是旁觀者也沒關係，我相信工作團隊會這樣選擇，一定是有原因的。」
陳綺貞說，〈躺在你的衣櫃〉這首歌對她的意義，就是三段式相同曲式的作品，就算真的不符合主流音樂市場的常態，但卻能達到渲染情感的效果，這讓她很滿足這首歌的成果。
這首歌發行後，有人覺得很像鬼故事，陳綺貞想到小時候看過的殭屍片，讓她對衣櫃有所畏懼，常常不敢打開，不過〈躺在你的衣櫃〉發行後，「我好像成功去嚇到別人，大家的反應也讓我覺得，藝術創作竟然可以改變人一直以來理所當然的看法，我覺得這很酷！」
陳綺貞認為，創作就是持續定義自己的過程。她回想當年發片時，當歌手好像只要做好會唱歌這件事情已足夠，但以現在的流行音樂場景來看，創作似乎變成了一個必要條件。
「下個世代的音樂創作人，必須要成為人生的設計師。如何設計人生，就跟如何創作一首歌，有同等的重要意義。」
陳綺貞行走在創作的道路上，也持續展現出她如何思考設計人生，透過音樂跟文字的創作成果，讓世人看見她對人生的觀察。
歌曲介紹
- 歌名：〈躺在你的衣櫃〉
- 作曲：陳綺貞
- 作詞：陳綺貞
- 演唱人：陳綺貞
- 編曲：鍾成虎
- 製作：林暐哲
- 收錄專輯：《Groupies 吉他手》
- 出版時間：2002
- 出版公司：滾石唱片
本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此
原標題：躺在你的衣櫃－三段式的詠物作品
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
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