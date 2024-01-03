哈瑪斯「第二號人物」艾魯里遇害，背後有伊朗撐腰的真主黨會跟以色列全面開戰？
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以色列官員透露，他們擔心真主黨將升級對以色列的攻擊，向以色列北部城市海法和第二大城特拉維夫等主要城市發射遠程飛彈。如果真主黨發動此類攻擊，可能會導致以色列做出更強烈的反應，並將以哈之間的衝突迅速惡化為區域戰爭。
哈瑪斯（Hamas）第二號人物艾魯里（Saleh al-Arouri），2日晚間在黎巴嫩首都貝魯特南郊的總部遭無人機襲擊，這項攻擊也造成另外6人身亡。外媒分析，這起事件恐讓以色列、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與其背後的伊朗之間的關係更加複雜。
哈瑪斯2日證實了艾魯里遭殺害，痛批這是一場來自以色列的「懦夫暗殺」，但強調該組織的運作不受其影響。以色列官員否認對這起事件負責。不過，不願透露姓名的美國官員告訴《紐約時報》和《CNN》，以色列應對此事負責。
遇害的艾魯里是誰？
艾魯里是哈瑪斯政治局副主席，他於2017年起擔任此職位。他也是哈瑪斯武裝側翼「卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）的創辦人之一。
儘管艾魯里的影響力不及加薩哈瑪斯領導層，但他對外扮演著關鍵地位。艾魯里負責鞏固哈瑪斯與黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」的雙邊關係，並透過真主黨，鞏固在哈瑪斯和真主黨背後撐腰的伊朗的關係。
據報導，艾魯里曾多次與真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）及駐黎巴嫩的伊朗官員見面。哈瑪斯消息人士稱，艾魯里負責與他們協調對加薩衝突的立場。
報導指出，艾魯里原定3日將與納斯拉勒見面，納斯拉勒原定同日發表電視演說。
另一方面，在哈瑪斯內部，艾魯里為巴勒斯坦敵對派系的主要協調者，他與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）領導的法塔赫（Fatah）關係良好。
不過對於以色列，艾魯里屬於強硬派。《Axios》指出，他建立了哈瑪斯約旦河西岸的總部，策劃攻擊以色列士兵和平民，包括2014年哈瑪斯綁架並謀殺3名以色列青少年，導致加薩爆發了長達51天的戰爭。
2015年，美國財政部將艾魯里列為「特別指定的全球恐怖分子」，並懸賞500萬美元獲取有關他的資訊。
艾魯里的死，可能造成哪些後續影響？
艾魯里是哈瑪斯去（2023）年10月7日發動恐怖攻擊以來，最高層級的遇害領袖。
華盛頓近東政策研究所的恐怖主義專家李維特（Matthew Levitt）表示，哈瑪斯並不會少了一個人就潰散，但他認為，艾魯里是一個特別重要的角色，無論是在整體領導力方面，還是在他對暴力的支持方面。
李維特警告，以色列必須做好遭到真主黨報復的準備。但以色列也可能早已認定，值得冒這個風險除掉艾魯里。
美國蘇凡中心（Soufan Center）安全事務分析員克拉克（Colin Clarke）認為，艾魯里之死不僅對哈瑪斯，對伊朗來說也是致命的一箭。眾所周知，艾魯里與伊朗當局關係密切。
克拉克認為，這或許是以色列釋放的訊號，即以色列將在任何地方追捕並消滅哈瑪斯領導層，不單單在加薩。
《澳洲廣播公司》（ABC）分析則認為，雖然艾魯里是哈瑪斯的成員，並不是真主黨的成員，但他遭殺害讓真主黨蒙受羞辱，因為以色列襲擊了真主黨掌控的地盤（貝魯特南郊）。
真主黨怎麼說？
黎巴嫩真主黨警告說，殺害艾魯里的罪行，「不會沒有報復或懲罰」。並聲稱其戰士已做好報復的準備。
黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikati）指責以色列發動了這次襲擊，並譴責以色列企圖將黎巴嫩拖入衝突的「新階段」。
伊朗也譴責這起暗殺事件。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表示，這次攻擊再次證明「猶太復國主義的政權，是建立在恐怖主義與犯罪之上」，並呼籲聯合國安理會對其採取有效的回應。
以色列怎麼回應？
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的顧問芮格夫（Mark Regev）告訴《微軟國家廣播公司》（MSNBC），強調這起攻擊非以色列所為，但無論是誰所為，都不是對黎巴嫩國家的攻擊，也不是對真主黨的攻擊。芮格夫說，襲擊者是對哈瑪斯懷有怨恨，他也稱這是對哈瑪斯領導階層發動的一項「精準攻擊」。
不過以色列官員透露，他們擔心真主黨將升級對以色列的攻擊，向以色列北部城市海法（Haifa）和第二大城特拉維夫（Tel Aviv）等主要城市發射遠程飛彈。如果真主黨發動此類攻擊，可能會導致以色列做出更強烈的反應，並將以哈之間的衝突迅速惡化為區域戰爭。
以色列自3個月前在加薩展開軍事行動以來，真主黨和以色列軍隊幾乎每天都在以色列和黎巴嫩邊境交火。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也發出聲明，要求各方應避免情勢升級，特別是在黎巴嫩。
真主黨可能與以色列全面開戰嗎？
《澳洲廣播公司》分析認為，以色列和真主黨都不希望爆發新的戰爭。
以色列在2000年才撤出對黎巴嫩南部近20年的佔領。對以色列來說，他們寧願集中精力一勞永逸地消滅哈瑪斯，而不願意與真主黨開戰。
真主黨比哈瑪斯強大得多，該組織在黎巴嫩南部部署了多達15萬枚飛彈，並且控制貝魯特機場，能直接從伊朗接收載著飛彈的戰鬥機和其他武器。
另一方面，對真主黨來說，如果與以色列爆發全面戰爭，貝魯特南部郊區可能會變成「加薩第二」。黎巴嫩已經因為多年的敘利亞戰爭，經濟陷入谷底，黎巴嫩境內也收容超過150萬名敘利亞難民。
《澳洲廣播公司》指出，真主黨與其背後的伊朗必須衡量，是否願意承受與以色列的戰爭所帶來的後果，以及是否備犧牲黎巴嫩人民的福祉，來加深他們對以色列的憤恨。
延伸閱讀
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核稿編輯：羅元祺
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