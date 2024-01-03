哈佛大學校長蓋伊辭職，上任僅6個多月因抄襲、反猶風波下台，淪為最短命校長

哈佛大學校長蓋伊辭職，上任僅6個多月因抄襲、反猶風波下台

（中央社）被控學術論文抄襲，以及出席國會聽證會作證，在校方如何看待反猶太主義的證詞上模稜兩可而招致猛烈抨擊的美國哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay），今天（當地時間2日）宣布辭職，成為第二位因反猶風波辭職的常春藤盟校校長。

巴勒斯坦團體哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動攻擊以來，哈佛大學（Harvard University）、賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）和麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）校園內反猶太主義情緒日益高漲，3位校長上月5日出席國會聽證會作證，卻引來外界抨擊。

《法新社》報導，3人在聯邦眾議院聽證會上被追問，支持巴勒斯坦的學運人士呼籲「對猶太人進行種族滅絕」，是否違反學校有關騷擾的行為準則，3人都含糊其辭，表示這取決於當時情況。74名國會議員寫信要求立即將3人解職。

賓州大學校長麥吉爾（Elizabeth Magill）在強大壓力下，已於上月9日請辭。

哈佛大學兩個理事會之一的哈佛董事會（Harvard Corporation）12日在聲明中表示：「我們今天重申支持蓋伊校長繼續領導哈佛大學。」

但哈佛董事會確實批評哈佛對哈瑪斯（Hamas）10月7日襲擊事件的初步反應，以色列稱這次攻擊造成以色列境內1200人死亡，並導致約240人被劫為人質。

在700多位哈佛大學教職員簽署一封聲援信力挺後，蓋伊最初似乎保住了校長職務。

蓋伊是哈佛創校以來首位非裔校長，也是哈佛大學第二位女性校長。她去年7月上任，在職僅6個多月，是哈佛大學史上任期最短的校長。

蓋伊在辭職信中說，她遭受人身威脅和「種族敵意」。

陷抄襲疑雲下台，蓋伊任職半年淪哈佛最短命校長

哈佛大學校長蓋伊近期在國會回應校園反猶主義的說詞掀波，接著深陷抄襲疑雲。任職半年的她今天辭職，成為哈佛最短命校長，也是反猶風波延燒下第2位去職的常春藤盟校校長。

蓋伊（Claudine Gay）在辭職信中寫道，做出這項決定並不容易，但與哈佛董事會（Harvard Corporation）成員商量後，「明顯可見，我的辭職對哈佛來說最好，如此一來，全校才能把焦點放在機構、而非個人，一同度過這段無比艱難的時期」。

蓋伊辭職後，哈佛教務長賈柏（Alan Garber）將暫代校長。

53歲的蓋伊去年7月就任哈佛大學第30位校長，成為1636年哈佛創校以來首位非裔校長、第2位女性校長。時隔半年，身為海地移民後裔的她成為哈佛史上任期最短的校長。

《紐約時報》以「風波不斷」形容蓋伊領導哈佛大學這半年。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列後，哈佛大學未嚴詞譴責攻擊行為，校園反猶太情緒高漲，部分哈佛金主對蓋伊處置失望不已。去年12月5日，蓋伊在國會聽證會被問到校內呼籲「對猶太人進行種族滅絕」是否違反行為準則時答覆模稜兩可，引發更大的批評聲浪。

蓋伊當時與賓州大學校長麥吉爾、麻省理工學院校長科恩布魯斯一同出席聽證會，面對共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）拋出的上述假設性問題。

蓋伊當時回答：「有可能（違反行為準則），要看脈絡而定。」

麥吉爾同樣閃爍其詞，原本就因拒絕停辦一場巴勒斯坦作家會議而漸失支持的她在聽證會4天後辭職。蓋伊則試圖控制損害，在校刊「哈佛紅報」（Harvard Crimson）刊出的訪談中致歉。

去年12月12日，哈佛董事會不顧金主、知名猶太校友及國會議員施壓，發表聲明力挺蓋伊。蓋伊看似保住校長職位，但校方同一時間證實收到蓋伊多篇學術文章涉嫌抄襲的指控。

哈佛董事會原本以調查發現蓋伊「引用不足」但未違反研究規範回應，但過去幾週，保守派媒體「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）緊咬不放，指控蓋伊抄襲的案例激增，甚至包括博士論文。部分人士批評，哈佛對蓋伊與學生的學術要求標準不一。

哈佛董事會今天聲明「沉痛」接受蓋伊請辭，並讚揚她面對近期風波的表現。

聲明寫道：「雖然蓋伊校長坦承犯錯並已承擔責任，但她面對持續不斷的人身攻擊時，也確實展現非凡韌性。其中一些在公領域發生，但更大部分是透過丟臉的電郵和電話、以令人反感的形式傷害她，某些尖酸刻薄的話語甚至帶有種族主義色彩。我們以最強烈措詞譴責這類攻擊。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航