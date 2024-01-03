荷蘭撤銷部分許可，阻ASML曝光機出口至中國，北京批美「霸道、霸凌」並密切關注

荷蘭撤銷部分許可，阻ASML出口至中國

（中央社）荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）1日表示，繼美國實施出口限制後，荷蘭政府也已撤銷部分運送晶片製造設備到中國的出口許可。

總部設在荷蘭費爾德霍溫（Veldhoven）的艾司摩爾表示，有微影製程（Lithography）設備受影響。

艾司摩爾說：「2023年的微影製程設備NXT:2050i和NXT:2100i出貨許可最近遭荷蘭政府部分撤銷，影響到少數在中國的客戶。」

微影製程系統是利用雷射來製造積體電路，艾司摩爾在這領域主宰市場。

艾司摩爾表示，預料荷蘭政府撤銷許可或美國最新的出口管制不會對2023年的公司財務前景產生重大影響。

近年來，中國一直是艾司摩爾的第3大市場，僅次於台灣和韓國，但中國在2023年第3季成為第1大市場，占艾司摩爾銷售額的46%。

美國2023年宣布新規定，若艾司摩爾的機器Twinscan NXT1930Di含有任何美國零件，華府有權限制出口。

不久後，數名荷蘭國會議員就質疑美國是否可以單方面針對另一台艾司摩爾晶片製造設備實施監管對中國出口的規定。

艾司摩爾在聲明中說：「艾司摩爾在最近與美國政府的討論中，進一步明瞭美國出口管制法規的範圍及影響…艾司摩爾完全致力於遵守所有適當的法律和規定，包括本公司營運所在國家的出口管制法規。」

荷蘭限制ASML曝光機出口，北京批美並密切關注

（中央社）荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）當日時間1日表示，荷蘭政府已撤銷部分運送晶片製造設備到中國的出口許可。中國外交部發言人汪文斌說，中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。

《北京日報》旗下新媒體《長安街知事》報導，汪文斌在例行記者會上被問到，美國要求艾司摩爾停止向中國出口某種型號的曝光機，中方有何評論。

汪文斌說，中方一貫反對「美國泛化國家安全概念，以各種藉口脅迫其他國家搞對華科技封鎖」。半導體是高度全球化的產業，美方的有關「霸道、霸凌」行徑嚴重衝擊國際產業鏈、供應鏈的安全和穩定，必將自食其果。

他又說，中方敦促荷方，秉持客觀公正立場和市場原則，「尊重契約精神」，以實際行動維護中荷兩國和雙方企業的共同利益，維護國際產業鏈、供應鏈的穩定和自由、開放、公正、非歧視的國際貿易環境。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。

艾司摩爾（ASML）當地時間1日表示，繼美國實施出口限制後，荷蘭政府也已撤銷部分運送晶片製造設備到中國的出口許可。

根據艾司摩爾，2023年的微影製程（Lithography）設備NXT:2050i和NXT:2100i出貨許可最近遭荷蘭政府部分撤銷，影響到少數在中國的客戶，但不會對2023年的公司財務前景產生重大影響。

美國2023年宣布新規定，若艾司摩爾的機器Twinscan NXT1930Di含有任何美國零件，華府有權限制出口。

艾司摩爾在聲明中說：「艾司摩爾在最近與美國政府的討論中，進一步明了美國出口管制法規的範圍及影響…艾司摩爾完全致力於遵守所有適當的法律和規定，包括本公司營運所在國家的出口管制法規」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航