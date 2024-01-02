日航擦撞海上保安廳飛機起火：客機379人全員脫困、海保機1傷5失聯、羽田機場暫時關閉所有跑道

（中央社）一架日本航空班機今天降落在東京羽田機場時疑似擦撞海上保安廳的飛機，在跑道上起火燃燒。日本航空稍早表示，機上367名乘客加上12名機組員共379人，全員成功逃出。不過，海上保安廳飛機有5人目前失聯。

根據東京消防廳，這架日本航空516班機於當地時間下午4過後從新千歲機場起飛，機型為空中巴士A350，預定降落在羽田機場，機上搭載359名乘客與12名機組員，但在降落時與海上保安廳的飛機發生擦撞。

羽田機場表示，這架日航班機無法放下輪胎降落，而是以機腹著地。

根據第3管區海上保安本部，這架飛機可能是在準備降落時，與正在跑道上準備起飛的海上保安廳固定翼飛機發生擦撞。

日媒報導，政府相關人士表示，海上保安廳飛機上載有6人，其中機長受傷，另外5人目前屬於失聯狀態。

《路透社》引述日本海上保安廳表示，涉及這起事故的海保飛機，當時正準備前往日本西海岸的新潟機場（Niigata Airport），為元旦發生強烈地震中的受災群眾提供援助。日本首相岸田文雄表示，他已指示相關機構協調，迅速評估損失並向公眾提供資訊，在此同時，羽田機場也暫時關閉了所有的跑道。

東京羽田機場飛機起火，長榮一班機轉降大阪

《中央社》報導，長榮航空有一架飛羽田機場的班機台灣時間下午4時30分起飛，由於羽田機場飛機起火的事件，目前確定轉降大阪。

長榮航空表示，羽田機場發生日航班機起火時，長榮台北松山機場飛羽田機場的班機已在半路上，現在決定轉降大阪。華航則指出，今天東京羽田—台北松山的兩班機已順利離場，後續航班將配合機場狀況安排。

台灣虎航說，目前每天一班桃園機場往返羽田機場，桃園機場出發是凌晨零時10分，羽田機場起飛是清晨5時，目前仍依班表起降。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範