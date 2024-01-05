拜占庭帝國也有「藍綠惡鬥」？回顧近1500年前的1月13日，君士坦丁堡那場暴動引發的屠殺

文：高銘堂（政史研究者）

1月13日是台灣總統選舉的日子，藍綠對抗、劍拔弩張，選許時候狂熱分子表現出的激情、仇恨和不寬容，常常都好像是要把社會撕裂。

約1500年前的同一天，現今土耳其的拜占庭帝國，也因「藍綠對抗」造成的暴動，幾乎動搖政權。最後，查士丁尼大帝用計，把這相當於首都君士坦丁堡十分之一的三萬多「藍綠群眾」鎖在競技場，招來外族軍隊，屠戮他們，才平定動亂。

拜占庭帝國也有「藍綠鬥爭」？

從共和時期開始，羅馬的統治者、貴族與豪強，遇有節日慶典，或宗教、政治上有需要時，會以神鬼戰士格鬥、人獸相搏，戰車競賽等表演，來歡娛公眾。但到4世紀初，羅馬接受基督教信仰，禁絕殘忍血腥的搏殺後，以四匹馬拉的兩輪戰車競賽，就成為帝國自上到下，每個人都喜愛的消遣。

賽車駕駛們只看到終點與勝利，不顧死傷衝撞對手，需要勇氣與技術，民眾崇拜他們，視之如偶像。

羅馬的車會，以旗幟與車手衣服的顏色為辨識，開始時有紅、白、藍、綠，但到拜占庭時，紅併入綠，藍白也終於合。相較今日的台灣選舉，藍白合沒有成，但要勢均力敵的「三腳督」也不容易——這是湊巧？或是兩邊對抗，就以另一方為寇讎，較為明顯單純，比較合乎人類好鬥的天性？

同樣在台灣，一遇選舉，候選人與政黨，也常要群眾把他們當救世主，衝高得票數，拜占庭與台灣的藍綠對抗時差1500年、相距數千里，但一樣的都是狂熱者、野心家，與無助的煩悶者，製造出來嚴重威脅國家存亡的社會動亂。

車賽的勝負，決定於誰先到達終點，選舉則是最後計票多寡，兩者似乎都有客觀的標準，應該公平。但在拜占庭，藍綠支持者平時即相互鬥毆，縱火、破壞；競賽開始，他們在鼓譟外，更要朝對方飛拋擲物，暗算駕駛、破壞戰車；賽後輸贏雙方，都要聚眾遊行，或慶祝、或抗議，將張力頂到極點。

而21世紀的台灣選舉，候選人及背後的政黨，基於恨意與利害關係，以激情催化群眾、威逼競爭者，某方面而言和6世紀拜占庭車賽好像也十分類似？

從民眾暴動到傭兵屠殺

君士坦丁堡的戰車競賽場（Hippodrome）有400公尺長、200公尺寬，可以容納6萬到10萬的觀眾，對立的藍、綠群眾就坐在競賽場的兩個遠端。這裡有皇帝包廂直通皇宮，方便他與萬民同樂。所以戰車競賽也成了群眾向統治者請願、陳情的最佳場合。

因為有政治、宗教、族群，或商業利益等因素，不同勢力會介入煽動、操弄群眾，藉著他們的相互對抗，或與統治者的矛盾來成就陰謀。查士丁尼時，徵重稅支持與波斯的戰爭、削減貴族利益、宗教上有異端一元論，法律上有法典頒布的問題，政府與各方有所衝突

賽會開始前三天就有暴動，政府抓了藍綠各一人判處絞刑，但行刑時絞索裂斷，這兩人逃到教會躲藏。所以公元532年元月13日賽會那天，藍綠群眾要求赦免，隨即合流，喊出「Nika」口號，就是「勝利」的意思。儘管大帝做出讓步，但群眾不理、暴動擴大。

元月18日，查士丁尼親自到會場，請求藍綠群眾原諒但遭到拒絕，沮喪下一度想乘船逃跑，但為皇后狄奧多拉勸阻，他找了老將貝利沙留，以及忠心耿耿的老宦臣納西斯，孤注一擲，準備動武。

東羅馬的高官、貴族、歷任的皇帝，對不同顏色車隊，如同現代球迷，都有不同的偏好。查士丁尼本身較喜歡藍色車會，並與他們高層颇有接觸。老納西斯就因這些關係，當晚潛入賽車場的藍營總部，以手上大袋的金子賄賂領導，並說皇帝只想殺綠營的人，勸他們離開。果然第二天只有綠營人馬，與少數不知高層已落跑的藍營群眾，剩下三萬多人，還留在賽車場。

於是「貝利沙留」率色雷斯傭兵進入賽車場，開始屠殺，「納西斯」則率哥德傭兵封鎖住另一個入口，無處可逃的三萬多人被屠殺殆盡。有史家記載，鋪在競賽場跑道上的淺色沙粒，染了血，變成褚色。

G.dallorto CC BY-SA 2.5 DEED" height="" src="https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=150" width="" src-org="https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&fit=max&w=2560" class="lazyload" data-srcset="https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=1080 1080w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=750 750w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=500 500w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=400 400w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=350 350w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=300 300w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=250 250w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=150 150w"> G.dallorto CC BY-SA 2.5 DEED" height="" src="https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=150" width="" src-org="https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&fit=max&w=2560" class="lazyload" data-srcset="https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=1080 1080w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=750 750w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=500 500w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=400 400w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=350 350w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=300 300w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=250 250w,https://image1.thenewslens.com/2024/1/z1xub223ahq7bfwm5k0574xu8lg264.png?auto=compress&q=80&w=150 150w"> Photo Credit： G.dallorto CC BY-SA 2.5 DEED 尼卡暴動的發生地君士坦丁堡大賽車競技場遺址

看來聲勢很大的暴動，很容易的被平定了，群眾中的多數，也是主戰的藍營跑掉，人數變少，或許是主要的原因。但他們為什麼會盤踞在封閉的賽車場好幾天，讓軍隊封鎖出入口，任意屠殺？或許群眾天真的以為不會有鎮壓這種事。

看來聲勢很大的暴動，卻輕易被平定了，群眾中的多數——也是主導的藍營——跑掉，也許是主要原因，但他們為什麼會盤踞在封閉的賽車場好幾天，讓軍隊封鎖出入口，任意屠殺？或許群眾以為「拜占庭人不打拜占庭人」，天真以為不會有鎮壓這種事。另有些歷史學家卻認為使用傭兵，是鎮壓成功的關鍵，因為「色雷斯」或「哥德」雖臣服於東羅馬，但他們不算是君士坦丁堡的子弟，殺戮群眾不會有猶豫的。

相隔近1500年的同一天，拜占庭6世紀的賽車與台灣2024選舉應該都是和平的社會活動，但因為出現了「藍綠之爭」與各種為有心，為前者帶來悲慘的結果，希望在台灣這樣的對抗不會升溫或成為動亂，諸多巧合就只是巧合。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航