哈瑪斯「第二號人物」艾魯里遇害，背後有伊朗撐腰的真主黨會跟以色列全面開戰？

哈瑪斯（Hamas）第二號人物艾魯里（Saleh al-Arouri），2日晚間在黎巴嫩首都貝魯特南郊的總部遭無人機襲擊，這項攻擊也造成另外6人身亡。外媒分析，這起事件恐讓以色列、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與其背後的伊朗之間的關係更加複雜。

哈瑪斯2日證實了艾魯里遭殺害，痛批這是一場來自以色列的「懦夫暗殺」，但強調該組織的運作不受其影響。以色列官員否認對這起事件負責。不過，不願透露姓名的美國官員告訴《紐約時報》和《CNN》，以色列應對此事負責。

遇害的艾魯里是誰？

艾魯里是哈瑪斯政治局副主席，他於2017年起擔任此職位。他也是哈瑪斯武裝側翼「卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）的創辦人之一。

儘管艾魯里的影響力不及加薩哈瑪斯領導層，但他對外扮演著關鍵地位。艾魯里負責鞏固哈瑪斯與黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」的雙邊關係，並透過真主黨，鞏固在哈瑪斯和真主黨背後撐腰的伊朗的關係。

據報導，艾魯里曾多次與真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）及駐黎巴嫩的伊朗官員見面。哈瑪斯消息人士稱，艾魯里負責與他們協調對加薩衝突的立場。

Remember: Hamas deputy chairman Saleh al-Arouri met with Hezbollah leader Hassan Nasrallah in late October.



Important: al-Arouri was killed in the Beirut suburb of Dahiyeh, a Hezbollah stronghold.



Background: Shortly after Iranian General Qassem Soleimani was killed in an… pic.twitter.com/Zeinfug4Si — Trey Yingst (@TreyYingst) January 2, 2024

報導指出，艾魯里原定3日將與納斯拉勒見面，納斯拉勒原定同日發表電視演說。

另一方面，在哈瑪斯內部，艾魯里為巴勒斯坦敵對派系的主要協調者，他與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）領導的法塔赫（Fatah）關係良好。

不過對於以色列，艾魯里屬於強硬派。《Axios》指出，他建立了哈瑪斯約旦河西岸的總部，策劃攻擊以色列士兵和平民，包括2014年哈瑪斯綁架並謀殺3名以色列青少年，導致加薩爆發了長達51天的戰爭。

2015年，美國財政部將艾魯里列為「特別指定的全球恐怖分子」，並懸賞500萬美元獲取有關他的資訊。

艾魯里的死，可能造成哪些後續影響？

艾魯里是哈瑪斯去（2023）年10月7日發動恐怖攻擊以來，最高層級的遇害領袖。

華盛頓近東政策研究所的恐怖主義專家李維特（Matthew Levitt）表示，哈瑪斯並不會少了一個人就潰散，但他認為，艾魯里是一個特別重要的角色，無論是在整體領導力方面，還是在他對暴力的支持方面。

李維特警告，以色列必須做好遭到真主黨報復的準備。但以色列也可能早已認定，值得冒這個風險除掉艾魯里。

美國蘇凡中心（Soufan Center）安全事務分析員克拉克（Colin Clarke）認為，艾魯里之死不僅對哈瑪斯，對伊朗來說也是致命的一箭。眾所周知，艾魯里與伊朗當局關係密切。

克拉克認為，這或許是以色列釋放的訊號，即以色列將在任何地方追捕並消滅哈瑪斯領導層，不單單在加薩。

《澳洲廣播公司》（ABC）分析則認為，雖然艾魯里是哈瑪斯的成員，並不是真主黨的成員，但他遭殺害讓真主黨蒙受羞辱，因為以色列襲擊了真主黨掌控的地盤（貝魯特南郊）。

真主黨怎麼說？

黎巴嫩真主黨警告說，殺害艾魯里的罪行，「不會沒有報復或懲罰」。並聲稱其戰士已做好報復的準備。

黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikati）指責以色列發動了這次襲擊，並譴責以色列企圖將黎巴嫩拖入衝突的「新階段」。

伊朗也譴責這起暗殺事件。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表示，這次攻擊再次證明「猶太復國主義的政權，是建立在恐怖主義與犯罪之上」，並呼籲聯合國安理會對其採取有效的回應。

以色列怎麼回應？

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的顧問芮格夫（Mark Regev）告訴《微軟國家廣播公司》（MSNBC），強調這起攻擊非以色列所為，但無論是誰所為，都不是對黎巴嫩國家的攻擊，也不是對真主黨的攻擊。芮格夫說，襲擊者是對哈瑪斯懷有怨恨，他也稱這是對哈瑪斯領導階層發動的一項「精準攻擊」。

Netanyahu's Senior Advisor, Mark Regev, had a slip of the tongue, confessing that Israel carried out the attack on Beirut earlier tonight, killing 7 individuals, in a violation of Lebanese sovereignty, which could lead to an all-out war. pic.twitter.com/Dqj5OEVh3z — Quds News Network (@QudsNen) January 3, 2024

不過以色列官員透露，他們擔心真主黨將升級對以色列的攻擊，向以色列北部城市海法（Haifa）和第二大城特拉維夫（Tel Aviv）等主要城市發射遠程飛彈。如果真主黨發動此類攻擊，可能會導致以色列做出更強烈的反應，並將以哈之間的衝突迅速惡化為區域戰爭。

以色列自3個月前在加薩展開軍事行動以來，真主黨和以色列軍隊幾乎每天都在以色列和黎巴嫩邊境交火。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也發出聲明，要求各方應避免情勢升級，特別是在黎巴嫩。

真主黨可能與以色列全面開戰嗎？

《澳洲廣播公司》分析認為，以色列和真主黨都不希望爆發新的戰爭。

以色列在2000年才撤出對黎巴嫩南部近20年的佔領。對以色列來說，他們寧願集中精力一勞永逸地消滅哈瑪斯，而不願意與真主黨開戰。

真主黨比哈瑪斯強大得多，該組織在黎巴嫩南部部署了多達15萬枚飛彈，並且控制貝魯特機場，能直接從伊朗接收載著飛彈的戰鬥機和其他武器。

另一方面，對真主黨來說，如果與以色列爆發全面戰爭，貝魯特南部郊區可能會變成「加薩第二」。黎巴嫩已經因為多年的敘利亞戰爭，經濟陷入谷底，黎巴嫩境內也收容超過150萬名敘利亞難民。

《澳洲廣播公司》指出，真主黨與其背後的伊朗必須衡量，是否願意承受與以色列的戰爭所帶來的後果，以及是否備犧牲黎巴嫩人民的福祉，來加深他們對以色列的憤恨。

'Hezbollah understands pretty well that if they attack Israel aggressively as retaliation...this will be the door to a full-scale war'@INSSIsrael's Prof. @kobimichael24 breaks down what a response from #Hezbollah may look like in response to the attack in Beirut on Tuesday pic.twitter.com/l5gtrqAkgA — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 3, 2024

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核稿編輯：羅元祺