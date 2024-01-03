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2024/01/03,
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2024大限已到：米老鼠、彼得潘、跳跳虎版權到期，進入「公共領域」就可以任意使用嗎？

2024大限已到：米老鼠、彼得潘、跳跳虎版權到期，進入「公共領域」就可以任意使用嗎？
Public Domain

我們想讓你知道的是

米奇老鼠的版權束縛於2024年1月1日結束，第一個版本的米奇老鼠將進入美國公共領域，和出版米奇一起出現的初版米妮鼠，以及彼得潘、跳跳虎等也在這次開放之列，然而現代設計的米奇版本仍受版權保護。

文：Mia

米老鼠近百年的版權束縛終告結束，公共領域倡導者期待已久，第一版本的米奇於2024年1月1日進入美國公共領域（public domain）。新的一年還有其他重要作品也同時進入公共領域，包括文學、音樂、電影等，如《查泰萊夫人的情人（Lady Chatterley's Lover）》、《歐蘭朵（Orlando）》、《三便士歌劇（Mack the Knife）》等，和出版米奇一起出現的初版米妮鼠，以及彼得潘、跳跳虎等也在這次開放之列。

然而，對於如米老鼠這樣的長青角色來說，版權仍然很複雜。因為進入公共領域的版本僅包括早期設計，不包括後來的變化版，所以現代設計的米奇版本仍然受版權保護。此外，迪士尼的智慧財產權保護，以及法案對版權期限的影響，更被戲稱為「米老鼠保護法」。

公共領域是什麼？

「公共領域」是任何受版權保護作品的最終歸宿，是短期藝術家利益和長期自由創作思想基礎上的妥協。

公共領域的概念，旨在讓藝術家和思想家在短期內能夠掌控其作品並從中獲益，同時在長期來看藝術家也能自由在彼此的創意基礎上創作。迪士尼過去在製作《白雪公主》和《灰姑娘》等童話改編作品時就受益於這種概念。

然而，由於1998年美國通過索尼伯諾版權期限延長法案，美國的公共領域被凍結了20年，1998年後的著作物權利保護期限由舊法的「著作人終身再加50年」，延長為「著作人終身再加70年」，匿名著作物或以法人為著作人之著作物則為「公開發表後50年」。

這條法律延遲了初版米老鼠登場的《汽船威利號（Steamboat Willie）》進入公共領域，也被戲稱為「米老鼠保護法」，但儘管得名於米老鼠，但這項法案的支持者並非僅有迪士尼。米老鼠的情況成為版權保護延伸的象徵，加強迪士尼透過智慧財產保護法獲得的利益，也引發了對於公共領域米老鼠的法律界限的爭議。

杜克大學法學院公共域研究中心提供了一份清單 ，列出了這些不再受版權束縛的作品。大眾也可以在Library of Congress National Jukebox下載已經進入公共領域的音樂作品。

米老鼠進入公共領域的時刻是一個值得思考的時刻。雖然近年關於版權保護的年限一再浮現法律爭端，但今天是慶祝舊媒體新創作的好日子。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
原標題：脫離版權保護，米老鼠進入公共領域！版權解鎖的新時代與爭議

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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