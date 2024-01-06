台灣變裝皇后妮妃雅闖「魯保羅變裝秀」，這樣熠熠生輝的身影令我佩服
我們想讓你知道的是
變裝皇后以自己的意識成為反制的聲浪，對於本來就比較陰柔的人，她們不斷用自己的藝術來告訴大家，不需要感到抱歉、這一切都不是自己的錯，她們擁抱著自己的女性特質就像給這個病態生態的中指，就是這樣熠熠生輝的身影，我感到非常佩服。
文：蕭啟之
在12月7日，台灣時間晚上12點時，魯保羅變裝皇后秀（RuPual’s Drag Race）發佈了第16季的promo，其中揭露了一位台灣面孔——妮妃雅（Nymphia Wind）。在影片中，妮妃雅使用了中文「你好，台灣。蕉佛到囉！」來自我介紹，這一幕我跟我朋友看了都差點眼淚流下來，到現在看影片想起來也都還是起雞皮疙瘩，好像到現在，台灣的變裝圈才終於開始走向國際。
我與台灣變裝圈的小切點
我對於整個變裝文化有很大的興趣，起初只是因緣際會下看了魯保羅變裝皇后秀第11季，但因為太入迷了，我是從第2季看到第15季，包含全明星賽季（All Star）及加拿大（Canada’s Drag Race）跟英國（Drag Race UK）一集也沒有落下地看完了。因為看多了國外的強烈色彩，讓我也想看看台灣本土的變裝皇后，所以我在今年第一次看了台灣的變裝皇后秀，也就是由妮妃雅所參與監製的「彩虹芭仙傳」，我徹底對台灣的變裝皇后改觀。
「彩虹芭仙傳」是由妮妃雅的整個變裝家族所籌辦的演出，地點結合石牌靈石福德正神福佑宮，與宮廟結合演出更讓我耳目一新。表演顧名思義是以分別代表七種顏色的皇后各自演出，每一個都非常具有個人特質，我認為其表現張力放到國外也是可以相匹配的。但整場表演我最感動的地方是，辦在傳統的宮廟，而且又是石牌，我理所當然會想到比較保守的長輩們，事實上當天前面坐的位置也都是長者居多，不過他們並沒有我想像中的那麼「頑固」，反倒在有打賞的環節，廟主還不斷掏錢出來。
有些阿嬤帶著孫女，孫女就在台下模仿台上皇后的舞步，隨著音樂自己跳，這些和樂融融的場景都與我腦中所建構的相反，或許他們把這整場演出當成一種歌仔戲的形式，但我自己解讀為其實變裝不一定只會跟性感結合，也可以是一種闔家觀賞的藝術。
妮妃雅以張惠妹的「我要飛」最為壓軸，或許是因為那時候離同志遊行近了，我聽得熱淚盈眶，尤其是歌詞裡提到「敢做自己我最驕傲」，在場的同志也許也都是經歷過很多不公平、歧視等帶有銳刺的記憶，但我們都已經撐過去了，也真的該對自己感到驕傲。
妮妃雅最後留下一句意味深長的話：「懂的人都明白這是一次很棒的投資」，其實那時候大家都大概知道她會上魯保羅變裝皇后秀了，所以這句話也是偷偷把彩蛋給曝光，也更期待這位引領台灣變裝圈走向國際的第一位佼佼者。
Femininity v.s. Masculinity——性別氣質的膠著
同志男性對男性面部陽剛特徵的偏好有顯著相關；具體而言，具有更強烈敵對性別主義（hostile sexism）的同志更喜歡陽剛化的伴侶（Lijun Zheng&Yong Zheng, 2014）。總體在同志圈內，對於「陽剛」的追求及崇拜其實一直都有很顯著的痕跡，包括使用各式標籤來區隔我族及他族的差別，甚至到了歧視的意味。如大家常見的：拒娘、拒C、直男樣、異男樣等，甚至時不時就有文章來「教導」男同志要怎麼做才可以受歡迎、才可以脫單等。
若是經常在論壇瀏覽的人，想必很常會看到一句話：「比同志更歧視同志的人，都是自己人」，若我們都已經是性少數族群了，為何還需要瓜分自己已為數不多的同伴呢？然而，就是在這樣痛恨陰柔氣質的圈子裡，變裝皇后對我來說像是女戰神，她們可以說是陰柔的最大化，娘中之娘，是與圈內背道而馳的存在。
變裝皇后以自己的意識成為反制的聲浪，對於本來就比較陰柔的人，她們不斷用自己的藝術來告訴大家，不需要感到抱歉、這一切都不是自己的錯，她們擁抱著自己的女性特質就像給這個病態生態的中指，就是這樣熠熠生輝的身影，我感到非常佩服。
雖然我看似站在道德制高點去評判，但我絕非清流。我也曾跟朋友在酒吧背地裡議論他人的打扮；雖然不會打出那些令我作噁的標籤，但看到比較陰柔的主頁我還是會左滑；看到太做自己的人有時候也會皺眉頭等。我沒有資格去批評主流寸頭健身的同志，我甚至嚮往成為那樣的人，好像只有成為金字塔審美頂端我才可以掌握自己的「社會地位」。
所以，我一方面痛恨著這樣的惡性陽剛（toxic mascunility），一方面希望我可以有如變裝皇后一樣勇敢一些；我沒有那個勇氣挺身去控訴、我沒有那個能力去喊出自己的獨特性。所以我想我會如此癡迷於變裝文化大概就是被她們有如行走的遊行一樣，充滿反骨的漂亮姿態卻溫柔地守護著這個群體。我無法改變大家對他人的意見看法，但我想我可以慢慢先學會看到大家的美，及能活的更像自己。
變裝圈的困境
相信大家對於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的肆虐都還是歷歷在目、心有餘悸，尤其是在最嚴峻的時期，當大家都在家工作時，變裝皇后們賴以為生的收入來源，也就是酒吧的表演場所也紛紛暫停營業，那大概是她們最昏暗的時刻了。
Yolanda是台灣知名變裝家族House of Mesula中知名的成員之一，在女子學2022年的專訪中，提到2020年變裝皇后們申請藝文紓困金時遭到政府駁回，說她們不符合資格，因為政府歸類，夜店酒吧這個區塊，本來就不是藝文場所演出場所，所以不在補助內。這樣的偏見無疑是給無論變裝皇后或是變裝工作者一個很沈重的打擊，直接否定了她們的藝術價值及存在的意義，對於其框架不斷放在「裸露」、「夜場」等較為負面的標籤。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢