黎智英國安案不認罪，控方指曾會面美國官員

（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反《國安法》案今天（2日）繼續審訊，據報道，黎智英在庭上否認三項控罪。

綜合本地媒體的報道，黎智英早上由警方押送到西九龍裁判法院接受審訊，現場有多名身穿防彈衣的反恐特勤隊員持槍戒備。

審訊開始，庭上首先讀出黎智英的控罪，包括兩項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印複製煽動刊物罪，期間黎智英站在犯人欄內，他逐一以英文回答「Not Guilty」，否認全部控罪。

據報道，代表控方的副刑事檢控專員在開審陳辭中指黎智英為知名傳媒大亨，持有壹傳媒集團並成立《蘋果日報》，也是香港民主派支持者，2019年反修例（反送中）社會動亂事件發生時，黎智英與《蘋果日報》高層及「重光團隊」串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全。

控方又指黎智英涉嫌發表煽動文章，當中31篇是在《香港國安法》生效後發表的。

此外，控方指黎智英曾訪問美國，與時任美國副總統及國務聊會面，期間提及「美國可以做什麼」及制裁香港等字眼。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex