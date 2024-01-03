《日經亞洲》：北京持續大手筆投資，外界憂斯里蘭卡深陷「債務陷阱」

（中央社）斯里蘭卡試圖重整國家債務、從經濟危機中復甦之際，外媒2日報導，中國對這個南亞島國的投資激增，包括一項數十億美元的石油計畫，究竟北京對該國有多少影響力？

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，中國是斯里蘭卡最大債權人，斯里蘭卡則在去（2022）年5月成為20年來首個主權債務違約的亞洲中低收入國家。中國透過貸款資助了斯國的許多大型基礎建設計畫，包括公路、機場及港口。

由於斯里蘭卡政府在內戰結束後仰賴借貸來強化國家基礎建設，該國債務自2009年起不斷膨脹。斯國早在2013年就加入中國「一帶一路」倡議，被外界視為落入中國「債務陷阱」，此後只能被迫在財政困難時期允許北京扣押其資產，並藉此取得戰略或軍事影響力。

中國則一再否認讓他國陷入「債務陷阱」的指控。

儘管中國已表示準備好重整斯里蘭卡拖欠的364億美元債務，但同時也在持續擴大對該國的直接投資。

去年11月底，斯里蘭卡批准中國國營的中國石油化工公司（Sinopec）在該國南部港口赫班托達（Hambantota）斥資45億美元興建一座煉油廠，這是斯國2022年爆發獨立以來最嚴重經濟危機後，金額最大的單筆投資。在另一個競標者、原油貿易商維多集團（Vitol）退出後，斯國批准由中國石化負責這項計畫。

東京大學公共政策研究所教授西澤利郎表示，若煉油廠順利完工，這項計畫將為斯國燃料供應帶來長期助益，但也可能讓北京在斯國經濟中取得關鍵影響力。

多年來，斯國一直有擴張國內煉油產能的計畫，以減少對進口燃料的依賴，這也吸引了來自中國、美國及印度的潛在投資者。西澤利郎指出，可倫坡（Colombo）正試圖尋找其他夥伴（特別是印度），以降低中國過度主導的風險，並設法維持和其他主要合作夥伴議價的能力。

印度和美國已採取行動，以反制中國的影響力。去年11月初，美國宣布將出借5.53億美元，協助斯國首都可倫坡一座貨櫃碼頭的發展，這座碼頭將由印度富豪阿達尼（Gautam Adani）負責營運。

倫敦智庫海外發展研究所（Overseas Development Institute）資深研究人員維納拉賈（Ganeshan Wignaraja）分析，中國石化的投資可能是改善斯國能源安全的一個方法，但前提是斯國能源市場要對所有投資者開放，並允許激烈競爭，「若非如此，斯里蘭卡可能受到中國石化壟斷的影響，面臨燃料價格飆升、供應波動的情況」。

另外，西澤利郎認為，中國石化這類營運商的投資究竟將幫助或阻礙北京政府在斯國的目標，目前仍不明確，「在這個領域的中國營運商有自己的動機及風險評估，以達成商業目標，但其目標未必總是與國家議程完全一致」。

去年10月，斯里蘭卡就其積欠的42億美元，和中國進出口銀行達成一項初步債務重組協議。這對斯國之後再獲國際貨幣基金（IMF）29億美元紓困計畫中的第二部分資金，堪稱關鍵的一步。

美國約翰霍普金斯大學國際發展教授布勞提甘（Deborah Brautigam）分析，如果斯國經濟趨穩且再度成長，中國的投資也可能擴大，但中國借貸不太可能再增加，這是因為多數銀行傾向避開曾經違約的國家。

她說：「近期幾乎沒有中低收入國家有能力發行債券，這些國家必須先暫停過去希望藉由中國資助來興建的基礎建設。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航