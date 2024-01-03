藍營公布疑為高端董事會錄音檔，指控涉內線交易；高端委請律師提告，疾管署稱絕無不法

藍營候選人質疑高端涉內線交易，赴北檢按鈴告發

（中央社）國民黨台中市立委候選人廖偉翔2日指出，他收到一份高端股東名冊，經比對有多名綠營人士持有高端股票，更在高端股價低點時大量買進，於高點時賣出，質疑高端與民進黨政府間涉有內線交易的嫌疑，將向檢調告發，呼籲檢調調查。

國民黨台中市立委候選人廖偉翔、律師林瓊嘉等人日前召開記者會，公布3段疑為高端內部董事會及審計會的錄音檔，對高端疫苗採購提出質疑。對此高端表示，針對不實言論，將提刑事告訴及民事損害賠償。

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇、國民黨台中市立委候選人廖偉翔、林家興、羅廷瑋，以及林瓊嘉等人，2日在立法院國民黨團召開「民進黨的高端？高端的民進黨？」記者會

廖偉翔表示，他收到一份2020年的高端股東名冊，經比對，至少有1000多名民進黨員持有高端股票，其中還包含多名綠營重要人士，如民進黨劉姓前立委、信賴之友會核心幹部張姓理事長、總統蔡英文地方婦女後援會陳姓核心幹部等人。

王鴻薇指出，國民黨團要求民進黨政府兌現民進黨總統候選人賴清德所說的公開透明，揭露內線交易國家隊，也請檢調儘速徹查相關證據，不要吃案，以及要求高端疫苗的EUA審查過程應公開透明，衛福部應公開相關合約與資料。

記者會後，廖偉翔、林家興、羅廷瑋等人也前往北檢按鈴告發高端董事長、總經理，以及民進黨劉姓前立委違反證券交易法，並請檢調查辦高端疑雲。

藍營立委候選人質疑涉內線交易，高端：委請律師提告

針對2日國民黨團記者會指控，高端發出聲明指出，立委候選人自稱持有高端公司股東名冊，聲稱有1000多名民進黨員持有高端股票，但股東名冊不會有黨籍資訊，數萬名投資者在各行各業、各黨各派皆有，高端正派守法，不該成為選舉操作的政治工具。

高端表示，近日又有立委候選人再次以不法手段取得的資料，穿鑿附會，抹黑造謠一事，公司已委請律師提告，並尋求司法介入調查。

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇、國民黨台中市立委候選人廖偉翔、林家興、羅廷瑋，以及律師林瓊嘉等人，2日在立法院國民黨團召開「民進黨的高端？高端的民進黨？」記者會。

針對指控，高端疫苗發出聲明表示，自啟動新冠疫苗研發以來，近3年來遭境內與境外駭客攻擊超過數百萬次，有心人士不斷試圖竊取公司研發數據與公司營運資料，擾亂公司營運，意圖侵害公司權益與損害產業發展。

聲明中強調，針對2日國民黨團記者會，立委候選人自稱持有高端公司股東名冊，且該候選人自稱比對名冊後，有1000多名民進黨員持有高端股票一事，高端感到錯愕與不解，無從回應其真偽。高端疫苗為上櫃公司，任何投資者皆可買進股票成為股東，依據2023年12月29日集保中心公布集保戶股權分散表人數統計，高端目前股東人數4.6萬人。

高端指出，股東名冊不會有黨籍資訊，國民黨多位立委候選人到底是從何處取得高端公司股東名冊，以及到底如何取得股東黨籍資料，公司方完全無從查證。高端公司是正派守法、誠信戮力投入疫苗開發的公司，數萬名投資者在各行各業、各黨各派皆有，不該成為選舉操作的政治工具。

高端表示，今天國民黨立委候選人再次以不法取得、無法查證、且穿鑿附會、惡意誣陷的言論攻擊本公司，公司已委請律師提告。並將針對有心人士從不明來源，竊取數萬名投資人個資，涉及損害數萬名投資人權益一事，委請司法介入調查。

藍立委候選人質疑高端疫苗採購，疾管署：絕無不法

國民黨立委候選人廖偉翔持續對高端COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗採購案提出質疑。疾管署2日表示，有關檢方偵查相關案件共63案都以「查無不法」簽結，顯示政府無涉及任何不法情事。

國民黨立委候選人廖偉翔近期猛攻高端COVID-19疫苗採購案，並提出3段疑為高端內部董事會及審計會的錄音檔，提及疫苗價格及「一路開綠燈」字句，音檔中甚至提到：「疫苗價格不能低於新台幣700元，其他都能當獎勵、全部拿到董事會。」

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞2日下午在例行疫報中再度嚴正澄清，強調依法採購及審查COVID-19疫苗，絕無外界質疑「一路開綠燈」情事。

羅一鈞表示，疾管署在民國111年11月14日即以新聞稿公開說明，高端疫苗單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新台幣881元；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格810元。均較BNT、莫德納的採購單價為低。

此外，食藥署也在110年7月23日，以新聞稿公開說明國產疫苗審查無行政瑕疵，台灣對COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA）審查基準及應具備的技術性資料要求，於109年10月14日即經專家會議討論後定案，並於廠商啟動第二期臨床試驗前，提供審查資料查檢表供其參照執行。

同年5月28日專家會議進一步確認免疫橋接療效評估方法合適性，6月10日公布並訂定「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」，並無所謂先射箭再畫靶情形。所有出席專家委員均依其專業與獨立性進行審查，並於會中充分自由的表達意見，並無外界指稱「一路開綠燈」或刻意撤換委員情事。

疾管署新聞稿指出，疫苗劑量是依據臨床試驗結果，調整人體有效劑量範圍，高端公司第1期臨床試驗共執行3個劑量組（5 mcg, 15 mcg, 25 mcg），每組各收納15名受試者。