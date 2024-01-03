17歲中國交換生在美被綁架後獲救，FBI警告：新興網路綁架，目標鎖定中國學生

美國猶他州警方於當地時間2日，在山區一座露營區找到一名被「網路綁架」（cyber kidnapping）的17歲中國交換生莊凱。猶他州警方表示，莊凱受到綁匪威脅和控制把自己隔離。美國聯邦調查局（FBI）則警告，中國交換生很可能成為網路綁架詐騙鎖定的目標，再向受害者家屬勒索贖金。

莊凱住在中國的父母，於12月28日收到莊凱疑似被綁架的照片，還接到多通綁匪的勒贖電話。隨後，莊凱的家人向他在美國就讀的高中通報他的失蹤，再由校方向當地警局報案。莊凱的父母告訴警方，綁匪多次打電話威脅、索取贖金，因此匯了8萬美金（約新台幣248萬）到一個中國帳戶。

綜合《CNN》、《ABC News》和《Forbes》，猶他州河谷市（Riverdale）警方在接到報案後，與FBI、中國駐美使館和和幾名中國官員合作，找尋失蹤的莊凱。警方詢問莊凱在美國的寄宿家庭，但他們表示曾在12月31日早上聽見莊凱的聲音，沒有察覺到他失蹤。

因此，警方推測，莊凱不是被強行帶離家中的。

透過莊凱的銀行卡紀錄、消費明細和手機定位紀錄等，發現他在布里格姆市（Brigham City）一處山區。警方派出無人機搜救隊伍和多名警員，進行大規模搜救，其中一名徒步登山的警員，在樹叢區發現在帳篷內的莊凱。該警員描述，他看起來很冷也很害怕，在看到警察時「鬆了一口氣」。

警方表示，帳篷內沒有熱源，只有一條電熱毯、一個睡袋、有限的食物和水，以及幾部手機。警方推測，這些手機很有可能是綁匪用來操作「網路綁架」的工具。莊凱獲救後，在返回警局的路上與家人通電話「報平安」，還吃了一個起司漢堡。

根據警方的調查，莊凱可能在12月20日就已經「被操控」。警方發現，莊凱在20日購買露營設備，並試圖前往距離他所居住的河谷市75英里（約120公里）的另一座城市普若佛（Provo）露營。

當時，警方擔心莊凱的安危，將他送回寄宿家庭。河谷市警方表示，莊凱當時已經被綁匪控制，但他並沒有向警方、寄宿家庭的家人透露這一消息。

此外，警方在28日接獲莊凱失蹤，前往寄宿家庭搜查時，也沒有發現當時普若佛警方看到的那套露營設備。

調查人員認為，莊凱28日的失蹤，是受到網路綁架的綁匪指示，要求他在寒冬中前往距離河谷市以北27英里（約43公里）遠的布里格姆市一處峽谷地區的指定地點，搭帳篷「自我隔離」。

網路綁架詐騙鎖定中國交換生

河谷市警方在新聞稿中提到，漸漸興起的網路綁架詐騙，威脅年輕的交換學生和他們的家人，並索要贖金。

綁匪首先說服受害學生把自己「隔離」，利用Skype或Facetime視訊監控他們，再脅迫受害學生「自拍」，表現出他們被人俘虜的樣子，並將照片傳給他們的家人。受害者通常都會擔心，如果他們不照做，家人們就會受到傷害。

在家人們收到受害者照片後，綁匪便開始以言語或照片、受害者的錄音等，讓受害者家屬相信他們的孩子與綁匪是「在一起」的，藉以勒索贖金。

FBI警告，網路綁架的綁匪將目標鎖定在外國交換生，尤其是來自中國的學生們。河谷市警察局局長沃倫（Casey Warren）在新聞稿中向外國交換生們喊話，希望他們相信警察會保護他們，並與警方合作，確保自己和在國外的家人的安全。

該如何預防被網路綁架詐騙？

負責企業和政府網路安全諮詢的專家斯坦伯格（Joseph Steinberg）和約翰杰刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）網路犯罪研究中心主任馬拉斯（Marie-Helen Maras）告訴《BBC》，科技進步使犯罪變得更容易。

斯坦伯格擔憂，綁匪透過人工智慧模仿受害者的聲音，「即使深愛孩子的父母也可能被欺騙。」馬拉斯也表示，綁匪或犯罪者可以偽造電話號碼，讓電話看起來就是受害者本人撥號。另外，社群媒體也讓犯罪者更輕易收集受害者的資料，獲得受害者個人生活的資訊。

斯坦伯格也提到，網路犯罪是報酬最高的犯罪行為。他們可以不受地點的限制，針對不同語言的人施行犯罪。他提醒，任何人都可能成為網路綁架詐騙受害者，因此接到勒索電話時，應該先聯繫親人確認位置。斯坦伯格也建議，家人之間可以訂定「密語」，使用只有家人才知道的關鍵字或暗號，確認對方身份。

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核稿編輯：羅元祺