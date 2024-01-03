以色列最高法院推翻執政聯盟爭議「司法改革計畫」，外媒分析為守護民主與制衡納坦雅胡

文：張瑞邦（Tucker Chang）

以色列最高法院於今（2024）年1月1日以8票同意、7票反對的些微優勢推翻由總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其右翼執政聯盟早先所推出的司法改革計畫。

卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，以色列最高法院的裁決聲明表示，15名最高法院大法官中有超過半數都認為須廢除這項極具爭議的司法改革法案，且無論是司法人員還是眾多社會大眾都相信該法案會傷害以色列的民主制度。

《半島電視台》進一步指出，早在巴勒斯坦伊斯蘭主義遜尼派組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動武裝突襲之前，就已有數十萬名以色列群眾長時間上街抗議納坦雅胡所推動的這項司法改革計畫，諸多以色列司法、警界人士為此於2023年7月22日遞交連署信呼籲納坦雅胡應停止執行司法改革立法，更有超過1萬名以色列退役官兵集體表達不滿，並稱倘若司法改革強勢過關，他們將不會履行身為後備役在戰時動員的國民義務。

《英國廣播公司》（BBC）透露，2023年參與抗議司法改革的示威發起者多對最高法院的裁決表示認同，以色列物理學家暨社會運動領袖布雷斯勒（Shikma Bressler）對此便稱，最高法院已暫時拔起「架在以色列人民脖子上的獨裁之劍」。反對派領袖、以色列前看守總理拉皮德（Yair Lapid）亦對此次裁定結果表示滿意，並強調最高法院「準確地履行保護以色列人民的職責」。

為何納坦雅胡的司法改革讓以色列各界如此不滿？

美國《國家公共廣播電台》（NPR）解釋，司法改革計畫在總理納坦雅胡所屬的右翼政黨「以色列聯合黨」（Likud）及其極右派宗教政黨盟友的力挺下，於2023年7月24日以64票超過半數的微弱優勢在國會通過。該法案令人詬病之處在於，以色列國會能以單純多數決（Simple Majority）的模式推翻任何最高法院裁決的結果，且就算最高法院發現納坦雅胡的右翼政府推行各種「不合理」政策欲予以撤銷，以色列國會仍有權進行干涉。

美國政治新聞網站《Politico》闡述，以色列的國家行政權多掌握在中央政府及國會手中，因此該國司法部門的存在極為重要，其更長期被視為唯一能制衡政府權力的國家單位，然而納坦雅胡的司法改革在通過後，便能任意執行偏向右翼的國家政策、解雇立場相左官員、不當任命高層，甚至還賦予國會有挑選「適任法官」的最終決定權，等同藉由削弱以色列的司法體系來強化自身政治權力。