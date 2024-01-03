以色列將從加薩走廊撤離數千士兵提振經濟，戰爭第3階段鎖定哈瑪斯強烈掃蕩
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戰事規模的轉變似乎是在回應以色列最大盟邦美國的施壓，美方要求以色列檢視戰術並採取更多措施保護非戰鬥人員。以色列最初徵召30萬名後備役軍人，約占整體勞動力的10%至15%，以因應這場看起來將是歷來最久的戰爭。政府消息人士曾說仍有20萬至25萬名後備役軍人被動員，離開工作崗位或暫停學業。
（中央社）以色列軍方1日表示將開始從加薩走廊（Gaza Strip）撤離數千士兵，至少是暫時撤軍，以助提振經濟。有官員說以哈戰爭正邁入第3階段；分析家認為是轉向更具針對性做法來鎖定哈瑪斯（Hamas）。
綜合《紐約時報》和《路透社》報導，以色列軍方在聲明中說，本週將讓至少2個旅的後備役軍人返家，3個旅的後備役將回歸「預定」訓練。各旅規模不同，最多大約4000人。以色列軍方沒有透露在加薩走廊部署多少軍人，因此目前不清楚多少人會留下。
這是以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」開戰以來公開宣布的最大規模撤軍行動。軍方表示：「此舉料將大幅減輕經濟負擔，讓他們能夠為接下來一年即將展開的活動積聚力量。」
因事涉敏感而不具名的官員告訴告訴《路透社》，推翻哈瑪斯這個伊斯蘭主義集團仍是以軍在這個巴勒斯坦飛地進攻的目標，而在撤離的5個旅中，有些旅的軍人將為可能爆發與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的第2戰線做好準備。
以色列自發動戰爭以報復哈瑪斯去年10月7日跨境突襲以來，官方曾表示戰爭將分3個主要階段。首先是猛烈砲擊，為地面部隊清除障礙開路並鼓勵平民撤離；第2階段是從10月27日展開入侵行動。
不具名官員表示，儘管哈瑪斯槍手持續從隱蔽的地道和掩體伏擊，以色列戰車和部隊現已占領加薩走廊大部分地區，主控局勢，以軍正邁入第3階段，「至少將維持6個月，並且會對哈瑪斯採取強烈的掃蕩任務。」
戰事規模的轉變似乎是在回應以色列最大盟邦美國的施壓，美方要求以色列檢視戰術並採取更多措施保護非戰鬥人員。
以色列最初徵召30萬名後備役軍人，約占整體勞動力的10％至15％，以因應這場看起來將是歷來最久的戰爭。政府消息人士曾說仍有20萬至25萬名後備役軍人被動員，離開工作崗位或暫停學業。
以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，後備役軍人的部署將「以一種可以恢復活力、以色列經濟可以正常運作、等待親人的家庭可以恢復正常生活的方式精心安排」。
哈加里強調遣散部分後備軍人的舉動不代表以色列放棄持續戰鬥直到消滅哈瑪斯的意圖，加薩各地的戰鬥依舊激烈。他沒有提到美國要求縮減戰事規模，以色列官方也沒有宣布戰爭將轉向更侷限、更具針對性的階段，不過他們曾表示這樣的過渡期將會到來。
然而軍事分析家和美國官員認為，撤軍可能顯示這樣的轉變已經展開，但他們警告戰爭遠未結束。
美國退役特種作戰指揮官史瓦茲（Mark C. Schwartz）曾是負責以色列和巴勒斯坦自治政府事務的美國安全協調官，他說「撤軍是明確的信號，顯示戰鬥正進入新階段，這符合美國一直以來的要求。未來我們將看到更多針對哈瑪斯領導層和武裝分子的精準打擊和行動」。
根據美國官員說法，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）本月初預計將再度訪問以色列，進一步商討戰況。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。