拜占庭帝國也有「藍綠惡鬥」？回顧近1500年前的1月13日，君士坦丁堡那場暴動引發的屠殺
我們想讓你知道的是
羅馬時代的車會有紅、白、藍、綠等陣營，但到拜占庭時，紅併入綠，藍白也終於「合」。那年賽會開始前三天就有暴動，政府抓了藍綠各一人判處絞刑但行刑失敗，公元532年1月13日賽會那天，藍綠群眾要求赦免，隨即合流、暴動擴大。面對失控的場景，最後查士丁尼孤注一擲，準備動武......
文：高銘堂（政史研究者）
1月13日是台灣總統選舉的日子，藍綠對抗、劍拔弩張，選許時候狂熱分子表現出的激情、仇恨和不寬容，常常都好像是要把社會撕裂。
約1500年前的同一天，現今土耳其的拜占庭帝國，也因「藍綠對抗」造成的暴動，幾乎動搖政權。最後，查士丁尼大帝用計，把這相當於首都君士坦丁堡十分之一的三萬多「藍綠群眾」鎖在競技場，招來外族軍隊，屠戮他們，才平定動亂。
拜占庭帝國也有「藍綠鬥爭」？
從共和時期開始，羅馬的統治者、貴族與豪強，遇有節日慶典，或宗教、政治上有需要時，會以神鬼戰士格鬥、人獸相搏，戰車競賽等表演，來歡娛公眾。但到4世紀初，羅馬接受基督教信仰，禁絕殘忍血腥的搏殺後，以四匹馬拉的兩輪戰車競賽，就成為帝國自上到下，每個人都喜愛的消遣。
賽車駕駛們只看到終點與勝利，不顧死傷衝撞對手，需要勇氣與技術，民眾崇拜他們，視之如偶像。
羅馬的車會，以旗幟與車手衣服的顏色為辨識，開始時有紅、白、藍、綠，但到拜占庭時，紅併入綠，藍白也終於合。相較今日的台灣選舉，藍白合沒有成，但要勢均力敵的「三腳督」也不容易——這是湊巧？或是兩邊對抗，就以另一方為寇讎，較為明顯單純，比較合乎人類好鬥的天性？
同樣在台灣，一遇選舉，候選人與政黨，也常要群眾把他們當救世主，衝高得票數，拜占庭與台灣的藍綠對抗時差1500年、相距數千里，但一樣的都是狂熱者、野心家，與無助的煩悶者，製造出來嚴重威脅國家存亡的社會動亂。
車賽的勝負，決定於誰先到達終點，選舉則是最後計票多寡，兩者似乎都有客觀的標準，應該公平。但在拜占庭，藍綠支持者平時即相互鬥毆，縱火、破壞；競賽開始，他們在鼓譟外，更要朝對方飛拋擲物，暗算駕駛、破壞戰車；賽後輸贏雙方，都要聚眾遊行，或慶祝、或抗議，將張力頂到極點。
而21世紀的台灣選舉，候選人及背後的政黨，基於恨意與利害關係，以激情催化群眾、威逼競爭者，某方面而言和6世紀拜占庭車賽好像也十分類似？
從民眾暴動到傭兵屠殺
君士坦丁堡的戰車競賽場（Hippodrome）有400公尺長、200公尺寬，可以容納6萬到10萬的觀眾，對立的藍、綠群眾就坐在競賽場的兩個遠端。這裡有皇帝包廂直通皇宮，方便他與萬民同樂。所以戰車競賽也成了群眾向統治者請願、陳情的最佳場合。
因為有政治、宗教、族群，或商業利益等因素，不同勢力會介入煽動、操弄群眾，藉著他們的相互對抗，或與統治者的矛盾來成就陰謀。查士丁尼時，徵重稅支持與波斯的戰爭、削減貴族利益、宗教上有異端一元論，法律上有法典頒布的問題，政府與各方有所衝突
賽會開始前三天就有暴動，政府抓了藍綠各一人判處絞刑，但行刑時絞索裂斷，這兩人逃到教會躲藏。所以公元532年元月13日賽會那天，藍綠群眾要求赦免，隨即合流，喊出「Nika」口號，就是「勝利」的意思。儘管大帝做出讓步，但群眾不理、暴動擴大。
元月18日，查士丁尼親自到會場，請求藍綠群眾原諒但遭到拒絕，沮喪下一度想乘船逃跑，但為皇后狄奧多拉勸阻，他找了老將貝利沙留，以及忠心耿耿的老宦臣納西斯，孤注一擲，準備動武。
東羅馬的高官、貴族、歷任的皇帝，對不同顏色車隊，如同現代球迷，都有不同的偏好。查士丁尼本身較喜歡藍色車會，並與他們高層颇有接觸。老納西斯就因這些關係，當晚潛入賽車場的藍營總部，以手上大袋的金子賄賂領導，並說皇帝只想殺綠營的人，勸他們離開。果然第二天只有綠營人馬，與少數不知高層已落跑的藍營群眾，剩下三萬多人，還留在賽車場。
於是「貝利沙留」率色雷斯傭兵進入賽車場，開始屠殺，「納西斯」則率哥德傭兵封鎖住另一個入口，無處可逃的三萬多人被屠殺殆盡。有史家記載，鋪在競賽場跑道上的淺色沙粒，染了血，變成褚色。
看來聲勢很大的暴動，很容易的被平定了，群眾中的多數，也是主戰的藍營跑掉，人數變少，或許是主要的原因。但他們為什麼會盤踞在封閉的賽車場好幾天，讓軍隊封鎖出入口，任意屠殺？或許群眾天真的以為不會有鎮壓這種事。
看來聲勢很大的暴動，卻輕易被平定了，群眾中的多數——也是主導的藍營——跑掉，也許是主要原因，但他們為什麼會盤踞在封閉的賽車場好幾天，讓軍隊封鎖出入口，任意屠殺？或許群眾以為「拜占庭人不打拜占庭人」，天真以為不會有鎮壓這種事。另有些歷史學家卻認為使用傭兵，是鎮壓成功的關鍵，因為「色雷斯」或「哥德」雖臣服於東羅馬，但他們不算是君士坦丁堡的子弟，殺戮群眾不會有猶豫的。
相隔近1500年的同一天，拜占庭6世紀的賽車與台灣2024選舉應該都是和平的社會活動，但因為出現了「藍綠之爭」與各種為有心，為前者帶來悲慘的結果，希望在台灣這樣的對抗不會升溫或成為動亂，諸多巧合就只是巧合。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
立即了解永豐DAWHO
*以上內容僅供參考，投資人應審慎評估，保持獨立判斷並自負風險。
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢