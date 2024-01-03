新加坡解除政府組屋養貓禁令，愛貓人士得滿足多項條件才獲飼養許可
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新加坡將取消一項禁止在政府組屋裡養貓的禁令，並提出新的管理辦法，該提案要求貓需植入晶片，且飼主須獲得許可以一系列的條件。此舉引發民眾不同反應，支持者認為早該解除養貓禁令，擔心者則憂遺棄虐待的問題加重。
《路透社》報導，新加坡即將取消一項禁止在政府組屋裡養貓的禁令。此禁令主要針對新加坡建屋發展局（Housing & Development Board，簡稱HDB）的組屋，新加坡360萬的人口中，有大概80%的人住在這類型房屋裡。
HDB成立於1960年，該計畫以99年的租約直接向合格公民出售政府建造的組屋，使新加坡成為世界上住房擁有率最高的國家之一，但居民受到許多限制和法規的約束，養貓禁令便是其中一項。
養貓禁令來自於1989年修改的《住房和發展（動物）規則》，如果被發現公寓內有寵物貓，違規者可能會被處以最高4000新元（約新台幣9萬3500元）的罰款，但通常只有當有人投訴他們的貓造成困擾時，當局才會對違規者採取行動。
養貓禁令長期受到愛貓人士的反對，致力於廢除該禁令的議員黃國光（Louis Ng）表示，貓有時候就會變成鄰居糾紛之間的籌碼。
「很多時候，當出現鄰里糾紛時，貓就是抵押品。」他說。「鄰居會說：『哦，你養貓了，我去通報（當局）』。」
不過狗就沒有這種禁令，但政府規定一戶只能養一隻狗。
報導指出，目前尚不清楚是什麼原因讓新加坡政府廢除禁令，但2022年的一項官方調查顯示，九成的受訪者認為貓是適合飼養的寵物，包括在組屋中飼養，而當局目前正在就擬議的「貓管理辦法」進行公眾調查，該辦法將於2024下半年實施。
根據新草案，一戶組屋居民能養兩隻貓，但飼主必須獲得許可，且貓必須植入晶片。飼主也被要求在窗戶上安裝網紗，以防貓咪摔落公寓。《海峽時報》報導，其他條件包括要求飼主確保動物在公共場合受到控制，例如使用牽繩；以及要求首次養貓的人須完成有關負責任寵物飼養的線上課程，才能獲得許可。此外，自2024年起，低收入戶家庭的寵物貓可以獲得免費絕育和植入晶片。
該辦法將給予飼主兩年的過渡期，以便貓主人有時間滿足許可條件。
解除養貓禁令，民眾反應不一
《亞洲新聞台》則指出，對於解除養貓禁令，民眾有不同的反應。
67歲的退休牧師羅娜（Lorna Khoo）告訴《亞洲新聞台》，是時候允許貓咪進入組屋的時候了。
「我非常支持（該提案），很久以前就應該允許了。」羅娜表示，並補充寵物是新加坡長者的好伴侶，而馬來穆斯林社群的成員不能養狗。
「只要他們的貓裝有微晶片，飼主就有責任和義務。」羅娜說。
然而，62歲的流浪貓救援者托爾 （Steven Tor）則表示，他擔心新提案會讓現有的寵物遺棄和虐待問題變得更糟。
「所有的貓都應該絕育以停止繁殖，這對於那些想要養貓的人來說必須是強制性的，這還沒有完成。」托爾說。
50歲的貓咪救援者陳昭華（Chan Chow Wah）則告訴《亞洲新聞台》，他希望政府也對不負責任的飼主進行開罰。陳昭華表示，他目前照顧一隻從三樓掉下來、主人拒絕支付其醫療費的貓，以及另一隻被診斷出患有心臟病後被遺棄的貓。
「我最終接手了這些病例。基本上，我會照顧它們直到它們去世。」陳昭華說，並估計2022年他在獸醫費用上花費了6萬新元（約新台幣140萬元）。
新聞來源
- Singapore's clandestine cats can soon legally call the city-state home（路透社）
- HDB residents could soon own up to 2 cats per flat as Govt proposes lifting 34-year ban（海峽時報）
- 2 cats in a flat? Welfare groups cheer AVS move but call for enforced sterilisation, 'responsible' ownership（亞洲新聞網）
延伸閱讀
- 新加坡政府為貓奴帶來福音，34年組屋住戶「禁貓令」將走入歷史
- 為新加坡移工打造「家鄉以外第二個家」，設計團隊首先要求環境「公私分明」
- 新加坡「住者有其屋」政策（下）：台灣應向新加坡學習，盡可能減少首購族門檻
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
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