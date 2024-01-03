以新北國中生割頸案為鑑，行政院召開跨部會議檢討違禁品檢查機制
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潘文忠指出，高關懷學生的違禁品檢查機制，確實有必要針對定義不清楚的部分再次釐清，對特定對象的檢查流程、參與方式，以及檢查人員的代表性等，更有彈性賦予學校更機動性規劃，並由教育部會同地方政府建立指引，才能讓學校遵循，4日會再深入檢討。
（中央社）新北市日前發生國中生割喉案，行政院昨（2）日召開跨部會議，檢討高關懷學生的違禁品檢查機制與流程，將建立指引賦予學校更彈性與機動性；少年離開觀護所後，也將在最短時間通知學校、不漏接。
新北市某國中男學生在2023年12月25日涉持彈簧刀攻擊另一名男學生，被害學生遭割喉，送醫搶救後26日晚間不治身亡。
針對新北市校園暴力案的策進與檢討，行政院昨日邀跨部會及地方政府代表召開協調會議。行政院政務委員林萬億舉行記者會表示，跨部會就7項議題進行討論，第一，在少年法院裁定交付返回社區而進入學校的，少年保護官、少年調查官、少年輔導委員會以及學校輔導體制如何銜接，不能有任何漏接。
林萬億說，第二，學校接到從少年觀護所、感化教育後回到學校，如何啟動銜接機制與後續輔導階段；第三，不管從少觀或感化教育返回社區者，中間是否要有中介的教育型態來接手，還是依現行回到學區學校；第四，教育部訂定的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」各界有很多疑慮，包括是否可以檢查書包、違禁品等。
林萬億表示，第五，學校的輔導教師、專輔人員人力是否足夠、產生缺口；第六，學生有些困境時，家庭一定也需要協助，包括酗酒、家庭管教導致情感疏忽等問題，社安網如何協助學童；第七，地方政府提到需要中央協助的疑難雜症等。
林萬億指出，從少年法院裁定交付返回社區、學校的標準作業程序以及相關規範，後續會再召集會議，因為涉及司法院及跨部會，會有漏接往往是在中間不同系統間沒有很好的銜接，「會把網鋪得更綿密」。
教育部長潘文忠說，後續要再跟各縣市政府討論，既有機制支持學校的量能夠不夠，如果要擴充資源，教育部會盡最大力量，支援地方政府；另外，將評估建制更適合高關懷對象學生，例如與民間的合作機制。
潘文忠指出，高關懷學生的違禁品檢查機制，確實有必要針對定義不清楚的部分再次釐清，對特定對象的檢查流程、參與方式，以及檢查人員的代表性等，更有彈性賦予學校更機動性規劃，並由教育部會同地方政府建立指引，才能讓學校遵循，4日會再深入檢討。
潘文忠表示，依《學生輔導法》，目前已增加5004名輔導教師、600多名專輔人員，後續針對中大型學校會擴編必要人力，教育部會與地方就人力配置做討論；相關人員的薪資福利、升遷等機制也會檢討，讓專輔人力能在學校久任。
法務部次長陳明堂說，少年進入收容機構後，課業會中斷，因此從社會安全網2.0開始，法務部與教育部合作，請周邊學校教師到機構內或是透過視訊上課，讓學業不中斷。
陳明堂表示，當少年離開收容中心後，現行規定是5天內要通知學校；昨日在會中檢討後，法務部承諾在2到3小時內，最短時間由少年觀護所通知學校，才能不漏接，以學校資源讓學生受到高度關懷，得到妥適處理。
衛福部次長李麗芬指出，社安網第二期計畫從2021年開始推動，補助地方人力達7000多人，因為人力、服務提供後，中央負擔社安網經費達70%；布建全國社福中心156處，新增心衛中心71處，依計畫進行中。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。