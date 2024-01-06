【影評】《幽遊白書》真人版：劇本改動與問題

文：老鳳

作為一個真人版啟動的第一篇章，我認為《幽遊白書》真人版在劇本規劃上作了相當大膽的嘗試，而且這些嘗試回頭來看其實是好的。唯一的敗筆僅在暗黑武術會故事核心之中，戶愚呂與幻海之間的故事，幻海從收幽助作為徒弟，到最後希望他能擁有決心，真的將靈光玉傳授給他，在原作中都是花了許多不同時間軸的故事描寫才到位。而在這劇本中的大改之下，不可忽視的問題也浮上檯面。

用巨星剪燙海報跟大家見面

Photo Credit: Netflix

《幽遊白書》的真人版於2023年12月14日在Netflix上架。早在劇照出來的時候，大家看待這部戲（包括我在內），可能都會以一種獵奇的角度看待。最早我認為劇照圖就是早期的巨星剪燙招牌，過度的髮型設計，不知是否為了要迎合幽遊白書的那個年代，藏馬的毛躁髮型不知是否為了鴉的經典台詞而設計的，總而言之這個造型你是滿滿的問號。

自詡從不怕片雷，只怕自己不願意嘗試的我在上線當天就看完了。並且我還多花了兩個禮拜把原版動畫版追完，這樣可能比較好做比較與評論。很多人可能覺得屬於魔改的一種，既然沒有陣、沒有黑暗武術會、亂童以及四聖獸也沒有。我來談談這種「魔改」的合理與不合理之處。

原版／真人版結構差異

原版幽遊白書

幽助復活篇

初遇三盜賊｜藏馬、飛影

找幻海學武｜亂童篇

四聖獸篇

垂金篇

暗黑武術會篇

蟲寄市超能力篇

魔界洞穴｜仙水篇

魔界篇

真人版幽遊白書

幽助復活篇

初遇三盜賊｜藏馬、飛影

修練時找幻海學武

入侵像是垂金的有錢老大玩樂地方／使用黑暗武術會用的島／直接PK戶愚呂隊

精巧的刪減

跟幻海學武的過程中，其實在原作裡有一段是亂童篇，描述著幻海要找繼承人，即便是惡人，只要符合她設定的條款，她還是會傳授武功給這個人。其實幽遊白書原作不是沒有不能鞭的地方，可以看得出來富奸在連載這個作品的前期與後期，心境已經有很大的變化，暗黑武術會的後期、仙水篇、魔界篇都在描述富奸想表達的一些道，而這些東西在「亂童篇」、「四聖獸篇」、「垂金篇」其實都是看不出來的，也因此我認為在刪除篇幅中，這幾篇是最不可惜的。因為妖怪實際上就是偏廢，這些章節目的其實就是磨合幽助四人組，作為練功副本而使用的章節。

Photo Credit: Netflix

這幾個篇幅的結論就是幽助遇到越絕境的狀況，靈力會大幅提升，桑原從亂童篇的戰鬥之中學會了靈劍，也在四聖獸篇之中獲得了運用場景。而垂金篇從頭到尾的妖怪都是給幽助們展現實力的段子，另外在垂金篇最後的戶愚呂與左京聯合詐騙了垂金跟所有有錢老人，作為引子帶出暗黑武術會。實則是鋪陳但其實垂金與暗黑武術會的調性相近，沒有出彩的戰鬥體系之下，有趣的只有左京瘋子瘋狂賭錢有點意思。

因此將垂金元素與暗黑武術會的元素作融合是相當有意思的設計，避開了垂金篇無趣的段落，實際上是好的改動。既然把左京拉到與垂金篇融合之後，其實很好地帶出魔界洞穴這件事情。蟲寄市蟲子設定也從蟲寄市超能力篇往前提，在不讓仙水七人露臉之前，這樣的改動沒有大問題，只有蟲子亂飛，還不清楚超能力者的狀況，就是蟲寄市篇一開始的現況。

而作為垂金與暗黑武術會篇融合之中有個問題，這個我下面來提。

暗黑武術會更動的優與劣

而武術會我認為它的用意是帶出戶愚呂的始跟末，這個篇章起頭從戶愚呂開始，也從戶愚呂結束。原作中，五十年前戶愚呂因為弟子都被殺光，因為自己的不足，當獲得武術會冠軍時，許下了成為妖怪的願望。從那一刻就與幻海漸行漸遠，彼此走上不同的道理。戶愚呂認為自己在人間界沒有敵手（人間五十年都沒遇到靈界偵探仙水？這應該是幽遊白書的謎），在垂金篇看上了幽助的潛力，因此邀請幻海、幽助等人強迫參加暗黑武術會。

這個起頭，在真人版因為章節的融合就被抹除掉，另外由於暗黑武術會直接只取最後戶愚呂隊的人物與幽助主角群進行對決，因此也捨棄掉了前面三個回合的戰鬥，也更沒有武術會的營包，這些東西小歸小，但都是幽遊白書原始有趣的地方，更別提前面三場大戰的各個人氣角色：陣、紂、死死若丸……，因此原著黨看到這邊應該會覺得相當不適，但這些在我眼裡還屬於小的問題。

Photo Credit: Netflix

最大的問題來自於——戶愚呂的始跟末，要能好好說這個故事，就得把幻海的故事說好。從幽助幻海學武到幻海隱藏身分成為覆面選手作為幽助隊的第五位人員，一直到幻海傳授靈光玉給幽助，甚至最後戶愚呂為了激發幽助能力，殺死幻海，這在暗黑武術會都以不同段落上演，而戶愚呂與幻海過去篇章也在這中間點綴上演。

真人版的問題在於四人組在集結過程中，幽助就得要加速練功，直接也獲得靈光玉傳授，而幻海也直接被戶愚呂KO，雖然最後對決時，戶愚呂兄的說法與原作一致，但作為三幕劇之中的轉換，幻海、戶愚呂這一塊篇章很可惜地並沒有能支撐擴大之處，成為真人版改編最大硬傷。

而真人版修改戶愚呂篇唯一優點大概就是把整齣戲需要製作的經費大幅度的下降，把打戲經費留給最後決戰。

小波呢？

在原版之中，幽助的復活篇其實花了相當大的篇幅。其實有大大小小的短篇事件，即便從漫畫到動畫也有做刪減，但還是偏長。因此真人版取材的部份已經有相當的簡化，的確比較符合現代人觀影節奏，只不過捨棄掉一個我認為算是可有可無的關鍵。何謂可有可無的關鍵呢？那就是靈界獸「小波」。

可有可無的關鍵——這到底在說什麼？

由於真人版直接是讓幽助回歸到火災現場，在原著中小閻王為了要給幽助試煉，因此要他培育靈界蛋。而這顆蛋在原著中一直到了暗黑武術會時靈界獸才孵化出來，所敷出的靈界獸，也是幽助的分身。一旦幽助受了傷，小波也會不舒服。