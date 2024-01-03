羽田機場事故：海上保安廳機上5死1重傷，日航乘客至少17傷，日媒整理近年重大降落事故

羽田機場事故海上保安廳機上5死1重傷、日航乘客至少17傷

（中央社）一架日本航空班機昨（2）日降落在東京羽田機場時疑擦撞海上保安廳飛機，隨後在跑道上起火燃燒。日航班機上379人全員逃出，海保飛機1人逃脫、5人失聯。不過，隨後確認失聯的5人全數身亡，機長則受重傷。

海上保安廳表示，擦撞的這架海上保安廳飛機，是隸屬羽田機場基地的JA772A固定翼飛機，機上載有6人，機長成功逃脫，另外5人失聯。但在當地時間晚上8時許，已確認失聯的5人全數身亡。另外，日航飛機乘客至少有17人受傷。

據稱這架飛機準備運送物資前往能登半島地震災區，預定朝新潟方向飛行。受到這起事故影響，羽田機場關閉跑道，截至當地時間昨日晚間9時前，無法接受班機降落。

羽田機場日航擦撞海上保安廳飛機，日媒整理重大降落事故

（中央社）一架日本航空班機昨晚降落在東京羽田機場後，擦撞海上保安廳的飛機於跑道上起火燃燒。日媒統整日本國內機場著陸時的事故，其中包含1994年的華航名古屋空難。

《產經新聞》報導，1994年4月一架從台灣飛往名古屋機場的華航班機，在降落時發生事故，機上264人不幸罹難。

報導指出，飛機在著陸之後發生爆炸燃燒的狀況較多，跟起飛時相比危險性較高。

此外，華航一架客機曾於2007年8月降落在日本琉球那霸機場後，停泊於停機坪時突然起火，當時飛機上157名乘客（包括兩名嬰兒）和8名機組員均安全逃出。

2015年4月韓亞航空一架從南韓仁川機場起飛的班機，在廣島機場降落時低於正常高度撞上跑道前方的天線，之後滑出跑道停在一旁的草地上，造成機上34名乘客受傷。

另外，1982年2月日航一架從福岡起飛的客機，在羽田機場降落時，墜落到跑道前的海中，造成機上24人死亡。

而2021年2月一架日本貨物航空（NCA）的貨機，降落在成田機場時，曾經發生機尾擦地事件，事後地勤檢查貨機時，發現機體底部後方有長達3公尺、寬90公分的擦傷。所幸機上2人都沒受傷。

針對這些事故，羽田機場2023年10月設想客機著陸失敗，在跑道上燃燒並出現傷亡的狀況，進行滅火救難訓練。

羽田機場飛機擦撞，台灣外交部：持續洽查有無台人受傷

（中央社）日本航空國內線班機昨日傍晚在東京羽田機場發生嚴重擦撞意外，外交部表示，已立刻指示駐日代表處洽查受傷乘客是否有台灣人，但日方基於個資保護法表示無法透露乘客資訊，外交部將持續關注本案發展。

外交部發布新聞稿指出，日本航空國內線航班JL516班機於當地時間2日下午5時47分在東京羽田機場降落時，不慎與海上保安廳所屬航機發生擦撞，造成兩機機身起火燃燒。

外交部表示，據駐日本代表處回報訊息，日航飛機上全體乘客含機組員379人已全數撤離，但有17名乘客受傷；海上保安廳航機上人員則有5人死亡、1人重傷。對於此次飛機擦撞事故造成人員不幸傷亡，外交部表達誠摯哀悼與慰問之意。

外交部表示，事故發生後立即指示駐日本代表處洽查受傷乘客是否含有台灣旅客，惟日方基於個人資料保護法表示無法透露乘客相關資訊。

外交部強調將持續關注本案發展及台灣旅客是否受到波及，若有進一步消息將立即對外說明。民眾在當地倘需要協助，請主動與駐日本代表處聯繫，緊急聯絡電話為+81-80-1009-7179。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航