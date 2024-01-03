IAN陳卓賢：微光終於會遇上
我們想讓你知道的是
幾十年來，香港有沒有出過另一個有偶像魅力的創作歌手？想一想，大概就是IAN了。
文：李展鵬
終於找到個機會寫IAN陳卓賢。
這次，他同時得到叱吒男歌手銅獎及唱作人銅獎，是他音樂路上的里程碑。
之前寫陳百強，我問：幾十年來，香港有沒有出過另一個有偶像魅力的創作歌手？想一想，大概就是IAN了。
前年的《地球上的最後一朵花》，他已經一手包辦監製、作曲、填詞、編曲、主唱。為當今紛亂世代，他創作這首沉重的歌，再用輕彈淺唱的方式唱出人類的希望——「烽煙不會永久侵佔這一章／微光終會遇上」。有著偶像外表的他，這樣回應著人間戰亂、紛爭、不公不義。
雖然驚喜，但《地球上的最後一朵花》那種情感基調不是突如其來的。才出道一年，他就寫了《鯨落》，包辦作曲寫詞。我孤陋寡聞，之前沒聽聞「鯨落」這個海洋現象：原來鯨魚死後，屍體落入海洋深淵，之後長達數月至數年，會成為各種魚類的食物，滋育著海洋。
《鯨落》寫這種犧牲精神——「讓我／水作棺殮／化身甜點／能化做養份也應該／無須要為此感概」。這可以理解為情歌，亦似乎在頌揚因為各種高遠理想而犧牲的人——「自願犧牲走進歷史／閉目／沉下去」。雖然，歷史不一定記住他們。
這首《鯨落》，曲好詞好意境好主題好，我可以一個下午不停地聽，連續幾個鐘頭不間斷。
幾年來聽IAN作品，我發現他的歌都有種療癒效果。《鯨落》說，鯨魚死了，不要緊，那成了大海的養份；《留一天與你喘息》說，你絕望了，不要緊，仍有人令你心聲釋放；《地球上的最後一朵花》說，世界末日了，不要緊，一定有另一朵花在絕處開放著；《抱抱無尾熊》聽來輕快，但寫的原來又是刧難中的安慰——「棲息所處處烽煙／逃逸欠缺路線／也只渴望可跟妳相見／藏身廢棄樹林愛一遍」。
今年是他創作上的大豐收：《抱抱無尾熊》、《仍在》、《再見 寧靜海》及《擁抱後的歌》都是佳作，難得的是風格各異。《擁抱後的歌》曲風另類，更找來周耀輝操刀歌詞，我自己非常喜歡；這種歌注定曲高和寡，但IAN就是願意嘗試。
《仍在》及《再見 寧靜海》標誌著IAN創作的成熟。兩首情歌寫出了意境，情調都是沉鬱的，旋律都是耐聽的。尤其是《再見 寧靜海》，旋律有種淒美的起伏跌盪，再加上黃偉文的歌詞——「時代再快樂／不可帶著走／沒落在深溝那片月色／有過就夠」。跟《鯨落》一樣，這可以是情歌，也是高於情歌。而IAN的低音不只好聽，更是沉穩地唱出一種對愛情與世態的悲憫。
IAN不只能寫出好歌，這些歌一連串下來，既有他的音樂風格，也隱隱藏著某種一致的主題——那是IAN對世界的回應。
今年，創作力旺盛的IAN不只為自己寫了七、八首歌，更有餘力為好兄弟AK創作，《Blue MonKey》也是令人興奮的作品。
音樂以外，IAN的性情與其他能力亦值得欣賞。他懂音樂之餘，中學時是學界排球隊員，能文能武。另外，他為人低調。有則小新聞，是Mirror還未成軍時busking；因為IAN是團裡少數懂樂器的人，於是他就像個幕後人員似的，默默為隊友伴奏，未曾拿過mic唱歌。事後，花姐對他有微言，因為他也是藝人，不應低調至此。但IAN說，他既然懂結他，為隊友伴奏天公地道，不走到台前也沒關係。
他就是這樣的一個人。
如今世道不好，很多人似乎把對社會的不滿發洩在樂壇新人上。就如吳俊雄老師曾說：「香港人無論開心不開心，都表現在流行文化上。」但我深信，一個人只要花十五分鐘聽聽IAN的歌，無論喜歡不喜歡，是很難不欣賞的。
恭喜IAN，也謝謝IAN。你的音樂才華說明近年復興的香港流行音樂不是虛火。繼續努力，你一定可以再上一層樓，廣東歌一定仍然值得我們細聽。
PS：公司幾時先肯為你出專輯？
（本文獲授權轉載，作者原Facebook帖文可看此。）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
我們想讓你知道的是
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奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
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