傳以色列襲擊貝魯特南郊，哈瑪斯政治局副主席喪生；土耳其逮33人控以間諜，兩國關係再崩壞
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艾魯里是哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁・卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）的創始人之一，納坦雅胡在去年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動造成傷亡慘重的攻擊前，就已揚言要殺害他，美國則在去年懸賞500萬美元要關於他的情報。
傳以色列襲擊黎巴嫩貝魯特南郊，哈瑪斯政治局副主席喪生
（中央社）哈瑪斯電視台宣布，以色列無人機2日晚間對黎巴嫩首都貝魯特南郊達希耶（Dahieh）發動炸彈攻擊，哈瑪斯（Hamas）政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）遇害。
一名貝魯特高階安全官員告訴《法新社》，艾魯里和他的保鑣遇害。黎巴嫩《國家通訊社》（NNA）報導，這項攻擊造成6人喪生和若干人受傷。
哈瑪斯矢言，這項攻擊不會終結加薩走廊（Gaza Strip）的反抗運動。巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）表示譴責，警告「會有風險和後果隨之而來」。
黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）也立即譴責，表示這項攻擊「意圖將黎巴嫩進一步捲入」以哈戰爭。伊朗表示艾魯里之死「將進一步點燃對以色列的反抗運動」。
如果是以色列發動這項攻擊，中東衝突可能大幅擴大。黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）誓言，如果以色列鎖定黎巴嫩境內的巴勒斯坦官員發動攻擊，他會採取報復行動。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的顧問芮格夫（Mark Regev）告訴《微軟國家廣播公司》（MSNBC），以色列未承擔這項攻擊的責任，不過「無論是誰所為，事情一定很清楚：這不是對黎巴嫩國家的攻擊。無論是誰所為，都是對哈瑪斯領導階層發動一項精準攻擊」。
《路透社》在達希耶的目擊者看到消防和醫護人員聚集在一棟多層樓建築，建築有個大破洞，似乎是在3樓，路旁可以看到四肢等肉塊。
艾魯里是哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁・卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）的創始人之一，納坦雅胡在去年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動造成傷亡慘重的攻擊前，就已揚言要殺害他，美國則在去年懸賞500萬美元要關於他的情報。
艾茲丁・卡薩姆旅執行去年10月7日的攻擊，以色列指控艾魯里在約旦河西岸佔領區指導和下令攻擊，以支持好戰人士在加薩走廊對抗以色列的空中和地面攻勢。
艾魯里近來一直在黎巴嫩和卡達穿梭，斡旋以色列和哈瑪斯的會談，包括哈瑪斯去年10月7日劫持的人質。
達希耶是真主黨的大本營。獲伊朗支持的真主黨是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯盟友，自以色列和哈瑪斯今年10月在加薩走廊爆發戰爭以來，真主黨幾乎每天都在黎巴嫩南部邊境與以色列交火。
根據真主黨和安全消息人士，黎巴嫩方面已有超過100名真主黨戰士喪生 ，並有20多名平民喪命，包括幾名記者。
土耳其逮33人控以色列間諜，加薩衝突後關係再崩壞
土耳其2日宣布拘留涉嫌為以色列情報機構摩薩德策劃綁架、進行間諜活動的33人。
《法新社》報導，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，在8個省和第一大城伊斯坦堡各地展開突襲搜索行動，逮捕這些嫌犯。
被捕人士是否為以色列籍或疑似受僱於摩薩德（Mossad）的當地人，目前不得而知。
耶里卡亞在社群媒體上表示：「我們永遠不會允許危害我們國家統一和團結的間諜活動。」
內政部公布影片顯示，武裝安全人員破門而入後，在屋內將嫌犯戴上手銬。
伊斯坦堡檢方表示，另有13名嫌犯仍然在逃。
以色列近3個月前與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯爆發戰爭後，土耳其和以色列關係再度崩壞。
土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）態度丕變，對以色列總理納坦雅胡作出堪稱舉世最嚴厲批評。
他上週將納坦雅胡與納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）相提並論，要求以色列的西方盟友停止支持以軍實施的「恐怖主義」。
在此之前，他已召回駐以色列大使，並且推動在荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court）對以色列指揮官和政治領袖進行審判。
他領黨的保守派伊斯蘭主義執政黨正義發展黨（AKP）1日也在伊斯坦堡街頭發起數萬人抗議，是以哈開戰以來土耳其境內最大規模反以集會之一。
新聞來源
延伸閱讀
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- 以巴衝突：為了保衛以色列，美國願意被捲入戰場到什麼程度？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
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