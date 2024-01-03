泰國曼谷最便宜「米其林」餐廳主廚，頭戴護目鏡炒菜的傳奇廚師Jay Fai

去年年底，韓國女團BLACKPINK的成員Lisa，被拍到和三星集團小公主李元珠在泰國享用晚餐，引發社群熱議，而她們造訪的餐廳，正是曾登上Netflix節目《世界小吃：亞洲》（Street Food：Asia）的曼谷餐廳Raan Jay Fai。

Raan Jay Fai的靈魂人物：Jay Fai

2017年12月，《米其林指南》首度在泰國發行，是繼新加坡後第二個被納入米其林指南版圖的東南亞國家，而位於曼谷的Raan Jay Fai，則是唯一被列入一星的街頭餐廳，讓原本就受食客歡迎的Raan Jay Fai更加聲名大噪。當時餐廳的靈魂人物，也是主廚兼老闆的 Jay Fai，還曾因 《米其林指南》帶來的人潮，表示「 希望我能把這顆星還給他（米其林）」，Jay Fai的女兒Yuwadee Junsuta則辭去原本的工作，全職和和母親與妹妹 一起工作， 而自2017年首度獲米其林肯定後，Raan Jay Fai已連續七年都順利「摘星」。

Photo Credit： Streets of Food CC BY 2.0 Raan Jay Fai的招牌菜：醉海鮮麵和螃蟹煎蛋捲。

今年將慶祝79歲， 被稱為 「螃蟹煎蛋 捲 女王」的 Jay Fai ， 從小就做菜，年輕時從父親手中接手這家餐廳，因食材品質而在廚師和美食家中闖出名聲，因此以街頭餐廳來說，價格會稍微過高，招牌的 螃蟹煎蛋 捲（ khai jiao poo ）售價約為25美元，只因Jay Fai堅持「只用最好的食材」，而除 螃蟹煎蛋捲外，還有 咖哩炒螃蟹 （poo pad phong karee）、醉海鮮麵（drunken noodles pad kee mao）、冬陰功湯（Tom yum）等。

（Jay Fai製作 螃蟹煎蛋和Tom Yum快炒 ）

辛拉麵推出與Jay Fai的聯名泡麵

因著Jay Fai在泰國飲食的地位，泰航2018年邀請Jay Fai為航空公司設計頭等艙和商務艙菜單，這次Lisa造訪餐廳時，Jay Fai則 送出她剛與辛拉麵推出的聯名泡麵。

去年 11月，Jay Fai和韓國知名泡麵品牌「辛拉麵」宣布推出聯名產品「Nongshim x Jay Fai Shin Raymun」，這是款 冬陰功口味的泡麵，且 只在泰國販售。在產品開發過程， 最初是辛拉麵員工到 Raan Jay Fai熟悉飲食風味 ，返韓後便著手開發，Jay Fai也到 辛拉麵 總部敲定配方，希望能融合 冬陰功 和辛拉麵的獨特風味。

這是辛拉麵首款跨國合作的產品，也是希望 借助 Jay Fai將產品引薦 泰國市場，而這次有「泰國最佳宣傳員」之稱的Lisa到訪，以 Jay Fai的名氣，似乎已不再需名人加持餐廳的人氣，但可以確定的是，這場 Lisa跟 Jay Fai的經典會面，最大的受益者，絕對是開發「辛拉麵」的農心企業。

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核稿編輯：吳象元