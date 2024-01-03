石川7.6強震NHK主播強力呼籲「別看電視快逃」，提升民眾危機意識獲讚賞
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在地震發生約3分鐘、海嘯警報發布後，山內泉播報口氣立刻改變，她開始以緊急的語氣不停呼籲「快跑」、「別看電視了，趕快逃」，要求民眾趕緊避難，被認為確實傳達危機感。雖然也有網友認為她有點誇張。
（中央社）日本能登半島元旦發生規模7.6強震，《日本放送協會》（NHK）主播山內泉以堅定的語氣呼籲民眾趕快逃跑，在網路成為話題。不過，地震後網路上出現許多虛假資訊，日本首相岸田文雄今天予以譴責。
岸田在首相官邸對媒體表示，針對石川縣地震「惡意散布有關被害狀況的虛假情報，絕對不能容忍。」他敦促嚴防這些行為，這些不準確的資訊可能會影響真正的救援工作。
1日下午地震發生後，許多電視台立刻取消元旦特別節目，開始播報災情。
在地震發生約3分鐘、海嘯警報發布後，山內泉播報口氣立刻改變，她開始以緊急的語氣不停呼籲「快跑」、「別看電視了，趕快逃」，要求民眾趕緊避難，被認為確實傳達危機感。雖然也有網友認為她有點誇張。
《NHK》相關人士表示，這次山內的強力呼籲背後，反映災害報導原則的改變。《NHK》主播室在2018年到2020年期間編寫了一份「地域版，保護生命的呼籲法」手冊，於2021年春天完成，全日本共有40多個分局參加，篇幅多達600頁。
相關人士指出：「自從東日本大地震以來，《NHK》一直在檢討和改進發生大規模災害時的播報方式。這次的播報，主播比起平時冷靜的態度，採用更為強硬的播報方式，這是改善方案中制定的方法。目的是讓民眾看到主播以『異常的態度』播報，意識到有特殊事件正在發生。」
此外，根據《朝日新聞》報導，地震發生後，社群媒體上出現許多替家人或親戚求救的發文。住在大阪府枚方市的一名女性就替住在石川縣珠洲市沿岸的親戚發文：「有人被困在倒塌的家中！請趕快派人過去幫忙！我是他的親戚，幫忙發文。」
她表示，雖然嘗試打電話給珠洲市的消防單位，但電話打不通。「他們家離海岸很近，沒辦法逃出來的情況下，很擔心會被海嘯侵襲，所以發文想讓附近的人注意到。」她表示通常只在社群媒體X閱讀別人的發文，這是第一次發文。
她說，倒塌的2層樓房屋是她母親的老家，母親的哥哥，也就是她的舅舅，和妻子住在那裡；舅舅的兒女也都返家過節。母親和舅舅通電話，但不久後舅舅的手機就沒電了，據知70多歲的舅媽和他們50多歲的長子都無法動彈。
就在她發文數小時後，有一名男性親戚前往救出兩人，她於是上網感謝大家協助，並把最初的發文刪除。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。