17歲中國交換生在美被綁架後獲救，FBI警告：新興網路綁架，目標鎖定中國學生
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一名來自中國的17歲的交換學生莊凱在美國被綁架，他隻身前往下雪的山區搭帳篷「自我隔離」數日後獲救。猶他州警方表示，綁匪脅迫莊凱自我隔離、自拍「擄人」照片傳給家人，索要贖金。所幸最終莊凱平安獲救，家人則被勒索美金8萬元的贖金。
美國猶他州警方於當地時間2日，在山區一座露營區找到一名被「網路綁架」（cyber kidnapping）的17歲中國交換生莊凱。猶他州警方表示，莊凱受到綁匪威脅和控制把自己隔離。美國聯邦調查局（FBI）則警告，中國交換生很可能成為網路綁架詐騙鎖定的目標，再向受害者家屬勒索贖金。
莊凱住在中國的父母，於12月28日收到莊凱疑似被綁架的照片，還接到多通綁匪的勒贖電話。隨後，莊凱的家人向他在美國就讀的高中通報他的失蹤，再由校方向當地警局報案。莊凱的父母告訴警方，綁匪多次打電話威脅、索取贖金，因此匯了8萬美金（約新台幣248萬）到一個中國帳戶。
綜合《CNN》、《ABC News》和《Forbes》，猶他州河谷市（Riverdale）警方在接到報案後，與FBI、中國駐美使館和和幾名中國官員合作，找尋失蹤的莊凱。警方詢問莊凱在美國的寄宿家庭，但他們表示曾在12月31日早上聽見莊凱的聲音，沒有察覺到他失蹤。
因此，警方推測，莊凱不是被強行帶離家中的。
透過莊凱的銀行卡紀錄、消費明細和手機定位紀錄等，發現他在布里格姆市（Brigham City）一處山區。警方派出無人機搜救隊伍和多名警員，進行大規模搜救，其中一名徒步登山的警員，在樹叢區發現在帳篷內的莊凱。該警員描述，他看起來很冷也很害怕，在看到警察時「鬆了一口氣」。
警方表示，帳篷內沒有熱源，只有一條電熱毯、一個睡袋、有限的食物和水，以及幾部手機。警方推測，這些手機很有可能是綁匪用來操作「網路綁架」的工具。莊凱獲救後，在返回警局的路上與家人通電話「報平安」，還吃了一個起司漢堡。
根據警方的調查，莊凱可能在12月20日就已經「被操控」。警方發現，莊凱在20日購買露營設備，並試圖前往距離他所居住的河谷市75英里（約120公里）的另一座城市普若佛（Provo）露營。
當時，警方擔心莊凱的安危，將他送回寄宿家庭。河谷市警方表示，莊凱當時已經被綁匪控制，但他並沒有向警方、寄宿家庭的家人透露這一消息。
此外，警方在28日接獲莊凱失蹤，前往寄宿家庭搜查時，也沒有發現當時普若佛警方看到的那套露營設備。
調查人員認為，莊凱28日的失蹤，是受到網路綁架的綁匪指示，要求他在寒冬中前往距離河谷市以北27英里（約43公里）遠的布里格姆市一處峽谷地區的指定地點，搭帳篷「自我隔離」。
網路綁架詐騙鎖定中國交換生
河谷市警方在新聞稿中提到，漸漸興起的網路綁架詐騙，威脅年輕的交換學生和他們的家人，並索要贖金。
綁匪首先說服受害學生把自己「隔離」，利用Skype或Facetime視訊監控他們，再脅迫受害學生「自拍」，表現出他們被人俘虜的樣子，並將照片傳給他們的家人。受害者通常都會擔心，如果他們不照做，家人們就會受到傷害。
在家人們收到受害者照片後，綁匪便開始以言語或照片、受害者的錄音等，讓受害者家屬相信他們的孩子與綁匪是「在一起」的，藉以勒索贖金。
FBI警告，網路綁架的綁匪將目標鎖定在外國交換生，尤其是來自中國的學生們。河谷市警察局局長沃倫（Casey Warren）在新聞稿中向外國交換生們喊話，希望他們相信警察會保護他們，並與警方合作，確保自己和在國外的家人的安全。
該如何預防被網路綁架詐騙？
負責企業和政府網路安全諮詢的專家斯坦伯格（Joseph Steinberg）和約翰杰刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）網路犯罪研究中心主任馬拉斯（Marie-Helen Maras）告訴《BBC》，科技進步使犯罪變得更容易。
斯坦伯格擔憂，綁匪透過人工智慧模仿受害者的聲音，「即使深愛孩子的父母也可能被欺騙。」馬拉斯也表示，綁匪或犯罪者可以偽造電話號碼，讓電話看起來就是受害者本人撥號。另外，社群媒體也讓犯罪者更輕易收集受害者的資料，獲得受害者個人生活的資訊。
斯坦伯格也提到，網路犯罪是報酬最高的犯罪行為。他們可以不受地點的限制，針對不同語言的人施行犯罪。他提醒，任何人都可能成為網路綁架詐騙受害者，因此接到勒索電話時，應該先聯繫親人確認位置。斯坦伯格也建議，家人之間可以訂定「密語」，使用只有家人才知道的關鍵字或暗號，確認對方身份。
新聞來源
- Missing exchange student found cold and scared after what police call a ‘cyber-kidnapping’（CNN）
- Missing foreign exchange student found safe inside tent in Utah in 'cyber kidnapping': Police（ABC News）
- What Is ‘Cyber Kidnapping’? Chinese Exchange Student Latest Victim Of ‘Disturbing’ Trend（Forbes）
- Kai Zhuang: Cyber kidnapping in US illustrates growing crime trend（BBC）
延伸閱讀
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核稿編輯：羅元祺
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。