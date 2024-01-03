李在明釜山遇襲傷及內頸靜脈，凶嫌坦承蓄意攻擊，盤點近年韓國政治人物遇襲事件
我們想讓你知道的是
距離韓國國會選舉還有4個月，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明2日參訪南部城市釜山時頸部遭到刺傷，隨即送醫治療。《路透社》報導，韓國自1948年建國以來，曾發生多起政治暴力事件，以下列出近年發生的重大攻擊事件。
李在明釜山遇襲傷及內頸靜脈，凶嫌坦承蓄意攻擊
（中央社）韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明2日在釜山參訪時遇襲傷及頸部，手術後已轉至重症病房休養；襲擊李在明的嫌犯也向警方坦承蓄意攻擊。
李在明上午在釜山參訪時遭男子持凶器襲擊，左側頸部被刺後當場流血倒地。《韓聯社》報導，李在明傷及內頸靜脈，經過2小時血管重建手術後，已轉往重症病房休養。
醫生表示，這次攻擊幸好未傷及頸動脈，否則可能致命。
襲擊李在明的60多歲金姓男子在事發當場就被逮捕，據媒體報導，金嫌曾出現在共同民主黨上個月於釜山舉行的活動現場附近，並在李在明搭車時試圖接近但遭制止，研判可能已追蹤李在明一段日子。
金嫌2日也是在李在明結束行程、前往搭車途中行兇，他戴著寫有「我是李在明」字樣的藍色紙王冠，一邊要求簽名，一邊擠開圍繞著李在明的媒體記者與攝影機，接近後掏出凶器攻擊。
被捕後的金嫌原先對犯案動機緘默不語，不過，警方在下午的記者會中表示，金嫌接受調查時說出「我會殺掉李在明」，坦承故意殺人。
警方表示，金嫌並無認知能力問題，目擊者證詞指出，金嫌1日曾在2日犯案現場附近出沒，顯示金嫌並無精神問題，且並非臨時起意犯案。據調查，住在忠清南道的金嫌去年在網路上購買凶器，沒有任何前科及共犯。
警方將以殺人未遂罪嫌向法院申請羈押金嫌，並繼續調查具體犯案動機。
李在明工廠童工出身，拚上韓國最大在野黨黨魁
（中央社）韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明2日前往南部港口城市釜山出席活動，在與媒體發表談話時遭不明男子襲擊，頸部受傷，流血倒地後送醫。嫌犯動機目前尚不明朗。
綜合《法新社》和《路透社》報導，李在明曾在2022年角逐總統大位，卻在競爭激烈的選戰中敗給保守派的尹錫悅。
現年59歲的李在明年幼時是工廠童工，青少年時期輟學後曾遭遇工殤事故。而他善於強打自身白手起家的背景，是他成為政治明星的部分原因。
李在明於2022年8月起擔任共同民主黨黨主席。最近民調顯示，李在明仍舊是總統大位的熱門人選。
然而，一連串的醜聞已經讓他總統之路蒙上陰影。
去年9月，檢方以李在明遭控多項貪腐罪名為由，向法院提出將他拘留候審的請求。然而檢方請求遭法院駁回，讓李在明躲過檢方聲押命運。
他目前仍面臨行賄罪名的審判，這起案件與一間涉嫌向北韓非法轉移800萬美元資金的公司有關。
此外，李在明還被控在擔任城南市市長期間，造成市府開發公司損失200億韓元（約新台幣5.1億元），涉嫌瀆職。
韓國電視頻道的畫面顯示，李在明2日在參觀了新機場場址後，行走在採訪記者群之間時，一名男子突然撲了過來，擊中他的頸部。
韓國對持有槍枝設下嚴格限制，但仍有不少以其他武器犯下政治暴力的案件。
例如，2022年，李在明之前的共同民主黨黨魁宋永吉，曾在公開活動中遭襲擊者以鈍器打擊頭部，引發撕裂傷。
2006年，當時還沒當上總統、仍是保守派反對黨領袖的朴槿惠，在一次活動中遭人持刀攻擊劃傷臉部，傷口大到送醫接受手術治療。
韓國在野黨魁李在明遇襲受傷 宋永吉朴槿惠也曾遭攻擊
（中央社）距離韓國國會選舉還有4個月，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明2日參訪南部城市釜山時頸部遭到刺傷，隨即送醫治療。
《路透社》報導，韓國自1948年建國以來，曾發生多起政治暴力事件，以下列出近年發生的重大攻擊事件。
- 2022年：宋永吉
2022年，李在明之前的共同民主黨黨魁宋永吉在首爾的公開活動中遭到一名身穿傳統長袍的老者攻擊，這名老者從後面接近他，並用鈍器攻擊他的頭部。
當時，同時擔任李在明競選總幹事的宋永吉在接受手術後，於1天後重返競選活動。
據媒體報導，行凶的老者是一名擁有YouTube頻道的自由派倡議人士，他攻擊宋永吉時還高喊批評韓美聯合軍事演習的口號。
- 2015年：李模楷
時任美國駐南韓大使李模楷（Mark Lippert）在首爾參加南北韓統一論壇時遭水果刀劃傷臉部，縫了80針。
韓籍激進人士金基宗自稱是為抗議一年一度的美韓軍事演習，所以犯下這起攻擊案。
案發後，北韓官方媒體宣稱，針對李模楷的攻擊是針對韓美軍演「應得的懲罰」，這次攻擊行動堪稱「正義之刃」。
- 2006年：朴槿惠
當時還沒當上總統、仍是保守派反對黨領袖的朴槿惠，在一次助選活動中遭人持刀攻擊並劃傷臉部。
這起事件導致她的臉部出現11公分長的傷口，縫了60針，她有長達數週的時間無法正常說話。
當時媒體報導，凶嫌告訴警方，他對於將因自己沒有犯過的罪行而入獄感到沮喪。
朴槿惠是遭暗殺的前總統朴正熙之女。她於2013年當選總統，2017年遭彈劾並被解職。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
我們想讓你知道的是
在創業成為新常態的後疫情時代，人們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，透過小規模、副業型的微創業做為開始，掌握自己的人生主動權。想改變不太滿意的生活現狀嗎？讓安麗陪你找回人生的自主權！
經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
以創業家為核心的健康保健企業安麗，深刻理解這些因夢想而躁動的心。今年八月，安麗發表2023年《安麗全球創業報告》，指出全球對創業的興趣依然強勁且穩定，不只高達98%受訪者對副業收入抱持正向態度，更有37%受訪者認為副業是發揮個人才能、實現自我的好辦法。而在創業實務上，報告也指出超過半數的受訪者希望擁有創業的機會，且將近四成受訪者自認擁有創業所需的資源及技能，與其思考「是否」創業，更多受訪者思考的是「何時」創業，可見在未來幾年的後疫情時代下，「創業」將成為新常態！
雖然經濟成長趨向平緩、通貨膨脹居高不下，越來越多人對工作與生活失去目標，或許創業新常態就是找回自我價值的轉機。多年來，安麗提供各項創業的資源與支援，支持人們展現自我、結合個人興趣與目標啟動創業；同時，也還有如與臺北醫學大學進修推廣處合作的「健康管理師認證班」課程，幫助人們在創業路上持續學習精進──想改變不太滿意的生活現狀嗎？不管是轉換工作還是投入創業，勇敢去做吧！
安麗，陪伴你在不完美的世界成為獨一無二的造夢者
在愈發開放、資訊獲取也方便的現在，我們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，像是社群經營、網路拍賣、市集出攤等等；或者，你也可以選擇安麗所提供的完善創業資源，從改變與分享開啟創業的契機，再把興趣發展成副業收入、甚至是個人未來五年、十年的創業主力，打造你的超派人生。
每個人都是造夢者。想過什麼樣的人生，一切取決於你。不同人對「成功」都有其獨一無二的定義。在創業故事越來越多、成功典範也不斷變動的現代社會中，創業真正的意義與魅力，就是能夠在這不完美的世界中劃出理想的一方世界，打造自己最完美的模樣、寫下銘刻著自己名字的成功定義。