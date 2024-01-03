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2024/01/03,
中國

中國「愛國主義教育法」正式生效，基督徒面臨更嚴酷宗教高壓政策

中國「愛國主義教育法」正式生效，基督徒面臨更嚴酷宗教高壓政策
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

報導引述觀察人士指出，中共當局對宗教的干預幾乎到了令人窒息的地步，例如遼寧省瀋陽市遼中區基督教會為了配合《愛國主義教育法》，將主日崇拜活動改為表演該教會牧師作詞的「祖國頌」以及舞蹈「遼河兒女跟黨走」，並在教堂講解中國紅軍「二萬五千里長征」的故事。

（中央社）中國政府頒布的《愛國主義教育法》1日起正式生效。分析說，這部法律的實施對中國宗教信徒來說顯得沉重，加上高層官員日前的說法，中國基督徒今年恐將面臨更加嚴酷的宗教中國化高壓政策。

《愛國主義教育法》第22條規定，「國家鼓勵和支持宗教團體、宗教院校、宗教活動場所開展愛國主義教育，增強宗教教職人員和信教群眾的國家意識、公民意識、法治意識和愛國情感，引導宗教與社會主義社會相適應」。

《美國之音中文網》2日報導，就在幾天前，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見基督教全國兩會（中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協會）新老領導班子成員時「發出了令人不安的信息」，表示「要堅持全面從嚴治教，依法依規進行宗教活動」。

報導引述觀察人士指出，中共當局對宗教的干預幾乎到了令人窒息的地步，例如遼寧省瀋陽市遼中區基督教會為了配合《愛國主義教育法》，將主日崇拜活動改為表演該教會牧師作詞的「祖國頌」以及舞蹈「遼河兒女跟黨走」，並在教堂講解中國紅軍「二萬五千里長征」的故事。

廣東省廣州市民族宗教事務局上個月則發布了一段「如何舉報非法宗教活動」影片，展示了一對男女情侶在男方參加了宗教活動後，女方向宗教局進行舉報的全過程。

在廣州市從事傳道工作多年的關牧師今年夏天被趕出廣州市，只能寄居另個廣東省城市繼續從事布道工作，直到現在還未獲當局准許返回廣州市。

關牧師告訴《美國之音》，「我們生活在中國法令法規之下，我們沒有犯罪，我們的罪是沒有遵行基督教中國化，沒有通過犧牲信仰來維護共產黨的領導」。

中共總書記習近平2015年就開始在官方場合強調宗教中國化，並於2018年初實施新的「宗教事務條例」，強迫各地教會禁止未成年人士參與任何宗教活動。

報導說，前領導人胡錦濤時代容許信徒參與主日學活動，而為了禁止中國教會復辦主日學等活動，官方推行「宗教活動場所星級評定考核辦法」，將舉辦主日學的教會評分直接「清零」，教會若受罰將立即被禁止運作，官方更對違規舉辦主日學者予以高達人民幣9.8萬至83.8萬元的重罰。

對於王滬寧向基督教會發出的指令，在北京和廣州教會不定期工作的林牧師顯得不以為然地說：「官辦教堂是執政黨養活的，所以黨必定對他們有要求，他們是領工資的就要聽話，我們沒領工資的，這些話跟我們有什麼關係呢？」

除了嚴格監管教會，中國有些地方政府甚至不允許民眾慶祝耶誕節。關牧師透露，耶誕節前廣州警方特地找上門，警告他不要在耶誕節和平安夜舉行大型活動。

報導引述專家分析，習近平一直將基督教視為外國意圖影響中國的工具，隨著新的一年到來，北京對宗教的控制勢必愈來愈緊。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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