日航班機379人全脫困，《紐約時報》以奇蹟形容乘客、機組員合作，英國專家：海保廳飛機位置是重點
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外界廣泛預期，調查人員將把重點聚焦在航管人員給這兩架飛機下達了什麼指令，並仔細調查飛機與機場系統。而優先要務之一，就是取回包含座艙語音紀錄器（CVR）和飛航資料紀錄器（FDR）的「黑盒子」。
日航班機陷火球379人全脫困，《紐時》以奇蹟形容指乘客機組員合作無間
（中央社）日本航空一架班機昨（2）日降落東京羽田機場時撞到海上保安廳飛機後在跑道起火燃燒，日航班機上379人全員脫困。《紐約時報》3日引述飛安專家以「奇蹟」來讚譽日航人員處置。
從北海道新千歲機場出發的日航516班機（機型A350空中巴士），2日下午5時47分左右降落羽田機場C跑道後撞上海保廳一架固定翼飛機並起火燃燒。客機燃燒約8個半小時於3日凌晨2時許熄滅。客機上包含367名乘客與12名機組員共379人，全員從3個緊急出口成功逃出機外，僅14人受傷。海保機上6人5死1重傷。
28歲的機上乘客佐和田（Tsubasa Sawada）告訴《路透社》，他與其餘乘客逃離飛機後約10分鐘就聽到爆炸聲響，「再晚一點我們恐怕就死定了。」
與家人同行的機上17歲瑞典乘客戴柏（Anton Deibe）告訴《瑞典晚報》（Aftonbladet），當時飛機內的情況比外面更恐怖。他說他們當時根本不知道發生什麼情況或機組員宣達，因為機上廣播是用日文；戴柏的父親則說，客艙內幾分鐘就滿是濃煙，「我們趴在地板上，之後緊急逃生門開了，我們就往逃生門去。」
《紐約時報》指出，日航機組員因在如此緊急與龐大壓力下安全疏散全部367名乘客而獲外界讚揚。根據《日本產經新聞》引用機上乘客所拍攝的影像顯示，火舌從受損飛機的窗戶竄出，情況看起來似乎不可能每個人都能安全逃生。
英國格林威治大學（University of Greenwich）教授兼消防安全工程中心主任蓋立（Ed Galea）稱這次日航疏散為「奇蹟般作業」。
蓋立根據影像顯示指出，當時客機前起落架塌陷導致機頭朝下、機尾向上，乘客從飛機前端的2個出口和後端1個出口撤離，「一些乘客基本上形同被迫於濃煙中爬上一座小山」。
日航發言人桑崎瑪姬（Maggie Kuwasaki，音譯）於電郵答覆表示，當時機上因火勢而只能使用3個逃生門，日航人員所受訓練是要能在90秒內疏散完所有乘客。
Interaction Group是設計機上安全說明卡的公司，執行長佛格森（Trisha Ferguson）表示，能在一場極可能的致命事故裡讓所有乘客安全下機，充分說明乘客和機組員的合作無間。
在航空業從事乘客安全教育達28年的佛格森說：「機組員的反應速度驚人，他們的處置令人讚嘆。」
作為對新型飛機的安全測試一環，航空公司須展現能在90秒內疏散完機上所有乘客。佛格森表示，在1970和1980年代，緊急培訓主要集中在機組人員，但進入1990和2000年代後，開始更著重對乘客在緊急情況下的應對教育。
佛格森說在日航這起事故裡，乘客看到濃煙瀰漫就更願意拋下行李，因為疏散過程若還要取行李整個流程就會拖累，「無論如何，這真的是一項奇蹟」。
《華爾街日報》指出，隨機艙內煙霧彌漫，乘客看似鎮靜地聽從機組員指示。一些乘客所拍影像顯示，他們從飛機前方兩側的緊急滑梯逃生，飛機後方可見火光；有些人滑出後協助後面的人下來，符合機上安全示範影片的做法，逃出的人幾乎都沒拿行李，也符合緊急情況時應棄隨身物品的搭機安全指示。
曾任美國聯邦高級飛安事故調查人員的古茲提（Jeff Guzzetti）說：「在飛機被火焰吞噬前，乘客能從容疏散，這證明飛機設計和航空公司及時處置能力都極佳。」
羽田機場擦撞，英國專家：釐清海保廳飛機位置是重點
（中央社）日本東京羽田機場發生日本航空航班降落時在跑道撞上海上保安廳飛機的事件，有英國航空安全專家指，一個最明顯的問題是，那架海保機是否在跑道上，如果是的話，原因是什麼。
日本航空公司（Japan Airlines）一架空中巴士（Airbus）A350飛機2日傍晚5時47分降落羽田機場，旋即撞上日本海上保安廳的德哈維蘭Dash 8（De Havilland Dash 8）渦輪螺旋槳飛機，日航機上379人全數逃出，海保機上6名機組員有5人罹難。
《路透社》引述熟知調查情況的消息人士說法指出，後續調查將由日本運輸安全委員會主導，而空巴製造商組成的法國專家小組，以及機上兩具勞斯萊斯（Rolls-Royce）發動機製造商組成的英國小組也都將參與。
事發地點在跑道，物證取得難度不高
專家團提醒現在斷言相撞原因仍為之過早，並強調大多數事故都是多種因素造成的。
但外界廣泛預期，調查人員將把重點聚焦在航管人員給這兩架飛機下達了什麼指令，並仔細調查飛機與機場系統。而優先要務之一，就是取回包含座艙語音紀錄器（CVR）和飛航資料紀錄器（FDR）的「黑盒子」。
專家團表示，鑒於2日這起事故發生在跑道上，代表實體證據、雷達數據與目擊者證詞或攝影機畫面馬上就可以拿到，減輕了龐大的鑑識工作。
英國航空顧問公司Ascend by Cirium航空安全總監海斯（Paul Hayes）說：「一個很明顯的問題是，這架海上保安廳飛機是否在跑道上，如果是的話，原因是什麼。」
《日本放送協會》（NHK）報導，國土交通省相關人士3日透露，事故之前塔台已給予日本航空516班機進入跑道的許可，並指示海保廳的飛機在跑道外等待。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。