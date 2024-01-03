藍營公布疑為高端董事會錄音檔，指控涉內線交易；高端委請律師提告，疾管署稱絕無不法
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國民黨立委候選人廖偉翔近期猛攻高端COVID-19疫苗採購案，並提出3段疑為高端內部董事會及審計會的錄音檔，提及疫苗價格及「一路開綠燈」字句，音檔中甚至提到：「疫苗價格不能低於新台幣700元，其他都能當獎勵、全部拿到董事會。」
藍營候選人質疑高端涉內線交易，赴北檢按鈴告發
（中央社）國民黨台中市立委候選人廖偉翔2日指出，他收到一份高端股東名冊，經比對有多名綠營人士持有高端股票，更在高端股價低點時大量買進，於高點時賣出，質疑高端與民進黨政府間涉有內線交易的嫌疑，將向檢調告發，呼籲檢調調查。
國民黨台中市立委候選人廖偉翔、律師林瓊嘉等人日前召開記者會，公布3段疑為高端內部董事會及審計會的錄音檔，對高端疫苗採購提出質疑。對此高端表示，針對不實言論，將提刑事告訴及民事損害賠償。
國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇、國民黨台中市立委候選人廖偉翔、林家興、羅廷瑋，以及林瓊嘉等人，2日在立法院國民黨團召開「民進黨的高端？高端的民進黨？」記者會
廖偉翔表示，他收到一份2020年的高端股東名冊，經比對，至少有1000多名民進黨員持有高端股票，其中還包含多名綠營重要人士，如民進黨劉姓前立委、信賴之友會核心幹部張姓理事長、總統蔡英文地方婦女後援會陳姓核心幹部等人。
王鴻薇指出，國民黨團要求民進黨政府兌現民進黨總統候選人賴清德所說的公開透明，揭露內線交易國家隊，也請檢調儘速徹查相關證據，不要吃案，以及要求高端疫苗的EUA審查過程應公開透明，衛福部應公開相關合約與資料。
記者會後，廖偉翔、林家興、羅廷瑋等人也前往北檢按鈴告發高端董事長、總經理，以及民進黨劉姓前立委違反證券交易法，並請檢調查辦高端疑雲。
藍營立委候選人質疑涉內線交易，高端：委請律師提告
針對2日國民黨團記者會指控，高端發出聲明指出，立委候選人自稱持有高端公司股東名冊，聲稱有1000多名民進黨員持有高端股票，但股東名冊不會有黨籍資訊，數萬名投資者在各行各業、各黨各派皆有，高端正派守法，不該成為選舉操作的政治工具。
高端表示，近日又有立委候選人再次以不法手段取得的資料，穿鑿附會，抹黑造謠一事，公司已委請律師提告，並尋求司法介入調查。
國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇、國民黨台中市立委候選人廖偉翔、林家興、羅廷瑋，以及律師林瓊嘉等人，2日在立法院國民黨團召開「民進黨的高端？高端的民進黨？」記者會。
針對指控，高端疫苗發出聲明表示，自啟動新冠疫苗研發以來，近3年來遭境內與境外駭客攻擊超過數百萬次，有心人士不斷試圖竊取公司研發數據與公司營運資料，擾亂公司營運，意圖侵害公司權益與損害產業發展。
聲明中強調，針對2日國民黨團記者會，立委候選人自稱持有高端公司股東名冊，且該候選人自稱比對名冊後，有1000多名民進黨員持有高端股票一事，高端感到錯愕與不解，無從回應其真偽。高端疫苗為上櫃公司，任何投資者皆可買進股票成為股東，依據2023年12月29日集保中心公布集保戶股權分散表人數統計，高端目前股東人數4.6萬人。
高端指出，股東名冊不會有黨籍資訊，國民黨多位立委候選人到底是從何處取得高端公司股東名冊，以及到底如何取得股東黨籍資料，公司方完全無從查證。高端公司是正派守法、誠信戮力投入疫苗開發的公司，數萬名投資者在各行各業、各黨各派皆有，不該成為選舉操作的政治工具。
高端表示，今天國民黨立委候選人再次以不法取得、無法查證、且穿鑿附會、惡意誣陷的言論攻擊本公司，公司已委請律師提告。並將針對有心人士從不明來源，竊取數萬名投資人個資，涉及損害數萬名投資人權益一事，委請司法介入調查。
藍立委候選人質疑高端疫苗採購，疾管署：絕無不法
國民黨立委候選人廖偉翔持續對高端COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗採購案提出質疑。疾管署2日表示，有關檢方偵查相關案件共63案都以「查無不法」簽結，顯示政府無涉及任何不法情事。
國民黨立委候選人廖偉翔近期猛攻高端COVID-19疫苗採購案，並提出3段疑為高端內部董事會及審計會的錄音檔，提及疫苗價格及「一路開綠燈」字句，音檔中甚至提到：「疫苗價格不能低於新台幣700元，其他都能當獎勵、全部拿到董事會。」
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞2日下午在例行疫報中再度嚴正澄清，強調依法採購及審查COVID-19疫苗，絕無外界質疑「一路開綠燈」情事。
羅一鈞表示，疾管署在民國111年11月14日即以新聞稿公開說明，高端疫苗單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新台幣881元；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格810元。均較BNT、莫德納的採購單價為低。
此外，食藥署也在110年7月23日，以新聞稿公開說明國產疫苗審查無行政瑕疵，台灣對COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA）審查基準及應具備的技術性資料要求，於109年10月14日即經專家會議討論後定案，並於廠商啟動第二期臨床試驗前，提供審查資料查檢表供其參照執行。
同年5月28日專家會議進一步確認免疫橋接療效評估方法合適性，6月10日公布並訂定「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」，並無所謂先射箭再畫靶情形。所有出席專家委員均依其專業與獨立性進行審查，並於會中充分自由的表達意見，並無外界指稱「一路開綠燈」或刻意撤換委員情事。
疾管署新聞稿指出，疫苗劑量是依據臨床試驗結果，調整人體有效劑量範圍，高端公司第1期臨床試驗共執行3個劑量組（5 mcg, 15 mcg, 25 mcg），每組各收納15名受試者。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。