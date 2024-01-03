美國政府公債總額首度突破34兆美元，國會將上演新財政年度預算爭奪戰

（中央社）美國財政部2日發布報告指出，美國聯邦政府的公共債務總額首次突破34兆美元；值此之際，國會議員正在為未來幾週一連串聯邦資金爭奪戰做準備。

路透社報導，2023年12月29日的財政部每日結單（Daily Treasury Statement）顯示，未償公共債務總額從12月28日的33.911兆美元增至34.001兆美元；計入聯邦債務上限的債務從12月28日的33.794兆美元增至12月29日的33.89兆美元。

這種「受限制債務」類別不包括國庫券和零息債券的未攤銷折價、聯邦融資銀行（Federal Financing Bank）發行債務和某些其他機構的擔保債務。

此前不久，美國聯邦債務去年9月才剛突破33兆美元大關，原因是稅收減少和聯邦支出增加，導致聯邦赤字上升。

國會議員將於下週返回華府，在1月19日和2月2日兩個最後期限前解決去年9月遺留至今的政府支出問題。共和黨要求將2024財政年度的可自由支配支出，削減至去年6月商定的上限以下。

同時，國會議員也希望能通過對烏克蘭和以色列的緊急援助，其中可能還會附加一些不相關的美國邊境安全條款。

倘若2024財政年度的12項支出法案未獲批准，華府各機構將陷入停擺狀態。

然而，隨著11月總統和國會選舉迅速成為焦點，要達成妥協可能會變得更加困難。

美國聯邦預算問責委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）主席麥吉尼雅斯（Maya MacGuineas）表示，34兆美元的聯邦債務是「一個真正令人沮喪的成績」，並將其歸因於政治領袖不願做出艱難的財政選擇。

麥吉尼雅斯在聲明中說：「我們仍希望決策者採取進一步行動，透過提高稅收、減少支出或成立財政委員會來減少借貸，而最理想情況是施行上述所有舉措。」

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺