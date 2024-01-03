旅遊遇重大意外，失眠、煩躁持續逾月恐陷PTSD，醫師：大人小孩都建議「說出來」

（中央社）旅遊遇險恐產生創傷後壓力症候群，醫師提醒，睡不好、無法專心、變得悲觀、煩躁易怒等都是重要徵候，大人小孩都建議「說出來」，持續超過1個月且有負罪感，應儘速就醫，情況嚴重恐影響生活。

日本石川縣1日發生大地震，17個在地的台灣旅遊團都平安，包括可樂旅遊、燦星旅遊等，部分旅遊團在昨（2）日及今（3）日陸續返台。

歡喜出遊卻被迫停止或發生轉折，特別是遭遇天災人禍等意外，三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啓斌昨日告訴《中央社》記者，可能產生創傷後壓力症候群（PTSD）的2個關鍵，首先是目睹重大淒慘現場，另一個則是親身經歷外，親人也在現場。

PTSD早期危險警訊，葉啓斌說明，首先是睡眠障礙，像是失眠、睡不穩、做惡夢等；再來就是變得很麻木，彷彿失去現實感，例如常常會不知道自己身處何方、精神無法集中等，這表示在創傷過程中受到驚嚇或傷害，導致身體必須跟環境脫節來自我保護，也就是解離症狀。

第3是在思考上產生變化，開始變得悲觀、對未來不抱希望等，覺得自己很沒有用、沒有辦法幫忙那些人，思考上呈現悲觀、無助無望的感覺；最後就是脾氣改變，莫名其妙容易生氣、煩躁、不耐煩。

葉啓斌指出，如果有早期症狀，最好也最重要的處理方式就是「說出來」，大膽承認遇到這些事情，找人談一談，但務必要找個不會到處亂說話的安全對象，以免事後覺得很不堪，談完後大概1到2週，就會比較好一點。

有3種情況是可能已經演變成PTSD的重要指標，應儘早就醫向專業醫師求助，否則嚴重者將影響生活，包括「症狀持續1個月以上，甚至不斷重新經歷創傷」、「開始迴避如海邊、高樓大廈等跟創傷相關場景」、「過度警覺，像是一點點聲音就很容易嚇到、感覺別人說話很尖銳或被針對等」。

最重要的是，葉啓斌表示，很多人會有「倖存者的罪惡感」，覺得好像不應該這麼快跟這件事情脫離、應該要在那邊幫忙別人、很罪惡等情緒，都應盡快找專業醫師諮詢。

小朋友也會有PTSD，葉啓斌提醒，過去研究發現，小孩若受到驚嚇，做的惡夢不見得直接跟現實有關，而是各種形式呈現，例如遇到妖怪、被媽媽罰站不能去小便等奇特場景。

當小朋友惡夢連連，這是1個重要徵候，再來就是該做的事情做不了，例如該寫功課寫不完、寫一半開始發呆、上課上一上就失神等無法專心，第3個也是最重要特徵，「小朋友會用疼痛來表現情緒壓力」，例如頭痛、肚子痛等，同樣建議要鼓勵小朋友「說出來」，說話能力有限的小小孩可用遊戲或繪畫方式帶領，讓情緒得到宣洩。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航