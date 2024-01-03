香港最可怕的不是股市溜滑梯，而是即將開啟的港幣「煉獄大門」
我們想讓你知道的是
一旦香港的外匯儲備資產下滑，將會使港幣兌換美元的信用度遭到質疑：當香港政府的外匯儲備資產總額（以美元計價）下跌，總額低於7.75倍的香港流通貨幣，市場會擔心港府的美元不足，因此強行將手上的港幣兌換成美元，港幣的煉獄大門就會開啟。
2023年11月底，我撰述有關香港股市在中國解除動態清零政策後的文章，提到「歷史給予觀察香港股市下墜的新角度」：
⋯⋯自2014年雨傘革命、2015年中國股災、2019年佔中事件、2020年疫情、2022年中國封控，到今年（2023年），全世界——包括偉大的中國人自身——越來越不信任中國共產黨的執政效力。
⋯⋯明年（2024年）的三月將會召開中國的兩會（人民全國代表大會、中國人民政治協商會議）⋯⋯這些永遠和「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央」一同出現的紅頭文字或許會抬升3％至10％的恆生指數，但是都是曇花一現、迴光返照。
香港股市的吸引力與中國共產黨的執政長度成反比。⋯⋯
恆生指數：大象溜滑梯
由於內需市場不足、勞動人口過少，若要維持競爭力，香港必須讓多數港人、港漂從事金融業和科技業：香港700萬人口的生育率遠低於總和生育率2.1％，不可能與北方的1200萬深圳人、1500萬的廣州人，乃至於1.2億的廣東全省人民（和隔壁省的4800萬桂人）一同在流水線上競爭。
然而，作為中國資本市場的重要指標，香港的恆生指數已從一零年代末期的3萬多點，腰斬至近日的1萬7000多點。意味著，近15年內，目前中國的資本市場規模僅高於2022年下半年的中國動態清零高峰、2008年全年的全球金融風暴低點。2023年初，恆生指數高踞2萬2700點，現在僅剩1萬7000多點，下跌幅度達23％；1萬7000多點再下跌23％，就會在1萬3000多點盤旋。
上一次，香港恆生股市在1萬3000多點，就是在2008年的金融海嘯風暴。過去三年，已有超過100家香港證券商倒閉；香港證券業協會主席高鵑表示，「本地券商結業潮不會突然好轉，不惡化已算是好⋯⋯監管成本亦不斷上升，佣金又無法上升⋯⋯選擇退出很易理解。」
由於中國企業赴美上市的限制愈來愈多，香港股市依舊扮演中國企業融資的重要平台。從香港股市即可得知，外界嚴重質疑當今中國資本市場的報酬率。
聯繫匯率制：煉獄大門 v.s. 地獄三頭犬
香港的另一個問題是港幣的可信度。自1983年起，當時的英屬香港政府承諾，港幣的發行必須由美元作為定錨：渣打銀行、匯豐銀行和中國銀行獲得發行港幣的特許權，這三家銀行必須交出定額的美元做發行港幣的擔保，並且按照香港政府指定的匯率來發行港幣。
這就是「聯繫匯率制（Currency Board System）」，香港政府承諾的匯率是1美元相當於7.75元至7.85元港幣。這樣的固定匯率制度有一個前提：足夠的美元做支援。
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疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
我們想讓你知道的是
在創業成為新常態的後疫情時代，人們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，透過小規模、副業型的微創業做為開始，掌握自己的人生主動權。想改變不太滿意的生活現狀嗎？讓安麗陪你找回人生的自主權！
經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
以創業家為核心的健康保健企業安麗，深刻理解這些因夢想而躁動的心。今年八月，安麗發表2023年《安麗全球創業報告》，指出全球對創業的興趣依然強勁且穩定，不只高達98%受訪者對副業收入抱持正向態度，更有37%受訪者認為副業是發揮個人才能、實現自我的好辦法。而在創業實務上，報告也指出超過半數的受訪者希望擁有創業的機會，且將近四成受訪者自認擁有創業所需的資源及技能，與其思考「是否」創業，更多受訪者思考的是「何時」創業，可見在未來幾年的後疫情時代下，「創業」將成為新常態！
雖然經濟成長趨向平緩、通貨膨脹居高不下，越來越多人對工作與生活失去目標，或許創業新常態就是找回自我價值的轉機。多年來，安麗提供各項創業的資源與支援，支持人們展現自我、結合個人興趣與目標啟動創業；同時，也還有如與臺北醫學大學進修推廣處合作的「健康管理師認證班」課程，幫助人們在創業路上持續學習精進──想改變不太滿意的生活現狀嗎？不管是轉換工作還是投入創業，勇敢去做吧！
安麗，陪伴你在不完美的世界成為獨一無二的造夢者
在愈發開放、資訊獲取也方便的現在，我們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，像是社群經營、網路拍賣、市集出攤等等；或者，你也可以選擇安麗所提供的完善創業資源，從改變與分享開啟創業的契機，再把興趣發展成副業收入、甚至是個人未來五年、十年的創業主力，打造你的超派人生。
每個人都是造夢者。想過什麼樣的人生，一切取決於你。不同人對「成功」都有其獨一無二的定義。在創業故事越來越多、成功典範也不斷變動的現代社會中，創業真正的意義與魅力，就是能夠在這不完美的世界中劃出理想的一方世界，打造自己最完美的模樣、寫下銘刻著自己名字的成功定義。