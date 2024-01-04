為什麼2023年對西方來說是「不舒服」的一年？2024年有樂觀的理由嗎？

文：弗蘭克・加德納（Frank Gardner，BBC防務記者）

在過去的12個月裡，美國、歐洲和其他主要民主國家在國際政治舞台上遭遇了一系列挫折。

就目前而言，這些挫折都不是災難性的，但它們表明，力量的天平正在發生變化，多年來一直由美國主導的西方價值觀正在逐漸轉移。

在許多方面，風向正朝著不利於西方利益的方向發展。

以下是原因所在，以及正在進行的改變仍能帶來哪些好處：

烏克蘭

儘管烏克蘭最近在黑海取得了一些勝利，但戰局進展並不順利。這意味著從更廣泛的意義上說，北約（Nato）和歐盟（EU）也處境不利，它們為烏克蘭的戰事和經濟提供了數百億美元資金支持。

去年此時，北約曾寄予厚望，認為在西方國家提供現代化軍事裝備和強化訓練的情況下，烏克蘭軍隊可以充分鞏固去年秋天獲得的優勢，把俄羅斯人趕出他們佔領的大部分領土。但事與願違。

問題在於時機。北約國家花了很長時間才決定是否向烏克蘭運送英國挑戰者2型（Challenger 2）和德國豹2型（Leopard 2）等現代化主戰坦克，以防激怒俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行貿然報復。

最終，西方國家交付了坦克，而普亭什麼也沒做。但是，當這些坦克在6月凖備被部署到戰場上時，俄羅斯指揮官已經在地圖上正確地猜到了烏克蘭的主攻方向。

Photo Credit: Reuters / BBC News 烏克蘭的反攻沒有按計劃進行，該國軍隊發現在前線的一些地方處於守勢。

他們認為，烏克蘭希望通過扎波羅熱州向南推進，直抵亞速海，在俄羅斯防線上打入一個楔子，將其一分為二，切斷克里米亞。

俄羅斯軍隊在2022年試圖奪取基輔的行動中可能表現糟糕，但它的優勢在於防禦。2023年上半年，當烏克蘭部隊在英國和其他地方接受訓練、坦克被運往東部前線時，俄羅斯正在建造現代史上規模最大、範圍最廣的防禦工事。

反坦克地雷、反步兵地雷、掩體、戰壕、坦克陷阱、無人機和火炮，所有這些都使烏克蘭的計劃受挫。基輔大肆宣揚的反攻失敗了。

對烏克蘭和西方來說，當前的指標幾乎都在走向錯誤的方向。烏克蘭的彈藥和士兵嚴重短缺。美國國會阻礙了白宮推動價值600億美元的軍事援助計劃的努力。匈牙利阻礙了歐盟500億歐元的援助計劃。

最終可能會有一個或兩個通過，但可能為時已晚。烏克蘭軍隊已經不得不轉入守勢。與此同時，莫斯科已將其經濟置於戰爭狀態，將其國家預算的三分之一用於國防，同時向烏克蘭前線投入成千上萬的人員和炮彈。

顯然，這種局勢令烏克蘭深感失望，基輔原本希望現在已經扭轉了戰局。但為什麼這對西方很重要呢？

這很重要，因為在近兩年前親自下令入侵的普亭總統只需守住他奪取的領土（約佔烏克蘭面積的18%）就能宣布勝利。

為了支持盟友烏克蘭，北約已經清空了自己的軍械庫，並盡了除直接參戰外的一切努力。這一切都有可能以未能扭轉俄羅斯入侵的尷尬局面而告終。與此同時，波羅的海國家——都是北約成員國的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛——確信，如果普亭能在烏克蘭取得成功，他將在五年內開始對付它們。

弗拉迪米爾·普丁

俄羅斯總統是一名通緝犯。理論上是這樣。

2023年3月，他和他的兒童權利專員被控對烏克蘭兒童犯下戰爭罪，而被海牙國際刑事法院（International Criminal Court）起訴。

西方希望此舉能讓他成為國際社會的「棄兒」，並使其因害怕被捕和被引渡到海牙而無法外訪，將自己囚禁在國內。但這並沒有發生。

自逮捕令宣布以來，普亭已訪問了吉爾吉斯、中國、阿聯和沙烏地阿拉伯，每次都受到紅地毯歡迎。他還遠程參加了在南非舉行的金磚國家峰會。

Photo Credit: EPA / BBC News 自逮捕令宣布以來，普亭已訪問了吉爾吉斯、中國、阿聯和沙烏地阿拉伯，每次都受到紅地毯歡迎。他還遠程參加了在南非舉行的金磚國家峰會。

歐盟一輪又一輪的制裁本應使俄羅斯經濟陷入癱瘓，迫使普亭撤回入侵的決定。但事實證明，俄羅斯對這些制裁有著驚人的韌性，它通過中國和哈薩克斯坦等其他國家採購產品。

誠然，西方在很大程度上已經擺脫了對俄羅斯石油和天然氣的依賴，但莫斯科也找到了其他意向客戶，儘管價格有所降低。

事實上，儘管普亭對烏克蘭的入侵和野蠻佔領令西方國家深惡痛絕，但對世界其他國家來說卻並非如此。許多國家認為這是歐洲的問題，一些國家將責任歸咎於北約，認為是北約東擴激怒了俄羅斯。令烏克蘭人沮喪的是，這些國家似乎對俄羅斯入侵軍隊所犯下的大規模酷刑和虐待行為視而不見。

加薩

最近在利雅德舉行的一次峰會上，阿拉伯國家的部長們對我說，西方有雙重標凖：「你們的政府是偽君子。」他們問我，為什麼你們拒絕在加薩停火，成千上萬的平民在那裡被殺害，卻指望我們譴責俄羅斯在烏克蘭殺害平民？

Photo Credit: EPA / BBC News 以色列和哈瑪斯控制的加薩地帶官員表示，約有21500名巴勒斯坦人和1200名以色列人在衝突中喪生。

以色列和哈瑪斯的戰爭顯然對所有加薩人，以及在10月7日哈瑪斯對以色列南部發動的兇殘襲擊中遇害的以色列人來說是災難性的。這對西方也是不利的。

這場戰爭轉移了全球對北約盟友烏克蘭的注意力，因為烏克蘭正在努力抵禦俄羅斯今冬的進攻。它使美國的彈藥援助從基輔轉向以色列。

但最重要的是，在全世界許多穆斯林和其他人看來，美國和英國在聯合國保護以色列，似乎成了摧毀加薩的同謀。而自10月7日以來，曾對敘利亞阿勒頗進行地毯式轟炸的俄羅斯，卻在中東的聲望不斷上升。

戰爭已經蔓延到紅海南部，在那裡，伊朗支持的胡塞武裝（Houthis）正在向船隻發射炸彈無人機和導彈，導致商品價格上漲，世界主要航運公司被迫繞道非洲南端。

伊朗