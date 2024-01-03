石川7.6強震NHK主播強力呼籲「別看電視快逃」，提升民眾危機意識獲讚賞

（中央社）日本能登半島元旦發生規模7.6強震，《日本放送協會》（NHK）主播山內泉以堅定的語氣呼籲民眾趕快逃跑，在網路成為話題。不過，地震後網路上出現許多虛假資訊，日本首相岸田文雄今天予以譴責。

岸田在首相官邸對媒體表示，針對石川縣地震「惡意散布有關被害狀況的虛假情報，絕對不能容忍。」他敦促嚴防這些行為，這些不準確的資訊可能會影響真正的救援工作。

1日下午地震發生後，許多電視台立刻取消元旦特別節目，開始播報災情。

在地震發生約3分鐘、海嘯警報發布後，山內泉播報口氣立刻改變，她開始以緊急的語氣不停呼籲「快跑」、「別看電視了，趕快逃」，要求民眾趕緊避難，被認為確實傳達危機感。雖然也有網友認為她有點誇張。

《NHK》相關人士表示，這次山內的強力呼籲背後，反映災害報導原則的改變。《NHK》主播室在2018年到2020年期間編寫了一份「地域版，保護生命的呼籲法」手冊，於2021年春天完成，全日本共有40多個分局參加，篇幅多達600頁。

相關人士指出：「自從東日本大地震以來，《NHK》一直在檢討和改進發生大規模災害時的播報方式。這次的播報，主播比起平時冷靜的態度，採用更為強硬的播報方式，這是改善方案中制定的方法。目的是讓民眾看到主播以『異常的態度』播報，意識到有特殊事件正在發生。」

此外，根據《朝日新聞》報導，地震發生後，社群媒體上出現許多替家人或親戚求救的發文。住在大阪府枚方市的一名女性就替住在石川縣珠洲市沿岸的親戚發文：「有人被困在倒塌的家中！請趕快派人過去幫忙！我是他的親戚，幫忙發文。」

她表示，雖然嘗試打電話給珠洲市的消防單位，但電話打不通。「他們家離海岸很近，沒辦法逃出來的情況下，很擔心會被海嘯侵襲，所以發文想讓附近的人注意到。」她表示通常只在社群媒體X閱讀別人的發文，這是第一次發文。

她說，倒塌的2層樓房屋是她母親的老家，母親的哥哥，也就是她的舅舅，和妻子住在那裡；舅舅的兒女也都返家過節。母親和舅舅通電話，但不久後舅舅的手機就沒電了，據知70多歲的舅媽和他們50多歲的長子都無法動彈。

就在她發文數小時後，有一名男性親戚前往救出兩人，她於是上網感謝大家協助，並把最初的發文刪除。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航