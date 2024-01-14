《模里西斯我的家》：不管你是哪一族，打招呼直接親下去就對了
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不管是親朋好友或初次見面，甚至泛泛之交，男女之間、女女之間，見面第一件事就是輕碰臉頰，然後嘴巴發出「啾」的聲音。在模里西斯，一般是右左臉頰各親一下，男性之間則多半是握手。
文：Cindy Koon
模里西斯社會速寫
模里西斯是個殖民歷史使然的國家，本身沒有原住民。一九六八年獨立後，留在島上的人們不管原本是歐洲殖民者、印度契約勞工、中國商人、非洲奴隸等的後代，清一色統稱為模里西斯人。他們縱使講不同的語言，有不同的祖先，卻因為身處同樣的殖民社會條件之下，衍生出一些共同的文化現象。而原本忠誠於自身特定種族的意識，也慢慢地演變成認定自己是模里西斯人的島嶼身分感，也就是現在模里西斯新一代強調的「多樣性的統一」（Unity in Diversity）。
既然「模里西斯人」成為島上人民的新種族身分，隨著時間推移，不難發現，模里西斯人其實擁有許多共通的特質。當然，不一定每個模里西斯人都是這樣，但是這樣的特質已經嵌入了模里西斯人的基因，只是有沒有顯化出來而已。很多時候，當某個人表現出這些特徵時，你會聽到有人跟他開玩笑說「你是一個真正的模里西斯人！」，意謂著這些特徵可能讓人覺得好氣或好笑，但也正是模里西斯社會一致認同與接受的事實。
強烈的文化自豪感
Proud to be a Mauritian!
模里西斯是一個非常新的社會，從十六世紀初到現今的短短四百年歷史中卻經歷了重大的動盪和變革，其發展特點中更多的是進化，而不是革命。
儘管模里西斯被英國接管和統治了一百五十八年，強大的法國語言與文化遺產仍然存在，又比其他擁有相似殖民史的島嶼受到更多的南亞和東亞影響，如果要用一句話來代表模里西斯文化，「多元文化主義」絕對是最適合的。
雖然現實層面上不太可能永遠如此完美和諧，但模里西斯人承認島上的多元種族和宗教文化多樣性是一項社會潛規則。大家都生活在同一個島上，基本上無能為力，只能接受社會的本質，尊重其他人，共同生活。畢竟能有機會生活在這麼漂亮的島嶼上，夫復何求！
正因如此，模里西斯人對於彼此的宗教和傳統有著令人印象深刻的理解和尊重，這種多元文化主義既出於必要，也是模里西斯人共同認同的重要元素。
模里西斯人以熱情好客而聞名，富有感染力的模里西斯微笑說明了一切。大多數模里西斯人都超級愛國，並會自豪地向其他人展示家鄉天堂般的美景與豐富的文化遺產。沒聽過模里西斯的人可能不容易了解這種自豪感，但聽過模里西斯或去過模里西斯的人都會非常認同，畢竟能夠住在天堂島嶼上，多令人稱羨啊！
跑最快的是八卦和謠言
「在模里西斯不能幹壞事，你屁都還沒放，別人就已經聞到了。」這句讓我笑到翻掉的話是我爸跟我說的，一開始我還沒聽懂，但回到模里西斯就學七年多後總算深刻體會，原來這就是八卦的力量。
模里西斯島小，人與人之間的距離沒有很廣，以至於一個模里西斯人可能至少聽說過另一個人的姓氏，或是經由朋友或親戚知道他們。透過這種方式，人們在社會上和地理上能夠相對輕鬆的「放置」彼此。但或許也是因為生活相對簡單，大家聚集在一起時真的很愛聊八卦，或是散播別人家生活瑣事的謠言。「好事不出門、壞事傳千里」用在模里西斯，再貼切不過。
模里西斯人聚在一起時，最常聊的話題不外乎政治和足球，其次就是分享小道消息。我有一次從學校回家路上臨時前往購物中心買朋友的生日卡片，之後一踏進我爸的辦公室，他劈頭就問我剛才在購物中心幹嘛，而且旁邊還有異性。
原來是我爸的朋友在購物中心瞄到我，直接打給我爸說他看到我，然後旁邊還有一些男生（事實上那些男生只是剛好出現在我旁邊的陌生人）。我就這樣被以為我跟男生去幽會而被我爸唸了一頓。不正確的指控當然讓人生氣，但我在模里西斯待愈久，發現自己也開始習以為常，見怪不怪了。
講話時的比手畫腳是一門藝術
模里西斯人是把手勢和肢體語言發揮得相當淋漓盡致的族群。雖然比手畫腳在不同的文化與傳統下會稍嫌不禮貌或過於情緒化，但在模里西斯，一邊強調觀點一邊揮舞手勢並不少見。而且模里西斯人通常比較喜歡誇張的講話方式，為了加強說話時的抑揚頓挫，便不知不覺加上了很多動作。對於模里西斯人而言，比手畫腳是交流時表達自己一種非常自然的方式。
我剛到模里西斯時，很快就跟當地模里西斯人一樣，只要是不認同、不同意或煩惱時，講出口的句子一開始都一定伴隨著感嘆聲「Ayo！」，手再相當自然地往前舉起，頭左右搖晃。我媽媽很不喜歡我在講話時把手舉在半空中（其實有點像跳印度舞的手勢），覺得不太禮貌，但我每次都回答她，誰叫我有模里西斯人的基因！對我而言，這類肢體語言真的就像是與生俱來，倒是花了點時間才收斂很多。
其實模里西斯人喜愛講故事，溝通時喜歡冗長的細節敘述，多了手勢和動作為輔助倒也不是壞事，而且更多了一份渲染力。
家族團結力量大
家庭在模里西斯的社會裡扮演著很重要的角色。雖然不同種族可能有不同程度的家庭黏著度（比如印度裔模里西斯人會比克里歐家庭來得更注重），但普遍來說，不管何種文化背景的模里西斯人，都和自己家族有一定程度的緊密聯繫。具體表現可以是參加家族生日、婚禮或聚會。很多家族都是三代同堂住在一起，就算不住在一起，也可能是同個區域、同條街。
由於模里西斯社會相當重視家庭團結，所以多數人都會以家庭為中心，把家庭的需要放在自己前面。此外，同族通婚也是常態。事實上，在選擇約會或生活伴侶時，一個人的種族通常被認為比社會經濟階層更重要。與非自己族群的人約會或結婚，通常會面臨遭到家人反對的風險，因為傳統觀念認為，跨種族婚姻會導致婚姻衝突或離婚，姑且不管這樣的認知是個人喜好或是預期的社會習俗，有一部分的原因也是因為想鞏固自身種族的血脈傳承。
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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