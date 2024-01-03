新加坡解除政府組屋養貓禁令，愛貓人士得滿足多項條件才獲飼養許可

《路透社》報導，新加坡即將取消一項禁止在政府組屋裡養貓的禁令。此禁令主要針對新加坡建屋發展局（Housing & Development Board，簡稱HDB）的組屋，新加坡360萬的人口中，有大概80%的人住在這類型房屋裡。

HDB成立於1960年，該計畫以99年的租約直接向合格公民出售政府建造的組屋，使新加坡成為世界上住房擁有率最高的國家之一，但居民受到許多限制和法規的約束，養貓禁令便是其中一項。

Photo Credit:中央社 新加坡組屋。

養貓禁令來自於1989年修改的《住房和發展（動物）規則》，如果被發現公寓內有寵物貓，違規者可能會被處以最高4000新元（約新台幣9萬3500元）的罰款，但通常只有當有人投訴他們的貓造成困擾時，當局才會對違規者採取行動。

養貓禁令長期受到愛貓人士的反對，致力於廢除該禁令的議員黃國光（Louis Ng）表示，貓有時候就會變成鄰居糾紛之間的籌碼。

「很多時候，當出現鄰里糾紛時，貓就是抵押品。」他說。「鄰居會說：『哦，你養貓了，我去通報（當局）』。」

不過狗就沒有這種禁令，但政府規定一戶只能養一隻狗。

報導指出，目前尚不清楚是什麼原因讓新加坡政府廢除禁令，但2022年的一項官方調查顯示，九成的受訪者認為貓是適合飼養的寵物，包括在組屋中飼養，而當局目前正在就擬議的「貓管理辦法」進行公眾調查，該辦法將於2024下半年實施。

根據新草案，一戶組屋居民能養兩隻貓，但飼主必須獲得許可，且貓必須植入晶片。飼主也被要求在窗戶上安裝網紗，以防貓咪摔落公寓。《海峽時報》報導，其他條件包括要求飼主確保動物在公共場合受到控制，例如使用牽繩；以及要求首次養貓的人須完成有關負責任​​寵物飼養的線上課程，才能獲得許可。此外，自2024年起，低收入戶家庭的寵物貓可以獲得免費絕育和植入晶片。

該辦法將給予飼主兩年的過渡期，以便貓主人有時間滿足許可條件。

解除養貓禁令，民眾反應不一

《亞洲新聞台》則指出，對於解除養貓禁令，民眾有不同的反應。

67歲的退休牧師羅娜（Lorna Khoo）告訴《亞洲新聞台》，是時候允許貓咪進入組屋的時候了。

「我非常支持（該提案），很久以前就應該允許了。」羅娜表示，並補充寵物是新加坡長者的好伴侶，而馬來穆斯林社群的成員不能養狗。

「只要他們的貓裝有微晶片，飼主就有責任和義務。」羅娜說。

然而，62歲的流浪貓救援者托爾 （Steven Tor）則表示，他擔心新提案會讓現有的寵物遺棄和虐待問題變得更糟。

「所有的貓都應該絕育以停止繁殖，這對於那些想要養貓的人來說必須是強制性的，這還沒有完成。」托爾說。

50歲的貓咪救援者陳昭華（Chan Chow Wah）則告訴《亞洲新聞台》，他希望政府也對不負責任的飼主進行開罰。陳昭華表示，他目前照顧一隻從三樓掉下來、主人拒絕支付其醫療費的貓，以及另一隻被診斷出患有心臟病後被遺棄的貓。

「我最終接手了這些病例。基本上，我會照顧它們直到它們去世。」陳昭華說，並估計2022年他在獸醫費用上花費了6萬新元（約新台幣140萬元）。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒