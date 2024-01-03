香港最可怕的不是股市溜滑梯，而是即將開啟的港幣「煉獄大門」

2023年11月底，我撰述有關香港股市在中國解除動態清零政策後的文章，提到「歷史給予觀察香港股市下墜的新角度」：

⋯⋯自2014年雨傘革命、2015年中國股災、2019年佔中事件、2020年疫情、2022年中國封控，到今年（2023年），全世界——包括偉大的中國人自身——越來越不信任中國共產黨的執政效力。 ⋯⋯明年（2024年）的三月將會召開中國的兩會（人民全國代表大會、中國人民政治協商會議）⋯⋯這些永遠和「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央」一同出現的紅頭文字或許會抬升3％至10％的恆生指數，但是都是曇花一現、迴光返照。 香港股市的吸引力與中國共產黨的執政長度成反比。⋯⋯

恆生指數：大象溜滑梯

由於內需市場不足、勞動人口過少，若要維持競爭力，香港必須讓多數港人、港漂從事金融業和科技業：香港700萬人口的生育率遠低於總和生育率2.1％，不可能與北方的1200萬深圳人、1500萬的廣州人，乃至於1.2億的廣東全省人民（和隔壁省的4800萬桂人）一同在流水線上競爭。

然而，作為中國資本市場的重要指標，香港的恆生指數已從一零年代末期的3萬多點，腰斬至近日的1萬7000多點。意味著，近15年內，目前中國的資本市場規模僅高於2022年下半年的中國動態清零高峰、2008年全年的全球金融風暴低點。2023年初，恆生指數高踞2萬2700點，現在僅剩1萬7000多點，下跌幅度達23％；1萬7000多點再下跌23％，就會在1萬3000多點盤旋。

上一次，香港恆生股市在1萬3000多點，就是在2008年的金融海嘯風暴。過去三年，已有超過100家香港證券商倒閉；香港證券業協會主席高鵑表示，「本地券商結業潮不會突然好轉，不惡化已算是好⋯⋯監管成本亦不斷上升，佣金又無法上升⋯⋯選擇退出很易理解。」

由於中國企業赴美上市的限制愈來愈多，香港股市依舊扮演中國企業融資的重要平台。從香港股市即可得知，外界嚴重質疑當今中國資本市場的報酬率。

聯繫匯率制：煉獄大門 v.s. 地獄三頭犬

香港的另一個問題是港幣的可信度。自1983年起，當時的英屬香港政府承諾，港幣的發行必須由美元作為定錨：渣打銀行、匯豐銀行和中國銀行獲得發行港幣的特許權，這三家銀行必須交出定額的美元做發行港幣的擔保，並且按照香港政府指定的匯率來發行港幣。

這就是「聯繫匯率制（Currency Board System）」，香港政府承諾的匯率是1美元相當於7.75元至7.85元港幣。這樣的固定匯率制度有一個前提：足夠的美元做支援。