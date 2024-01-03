泰國曼谷最便宜「米其林」餐廳主廚，頭戴護目鏡炒菜的傳奇廚師Jay Fai
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2017年12月，《米其林指南》首度在泰國發行，是繼新加坡後第二個被納入米其林指南版圖的東南亞國家，而位於曼谷的Raan Jay Fai，則是唯一被列入一星的街頭餐廳，讓原本就受食客歡迎的Raan Jay Fai更加聲名大噪。當時餐廳的靈魂人物，也是主廚兼老闆的Jay Fai，還曾因《米其林指南》帶來的人潮，表示「希望我能把這顆星還給他（米其林）」。
去年年底，韓國女團BLACKPINK的成員Lisa，被拍到和三星集團小公主李元珠在泰國享用晚餐，引發社群熱議，而她們造訪的餐廳，正是曾登上Netflix節目《世界小吃：亞洲》（Street Food：Asia）的曼谷餐廳Raan Jay Fai。
Raan Jay Fai的靈魂人物：Jay Fai
2017年12月，《米其林指南》首度在泰國發行，是繼新加坡後第二個被納入米其林指南版圖的東南亞國家，而位於曼谷的Raan Jay Fai，則是唯一被列入一星的街頭餐廳，讓原本就受食客歡迎的Raan Jay Fai更加聲名大噪。當時餐廳的靈魂人物，也是主廚兼老闆的Jay Fai，還曾因《米其林指南》帶來的人潮，表示「希望我能把這顆星還給他（米其林）」，Jay Fai的女兒Yuwadee Junsuta則辭去原本的工作，全職和和母親與妹妹 一起工作，而自2017年首度獲米其林肯定後，Raan Jay Fai已連續七年都順利「摘星」。
今年將慶祝79歲，被稱為「螃蟹煎蛋捲女王」的Jay Fai，從小就做菜，年輕時從父親手中接手這家餐廳，因食材品質而在廚師和美食家中闖出名聲，因此以街頭餐廳來說，價格會稍微過高，招牌的螃蟹煎蛋捲（khai jiao poo）售價約為25美元，只因Jay Fai堅持「只用最好的食材」，而除螃蟹煎蛋捲外，還有咖哩炒螃蟹（poo pad phong karee）、醉海鮮麵（drunken noodles pad kee mao）、冬陰功湯（Tom yum）等。
（Jay Fai製作螃蟹煎蛋和Tom Yum快炒 ）
辛拉麵推出與Jay Fai的聯名泡麵
因著Jay Fai在泰國飲食的地位，泰航2018年邀請Jay Fai為航空公司設計頭等艙和商務艙菜單，這次Lisa造訪餐廳時，Jay Fai則送出她剛與辛拉麵推出的聯名泡麵。
去年11月，Jay Fai和韓國知名泡麵品牌「辛拉麵」宣布推出聯名產品「Nongshim x Jay Fai Shin Raymun」，這是款冬陰功口味的泡麵，且只在泰國販售。在產品開發過程，最初是辛拉麵員工到Raan Jay Fai熟悉飲食風味，返韓後便著手開發，Jay Fai也到辛拉麵總部敲定配方，希望能融合冬陰功和辛拉麵的獨特風味。
這是辛拉麵首款跨國合作的產品，也是希望借助Jay Fai將產品引薦泰國市場，而這次有「泰國最佳宣傳員」之稱的Lisa到訪，以Jay Fai的名氣，似乎已不再需名人加持餐廳的人氣，但可以確定的是，這場Lisa跟Jay Fai的經典會面，最大的受益者，絕對是開發「辛拉麵」的農心企業。
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參考資料
- Bangkok’s Only Michelin-Starred Street Food Vendor Wants to Give Back Star（Eater）
- What did Lisa Blackpink eat at Jay Fai? A few ideas（Lifestyle Asia）
- Lisa joins celebrations for chef Jay Fai’s 7th successive Michelin Star（The Nation）
- Bangkok street food icon Jay Fai has own Shin Ramyun line now（Rappler）
- Nongshim to launch Shin Ramyun Tomyum in Thailand（Korean Economic Daily）
- Jay Fai: One Of Bangkok's Cheapest Michelin-Starred Restaurants（Tasting Table）
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核稿編輯：吳象元
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疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
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經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
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