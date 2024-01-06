【影評】《幽遊白書》真人版：劇本改動與問題
我們想讓你知道的是
自詡從不怕片雷，只怕自己不願意嘗試的我在上線當天就看完了。並且我還多花了兩個禮拜把原版動畫版追完，這樣可能比較好做比較與評論。很多人可能覺得屬於魔改的一種，既然沒有陣、沒有黑暗武術會、亂童以及四聖獸也沒有。我來談談這種「魔改」的合理與不合理之處。
文：老鳳
作為一個真人版啟動的第一篇章，我認為《幽遊白書》真人版在劇本規劃上作了相當大膽的嘗試，而且這些嘗試回頭來看其實是好的。唯一的敗筆僅在暗黑武術會故事核心之中，戶愚呂與幻海之間的故事，幻海從收幽助作為徒弟，到最後希望他能擁有決心，真的將靈光玉傳授給他，在原作中都是花了許多不同時間軸的故事描寫才到位。而在這劇本中的大改之下，不可忽視的問題也浮上檯面。
用巨星剪燙海報跟大家見面
《幽遊白書》的真人版於2023年12月14日在Netflix上架。早在劇照出來的時候，大家看待這部戲（包括我在內），可能都會以一種獵奇的角度看待。最早我認為劇照圖就是早期的巨星剪燙招牌，過度的髮型設計，不知是否為了要迎合幽遊白書的那個年代，藏馬的毛躁髮型不知是否為了鴉的經典台詞而設計的，總而言之這個造型你是滿滿的問號。
自詡從不怕片雷，只怕自己不願意嘗試的我在上線當天就看完了。並且我還多花了兩個禮拜把原版動畫版追完，這樣可能比較好做比較與評論。很多人可能覺得屬於魔改的一種，既然沒有陣、沒有黑暗武術會、亂童以及四聖獸也沒有。我來談談這種「魔改」的合理與不合理之處。
原版／真人版結構差異
原版幽遊白書
- 幽助復活篇
- 初遇三盜賊｜藏馬、飛影
- 找幻海學武｜亂童篇
- 四聖獸篇
- 垂金篇
- 暗黑武術會篇
- 蟲寄市超能力篇
- 魔界洞穴｜仙水篇
- 魔界篇
真人版幽遊白書
- 幽助復活篇
- 初遇三盜賊｜藏馬、飛影
- 修練時找幻海學武
- 入侵像是垂金的有錢老大玩樂地方／使用黑暗武術會用的島／直接PK戶愚呂隊
精巧的刪減
跟幻海學武的過程中，其實在原作裡有一段是亂童篇，描述著幻海要找繼承人，即便是惡人，只要符合她設定的條款，她還是會傳授武功給這個人。其實幽遊白書原作不是沒有不能鞭的地方，可以看得出來富奸在連載這個作品的前期與後期，心境已經有很大的變化，暗黑武術會的後期、仙水篇、魔界篇都在描述富奸想表達的一些道，而這些東西在「亂童篇」、「四聖獸篇」、「垂金篇」其實都是看不出來的，也因此我認為在刪除篇幅中，這幾篇是最不可惜的。因為妖怪實際上就是偏廢，這些章節目的其實就是磨合幽助四人組，作為練功副本而使用的章節。
這幾個篇幅的結論就是幽助遇到越絕境的狀況，靈力會大幅提升，桑原從亂童篇的戰鬥之中學會了靈劍，也在四聖獸篇之中獲得了運用場景。而垂金篇從頭到尾的妖怪都是給幽助們展現實力的段子，另外在垂金篇最後的戶愚呂與左京聯合詐騙了垂金跟所有有錢老人，作為引子帶出暗黑武術會。實則是鋪陳但其實垂金與暗黑武術會的調性相近，沒有出彩的戰鬥體系之下，有趣的只有左京瘋子瘋狂賭錢有點意思。
因此將垂金元素與暗黑武術會的元素作融合是相當有意思的設計，避開了垂金篇無趣的段落，實際上是好的改動。既然把左京拉到與垂金篇融合之後，其實很好地帶出魔界洞穴這件事情。蟲寄市蟲子設定也從蟲寄市超能力篇往前提，在不讓仙水七人露臉之前，這樣的改動沒有大問題，只有蟲子亂飛，還不清楚超能力者的狀況，就是蟲寄市篇一開始的現況。
而作為垂金與暗黑武術會篇融合之中有個問題，這個我下面來提。
暗黑武術會更動的優與劣
而武術會我認為它的用意是帶出戶愚呂的始跟末，這個篇章起頭從戶愚呂開始，也從戶愚呂結束。原作中，五十年前戶愚呂因為弟子都被殺光，因為自己的不足，當獲得武術會冠軍時，許下了成為妖怪的願望。從那一刻就與幻海漸行漸遠，彼此走上不同的道理。戶愚呂認為自己在人間界沒有敵手（人間五十年都沒遇到靈界偵探仙水？這應該是幽遊白書的謎），在垂金篇看上了幽助的潛力，因此邀請幻海、幽助等人強迫參加暗黑武術會。
這個起頭，在真人版因為章節的融合就被抹除掉，另外由於暗黑武術會直接只取最後戶愚呂隊的人物與幽助主角群進行對決，因此也捨棄掉了前面三個回合的戰鬥，也更沒有武術會的營包，這些東西小歸小，但都是幽遊白書原始有趣的地方，更別提前面三場大戰的各個人氣角色：陣、紂、死死若丸……，因此原著黨看到這邊應該會覺得相當不適，但這些在我眼裡還屬於小的問題。
最大的問題來自於——戶愚呂的始跟末，要能好好說這個故事，就得把幻海的故事說好。從幽助幻海學武到幻海隱藏身分成為覆面選手作為幽助隊的第五位人員，一直到幻海傳授靈光玉給幽助，甚至最後戶愚呂為了激發幽助能力，殺死幻海，這在暗黑武術會都以不同段落上演，而戶愚呂與幻海過去篇章也在這中間點綴上演。
真人版的問題在於四人組在集結過程中，幽助就得要加速練功，直接也獲得靈光玉傳授，而幻海也直接被戶愚呂KO，雖然最後對決時，戶愚呂兄的說法與原作一致，但作為三幕劇之中的轉換，幻海、戶愚呂這一塊篇章很可惜地並沒有能支撐擴大之處，成為真人版改編最大硬傷。
而真人版修改戶愚呂篇唯一優點大概就是把整齣戲需要製作的經費大幅度的下降，把打戲經費留給最後決戰。
小波呢？
在原版之中，幽助的復活篇其實花了相當大的篇幅。其實有大大小小的短篇事件，即便從漫畫到動畫也有做刪減，但還是偏長。因此真人版取材的部份已經有相當的簡化，的確比較符合現代人觀影節奏，只不過捨棄掉一個我認為算是可有可無的關鍵。何謂可有可無的關鍵呢？那就是靈界獸「小波」。
可有可無的關鍵——這到底在說什麼？
由於真人版直接是讓幽助回歸到火災現場，在原著中小閻王為了要給幽助試煉，因此要他培育靈界蛋。而這顆蛋在原著中一直到了暗黑武術會時靈界獸才孵化出來，所敷出的靈界獸，也是幽助的分身。一旦幽助受了傷，小波也會不舒服。
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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