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2024/01/03,
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國民黨、民眾黨喊核電占比至少10%~25%，經濟部：需建核五、核六甚至更多

國民黨、民眾黨喊核電占比至少10%~25%，經濟部：需建核五、核六甚至更多
位於屏東的核三廠｜Photo Credit: 中央社

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目前主要在野黨總統、副總統候選人所提出的政策建議，包括國民黨總統候選人侯友宜主張2030年核電占比12%、民眾黨總統候選人柯文哲主張10%，國民黨副總統候選人趙少康則主張20到25%。經濟部指出，考量目前核一除役後啟動氣渦輪機拆除、核二反應爐滿且乾貯未興建、核三已超過法定延役申請期限、核四工程不可逆困難，若做此政策主張，確實需要新建核五、核六、甚至更多核電廠，選址也要經社會討論。

（中央社）經濟部2日表示，針對在野黨正副總統候選人的能源政見，2030年核電占比10%到25%不等，以2030年用電量估計，10%是340億度，約為5部核二機組發電量；12%需要6部，20%更是需要9部機組，換言之，需新建核五、核六甚至更多核電廠，選址也需經社會溝通。

經濟部能源署透過新聞稿表示，目前主要在野黨總統、副總統候選人所提出的政策建議，包括國民黨總統候選人侯友宜主張2030年核電占比12%、民眾黨總統候選人柯文哲主張10%，國民黨副總統候選人趙少康則主張20到25%。

經濟部指出，考量目前核一除役後啟動氣渦輪機拆除、核二反應爐滿且乾貯未興建、核三已超過法定延役申請期限、核四工程不可逆困難，若做此政策主張，確實需要新建核五、核六、甚至更多核電廠，選址也要經社會討論。

針對媒體社論談及停電議題，經濟部表示，過去的大型停電凸顯電廠的人為操作流程及電網強韌程度需要改善，目前也已投入預算推動整體強韌電網計畫；另應正視在經濟成長帶動用電成長的情況下，經濟部與台電新增電源建設，讓電力備轉容量率走出最低的1.64%，回到6到10%的穩定情況。

經濟部指出，小範圍或區域的事故停電，多屬配電設備故障造成的小範圍停電，台電推動「配電系統強韌計畫」，針對配電線路、二次變電所設備汰換、饋線自動化擴建及智慧變電所建置等工程逐步進行改善，統計10年來事故停電已減少近6成，停電次數也從2012年2.1萬次，降低到2022年的8140次。

根據統計數據，2023年預估接近6000次左右，為持續降低的趨勢。

經濟部表示，2023年起台電持續推動「配電系統5年升級計畫」，藉由強化配電線路韌性、二次變電所設備汰換及防災型線路地下化工程，以進一步降低事故發生機率。針對防範停電事故的發生頻率，台電持續加強設備點檢、巡修維護。

另外，在事故發生後，為可更快速隔離故障區間、加速復電時間，台電亦持續推動全面饋線自動化系統，投入資源強化電網韌性，努力將事故停電對民眾的影響降到最低。

至於公共場所高溫是因經濟部要求一事，經濟部說明，相關政策在2013、2014年就開始，2023年則是在科學研究後推動「冷氣適溫運動」，針對用餐時段給予23度的溫度建議，同時此政策是輔導機制、不是強制，且是自願參加沒有罰則。

經濟部表示，若業者有需要，會安排能耗專家協助檢視空調如何調配最有效率，意即「是輔導適溫，不是強制限溫，更跟缺電無關」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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