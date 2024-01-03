以新北國中生割頸案為鑑，行政院召開跨部會議檢討違禁品檢查機制

（中央社）新北市日前發生國中生割喉案，行政院昨（2）日召開跨部會議，檢討高關懷學生的違禁品檢查機制與流程，將建立指引賦予學校更彈性與機動性；少年離開觀護所後，也將在最短時間通知學校、不漏接。

新北市某國中男學生在2023年12月25日涉持彈簧刀攻擊另一名男學生，被害學生遭割喉，送醫搶救後26日晚間不治身亡。

針對新北市校園暴力案的策進與檢討，行政院昨日邀跨部會及地方政府代表召開協調會議。行政院政務委員林萬億舉行記者會表示，跨部會就7項議題進行討論，第一，在少年法院裁定交付返回社區而進入學校的，少年保護官、少年調查官、少年輔導委員會以及學校輔導體制如何銜接，不能有任何漏接。

林萬億說，第二，學校接到從少年觀護所、感化教育後回到學校，如何啟動銜接機制與後續輔導階段；第三，不管從少觀或感化教育返回社區者，中間是否要有中介的教育型態來接手，還是依現行回到學區學校；第四，教育部訂定的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」各界有很多疑慮，包括是否可以檢查書包、違禁品等。

林萬億表示，第五，學校的輔導教師、專輔人員人力是否足夠、產生缺口；第六，學生有些困境時，家庭一定也需要協助，包括酗酒、家庭管教導致情感疏忽等問題，社安網如何協助學童；第七，地方政府提到需要中央協助的疑難雜症等。

林萬億指出，從少年法院裁定交付返回社區、學校的標準作業程序以及相關規範，後續會再召集會議，因為涉及司法院及跨部會，會有漏接往往是在中間不同系統間沒有很好的銜接，「會把網鋪得更綿密」。

教育部長潘文忠說，後續要再跟各縣市政府討論，既有機制支持學校的量能夠不夠，如果要擴充資源，教育部會盡最大力量，支援地方政府；另外，將評估建制更適合高關懷對象學生，例如與民間的合作機制。

潘文忠指出，高關懷學生的違禁品檢查機制，確實有必要針對定義不清楚的部分再次釐清，對特定對象的檢查流程、參與方式，以及檢查人員的代表性等，更有彈性賦予學校更機動性規劃，並由教育部會同地方政府建立指引，才能讓學校遵循，4日會再深入檢討。

潘文忠表示，依《學生輔導法》，目前已增加5004名輔導教師、600多名專輔人員，後續針對中大型學校會擴編必要人力，教育部會與地方就人力配置做討論；相關人員的薪資福利、升遷等機制也會檢討，讓專輔人力能在學校久任。

法務部次長陳明堂說，少年進入收容機構後，課業會中斷，因此從社會安全網2.0開始，法務部與教育部合作，請周邊學校教師到機構內或是透過視訊上課，讓學業不中斷。

陳明堂表示，當少年離開收容中心後，現行規定是5天內要通知學校；昨日在會中檢討後，法務部承諾在2到3小時內，最短時間由少年觀護所通知學校，才能不漏接，以學校資源讓學生受到高度關懷，得到妥適處理。

衛福部次長李麗芬指出，社安網第二期計畫從2021年開始推動，補助地方人力達7000多人，因為人力、服務提供後，中央負擔社安網經費達70%；布建全國社福中心156處，新增心衛中心71處，依計畫進行中。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航