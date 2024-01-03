荷蘭撤銷部分許可，阻ASML曝光機出口至中國，北京批美「霸道、霸凌」並密切關注
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近年來，中國一直是艾司摩爾的第3大市場，僅次於台灣和韓國，但中國在2023年第3季成為第1大市場，占艾司摩爾銷售額的46%。
荷蘭撤銷部分許可，阻ASML出口至中國
（中央社）荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）1日表示，繼美國實施出口限制後，荷蘭政府也已撤銷部分運送晶片製造設備到中國的出口許可。
總部設在荷蘭費爾德霍溫（Veldhoven）的艾司摩爾表示，有微影製程（Lithography）設備受影響。
艾司摩爾說：「2023年的微影製程設備NXT:2050i和NXT:2100i出貨許可最近遭荷蘭政府部分撤銷，影響到少數在中國的客戶。」
微影製程系統是利用雷射來製造積體電路，艾司摩爾在這領域主宰市場。
艾司摩爾表示，預料荷蘭政府撤銷許可或美國最新的出口管制不會對2023年的公司財務前景產生重大影響。
近年來，中國一直是艾司摩爾的第3大市場，僅次於台灣和韓國，但中國在2023年第3季成為第1大市場，占艾司摩爾銷售額的46%。
美國2023年宣布新規定，若艾司摩爾的機器Twinscan NXT1930Di含有任何美國零件，華府有權限制出口。
不久後，數名荷蘭國會議員就質疑美國是否可以單方面針對另一台艾司摩爾晶片製造設備實施監管對中國出口的規定。
艾司摩爾在聲明中說：「艾司摩爾在最近與美國政府的討論中，進一步明瞭美國出口管制法規的範圍及影響…艾司摩爾完全致力於遵守所有適當的法律和規定，包括本公司營運所在國家的出口管制法規。」
荷蘭限制ASML曝光機出口，北京批美並密切關注
（中央社）荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）當日時間1日表示，荷蘭政府已撤銷部分運送晶片製造設備到中國的出口許可。中國外交部發言人汪文斌說，中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。
《北京日報》旗下新媒體《長安街知事》報導，汪文斌在例行記者會上被問到，美國要求艾司摩爾停止向中國出口某種型號的曝光機，中方有何評論。
汪文斌說，中方一貫反對「美國泛化國家安全概念，以各種藉口脅迫其他國家搞對華科技封鎖」。半導體是高度全球化的產業，美方的有關「霸道、霸凌」行徑嚴重衝擊國際產業鏈、供應鏈的安全和穩定，必將自食其果。
他又說，中方敦促荷方，秉持客觀公正立場和市場原則，「尊重契約精神」，以實際行動維護中荷兩國和雙方企業的共同利益，維護國際產業鏈、供應鏈的穩定和自由、開放、公正、非歧視的國際貿易環境。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。
艾司摩爾（ASML）當地時間1日表示，繼美國實施出口限制後，荷蘭政府也已撤銷部分運送晶片製造設備到中國的出口許可。
根據艾司摩爾，2023年的微影製程（Lithography）設備NXT:2050i和NXT:2100i出貨許可最近遭荷蘭政府部分撤銷，影響到少數在中國的客戶，但不會對2023年的公司財務前景產生重大影響。
美國2023年宣布新規定，若艾司摩爾的機器Twinscan NXT1930Di含有任何美國零件，華府有權限制出口。
艾司摩爾在聲明中說：「艾司摩爾在最近與美國政府的討論中，進一步明了美國出口管制法規的範圍及影響…艾司摩爾完全致力於遵守所有適當的法律和規定，包括本公司營運所在國家的出口管制法規」。
新聞來源
延伸閱讀
- 【2023荷蘭大選】專家談極右派若掌權，是否會改變ASML「友台抗中」的晶片政策？
- 解讀《晶片戰爭》：世界上最複雜的機器「EUV曝光機」，為什麼只有ASML做得出來？
- 《紐約時報》：曝光機成美中晶片衝突關鍵角色，艾司摩爾在中國市場收入預計減少10-15%
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。