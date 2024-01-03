《日經亞洲》：北京持續大手筆投資，外界憂斯里蘭卡深陷「債務陷阱」
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多年來，斯國一直有擴張國內煉油產能的計畫，以減少對進口燃料的依賴，這也吸引了來自中國、美國及印度的潛在投資者。西澤利郎指出，可倫坡（Colombo）正試圖尋找其他夥伴（特別是印度），以降低中國過度主導的風險，並設法維持和其他主要合作夥伴議價的能力。
（中央社）斯里蘭卡試圖重整國家債務、從經濟危機中復甦之際，外媒2日報導，中國對這個南亞島國的投資激增，包括一項數十億美元的石油計畫，究竟北京對該國有多少影響力？
《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，中國是斯里蘭卡最大債權人，斯里蘭卡則在去（2022）年5月成為20年來首個主權債務違約的亞洲中低收入國家。中國透過貸款資助了斯國的許多大型基礎建設計畫，包括公路、機場及港口。
由於斯里蘭卡政府在內戰結束後仰賴借貸來強化國家基礎建設，該國債務自2009年起不斷膨脹。斯國早在2013年就加入中國「一帶一路」倡議，被外界視為落入中國「債務陷阱」，此後只能被迫在財政困難時期允許北京扣押其資產，並藉此取得戰略或軍事影響力。
中國則一再否認讓他國陷入「債務陷阱」的指控。
儘管中國已表示準備好重整斯里蘭卡拖欠的364億美元債務，但同時也在持續擴大對該國的直接投資。
去年11月底，斯里蘭卡批准中國國營的中國石油化工公司（Sinopec）在該國南部港口赫班托達（Hambantota）斥資45億美元興建一座煉油廠，這是斯國2022年爆發獨立以來最嚴重經濟危機後，金額最大的單筆投資。在另一個競標者、原油貿易商維多集團（Vitol）退出後，斯國批准由中國石化負責這項計畫。
東京大學公共政策研究所教授西澤利郎表示，若煉油廠順利完工，這項計畫將為斯國燃料供應帶來長期助益，但也可能讓北京在斯國經濟中取得關鍵影響力。
多年來，斯國一直有擴張國內煉油產能的計畫，以減少對進口燃料的依賴，這也吸引了來自中國、美國及印度的潛在投資者。西澤利郎指出，可倫坡（Colombo）正試圖尋找其他夥伴（特別是印度），以降低中國過度主導的風險，並設法維持和其他主要合作夥伴議價的能力。
印度和美國已採取行動，以反制中國的影響力。去年11月初，美國宣布將出借5.53億美元，協助斯國首都可倫坡一座貨櫃碼頭的發展，這座碼頭將由印度富豪阿達尼（Gautam Adani）負責營運。
倫敦智庫海外發展研究所（Overseas Development Institute）資深研究人員維納拉賈（Ganeshan Wignaraja）分析，中國石化的投資可能是改善斯國能源安全的一個方法，但前提是斯國能源市場要對所有投資者開放，並允許激烈競爭，「若非如此，斯里蘭卡可能受到中國石化壟斷的影響，面臨燃料價格飆升、供應波動的情況」。
另外，西澤利郎認為，中國石化這類營運商的投資究竟將幫助或阻礙北京政府在斯國的目標，目前仍不明確，「在這個領域的中國營運商有自己的動機及風險評估，以達成商業目標，但其目標未必總是與國家議程完全一致」。
去年10月，斯里蘭卡就其積欠的42億美元，和中國進出口銀行達成一項初步債務重組協議。這對斯國之後再獲國際貨幣基金（IMF）29億美元紓困計畫中的第二部分資金，堪稱關鍵的一步。
美國約翰霍普金斯大學國際發展教授布勞提甘（Deborah Brautigam）分析，如果斯國經濟趨穩且再度成長，中國的投資也可能擴大，但中國借貸不太可能再增加，這是因為多數銀行傾向避開曾經違約的國家。
她說：「近期幾乎沒有中低收入國家有能力發行債券，這些國家必須先暫停過去希望藉由中國資助來興建的基礎建設。」
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。