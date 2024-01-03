李在明釜山遇襲傷及內頸靜脈，凶嫌坦承蓄意攻擊，盤點近年韓國政治人物遇襲事件

李在明釜山遇襲傷及內頸靜脈，凶嫌坦承蓄意攻擊

（中央社）韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明2日在釜山參訪時遇襲傷及頸部，手術後已轉至重症病房休養；襲擊李在明的嫌犯也向警方坦承蓄意攻擊。

李在明上午在釜山參訪時遭男子持凶器襲擊，左側頸部被刺後當場流血倒地。《韓聯社》報導，李在明傷及內頸靜脈，經過2小時血管重建手術後，已轉往重症病房休養。

醫生表示，這次攻擊幸好未傷及頸動脈，否則可能致命。

襲擊李在明的60多歲金姓男子在事發當場就被逮捕，據媒體報導，金嫌曾出現在共同民主黨上個月於釜山舉行的活動現場附近，並在李在明搭車時試圖接近但遭制止，研判可能已追蹤李在明一段日子。

金嫌2日也是在李在明結束行程、前往搭車途中行兇，他戴著寫有「我是李在明」字樣的藍色紙王冠，一邊要求簽名，一邊擠開圍繞著李在明的媒體記者與攝影機，接近後掏出凶器攻擊。

被捕後的金嫌原先對犯案動機緘默不語，不過，警方在下午的記者會中表示，金嫌接受調查時說出「我會殺掉李在明」，坦承故意殺人。

警方表示，金嫌並無認知能力問題，目擊者證詞指出，金嫌1日曾在2日犯案現場附近出沒，顯示金嫌並無精神問題，且並非臨時起意犯案。據調查，住在忠清南道的金嫌去年在網路上購買凶器，沒有任何前科及共犯。

警方將以殺人未遂罪嫌向法院申請羈押金嫌，並繼續調查具體犯案動機。

李在明工廠童工出身，拚上韓國最大在野黨黨魁

（中央社）韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明2日前往南部港口城市釜山出席活動，在與媒體發表談話時遭不明男子襲擊，頸部受傷，流血倒地後送醫。嫌犯動機目前尚不明朗。

綜合《法新社》和《路透社》報導，李在明曾在2022年角逐總統大位，卻在競爭激烈的選戰中敗給保守派的尹錫悅。

現年59歲的李在明年幼時是工廠童工，青少年時期輟學後曾遭遇工殤事故。而他善於強打自身白手起家的背景，是他成為政治明星的部分原因。

李在明於2022年8月起擔任共同民主黨黨主席。最近民調顯示，李在明仍舊是總統大位的熱門人選。

然而，一連串的醜聞已經讓他總統之路蒙上陰影。

去年9月，檢方以李在明遭控多項貪腐罪名為由，向法院提出將他拘留候審的請求。然而檢方請求遭法院駁回，讓李在明躲過檢方聲押命運。

他目前仍面臨行賄罪名的審判，這起案件與一間涉嫌向北韓非法轉移800萬美元資金的公司有關。

此外，李在明還被控在擔任城南市市長期間，造成市府開發公司損失200億韓元（約新台幣5.1億元），涉嫌瀆職。

韓國電視頻道的畫面顯示，李在明2日在參觀了新機場場址後，行走在採訪記者群之間時，一名男子突然撲了過來，擊中他的頸部。

韓國對持有槍枝設下嚴格限制，但仍有不少以其他武器犯下政治暴力的案件。

例如，2022年，李在明之前的共同民主黨黨魁宋永吉，曾在公開活動中遭襲擊者以鈍器打擊頭部，引發撕裂傷。

2006年，當時還沒當上總統、仍是保守派反對黨領袖的朴槿惠，在一次活動中遭人持刀攻擊劃傷臉部，傷口大到送醫接受手術治療。

韓國在野黨魁李在明遇襲受傷 宋永吉朴槿惠也曾遭攻擊

（中央社）距離韓國國會選舉還有4個月，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明2日參訪南部城市釜山時頸部遭到刺傷，隨即送醫治療。

《路透社》報導，韓國自1948年建國以來，曾發生多起政治暴力事件，以下列出近年發生的重大攻擊事件。

2022年：宋永吉

2022年，李在明之前的共同民主黨黨魁宋永吉在首爾的公開活動中遭到一名身穿傳統長袍的老者攻擊，這名老者從後面接近他，並用鈍器攻擊他的頭部。

當時，同時擔任李在明競選總幹事的宋永吉在接受手術後，於1天後重返競選活動。

據媒體報導，行凶的老者是一名擁有YouTube頻道的自由派倡議人士，他攻擊宋永吉時還高喊批評韓美聯合軍事演習的口號。

2015年：李模楷

時任美國駐南韓大使李模楷（Mark Lippert）在首爾參加南北韓統一論壇時遭水果刀劃傷臉部，縫了80針。

韓籍激進人士金基宗自稱是為抗議一年一度的美韓軍事演習，所以犯下這起攻擊案。

案發後，北韓官方媒體宣稱，針對李模楷的攻擊是針對韓美軍演「應得的懲罰」，這次攻擊行動堪稱「正義之刃」。

2006年：朴槿惠

當時還沒當上總統、仍是保守派反對黨領袖的朴槿惠，在一次助選活動中遭人持刀攻擊並劃傷臉部。

這起事件導致她的臉部出現11公分長的傷口，縫了60針，她有長達數週的時間無法正常說話。

當時媒體報導，凶嫌告訴警方，他對於將因自己沒有犯過的罪行而入獄感到沮喪。

朴槿惠是遭暗殺的前總統朴正熙之女。她於2013年當選總統，2017年遭彈劾並被解職。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺