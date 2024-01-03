旅遊遇重大意外，失眠、煩躁持續逾月恐陷PTSD，醫師：大人小孩都建議「說出來」
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三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啓斌指出，如果有早期症狀，最好也最重要的處理方式就是「說出來」，大膽承認遇到這些事情，找人談一談，但務必要找個不會到處亂說話的安全對象，以免事後覺得很不堪，談完後大概1到2週，就會比較好一點。
（中央社）旅遊遇險恐產生創傷後壓力症候群，醫師提醒，睡不好、無法專心、變得悲觀、煩躁易怒等都是重要徵候，大人小孩都建議「說出來」，持續超過1個月且有負罪感，應儘速就醫，情況嚴重恐影響生活。
日本石川縣1日發生大地震，17個在地的台灣旅遊團都平安，包括可樂旅遊、燦星旅遊等，部分旅遊團在昨（2）日及今（3）日陸續返台。
歡喜出遊卻被迫停止或發生轉折，特別是遭遇天災人禍等意外，三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啓斌昨日告訴《中央社》記者，可能產生創傷後壓力症候群（PTSD）的2個關鍵，首先是目睹重大淒慘現場，另一個則是親身經歷外，親人也在現場。
PTSD早期危險警訊，葉啓斌說明，首先是睡眠障礙，像是失眠、睡不穩、做惡夢等；再來就是變得很麻木，彷彿失去現實感，例如常常會不知道自己身處何方、精神無法集中等，這表示在創傷過程中受到驚嚇或傷害，導致身體必須跟環境脫節來自我保護，也就是解離症狀。
第3是在思考上產生變化，開始變得悲觀、對未來不抱希望等，覺得自己很沒有用、沒有辦法幫忙那些人，思考上呈現悲觀、無助無望的感覺；最後就是脾氣改變，莫名其妙容易生氣、煩躁、不耐煩。
葉啓斌指出，如果有早期症狀，最好也最重要的處理方式就是「說出來」，大膽承認遇到這些事情，找人談一談，但務必要找個不會到處亂說話的安全對象，以免事後覺得很不堪，談完後大概1到2週，就會比較好一點。
有3種情況是可能已經演變成PTSD的重要指標，應儘早就醫向專業醫師求助，否則嚴重者將影響生活，包括「症狀持續1個月以上，甚至不斷重新經歷創傷」、「開始迴避如海邊、高樓大廈等跟創傷相關場景」、「過度警覺，像是一點點聲音就很容易嚇到、感覺別人說話很尖銳或被針對等」。
最重要的是，葉啓斌表示，很多人會有「倖存者的罪惡感」，覺得好像不應該這麼快跟這件事情脫離、應該要在那邊幫忙別人、很罪惡等情緒，都應盡快找專業醫師諮詢。
小朋友也會有PTSD，葉啓斌提醒，過去研究發現，小孩若受到驚嚇，做的惡夢不見得直接跟現實有關，而是各種形式呈現，例如遇到妖怪、被媽媽罰站不能去小便等奇特場景。
當小朋友惡夢連連，這是1個重要徵候，再來就是該做的事情做不了，例如該寫功課寫不完、寫一半開始發呆、上課上一上就失神等無法專心，第3個也是最重要特徵，「小朋友會用疼痛來表現情緒壓力」，例如頭痛、肚子痛等，同樣建議要鼓勵小朋友「說出來」，說話能力有限的小小孩可用遊戲或繪畫方式帶領，讓情緒得到宣洩。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。