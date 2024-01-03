日航班機379人全脫困，《紐約時報》以奇蹟形容乘客、機組員合作，英國專家：海保廳飛機位置是重點

日航班機陷火球379人全脫困，《紐時》以奇蹟形容指乘客機組員合作無間

（中央社）日本航空一架班機昨（2）日降落東京羽田機場時撞到海上保安廳飛機後在跑道起火燃燒，日航班機上379人全員脫困。《紐約時報》3日引述飛安專家以「奇蹟」來讚譽日航人員處置。

從北海道新千歲機場出發的日航516班機（機型A350空中巴士），2日下午5時47分左右降落羽田機場C跑道後撞上海保廳一架固定翼飛機並起火燃燒。客機燃燒約8個半小時於3日凌晨2時許熄滅。客機上包含367名乘客與12名機組員共379人，全員從3個緊急出口成功逃出機外，僅14人受傷。海保機上6人5死1重傷。

28歲的機上乘客佐和田（Tsubasa Sawada）告訴《路透社》，他與其餘乘客逃離飛機後約10分鐘就聽到爆炸聲響，「再晚一點我們恐怕就死定了。」

與家人同行的機上17歲瑞典乘客戴柏（Anton Deibe）告訴《瑞典晚報》（Aftonbladet），當時飛機內的情況比外面更恐怖。他說他們當時根本不知道發生什麼情況或機組員宣達，因為機上廣播是用日文；戴柏的父親則說，客艙內幾分鐘就滿是濃煙，「我們趴在地板上，之後緊急逃生門開了，我們就往逃生門去。」

《紐約時報》指出，日航機組員因在如此緊急與龐大壓力下安全疏散全部367名乘客而獲外界讚揚。根據《日本產經新聞》引用機上乘客所拍攝的影像顯示，火舌從受損飛機的窗戶竄出，情況看起來似乎不可能每個人都能安全逃生。

英國格林威治大學（University of Greenwich）教授兼消防安全工程中心主任蓋立（Ed Galea）稱這次日航疏散為「奇蹟般作業」。

蓋立根據影像顯示指出，當時客機前起落架塌陷導致機頭朝下、機尾向上，乘客從飛機前端的2個出口和後端1個出口撤離，「一些乘客基本上形同被迫於濃煙中爬上一座小山」。

日航發言人桑崎瑪姬（Maggie Kuwasaki，音譯）於電郵答覆表示，當時機上因火勢而只能使用3個逃生門，日航人員所受訓練是要能在90秒內疏散完所有乘客。

Interaction Group是設計機上安全說明卡的公司，執行長佛格森（Trisha Ferguson）表示，能在一場極可能的致命事故裡讓所有乘客安全下機，充分說明乘客和機組員的合作無間。

在航空業從事乘客安全教育達28年的佛格森說：「機組員的反應速度驚人，他們的處置令人讚嘆。」

作為對新型飛機的安全測試一環，航空公司須展現能在90秒內疏散完機上所有乘客。佛格森表示，在1970和1980年代，緊急培訓主要集中在機組人員，但進入1990和2000年代後，開始更著重對乘客在緊急情況下的應對教育。

佛格森說在日航這起事故裡，乘客看到濃煙瀰漫就更願意拋下行李，因為疏散過程若還要取行李整個流程就會拖累，「無論如何，這真的是一項奇蹟」。

《華爾街日報》指出，隨機艙內煙霧彌漫，乘客看似鎮靜地聽從機組員指示。一些乘客所拍影像顯示，他們從飛機前方兩側的緊急滑梯逃生，飛機後方可見火光；有些人滑出後協助後面的人下來，符合機上安全示範影片的做法，逃出的人幾乎都沒拿行李，也符合緊急情況時應棄隨身物品的搭機安全指示。

曾任美國聯邦高級飛安事故調查人員的古茲提（Jeff Guzzetti）說：「在飛機被火焰吞噬前，乘客能從容疏散，這證明飛機設計和航空公司及時處置能力都極佳。」

羽田機場擦撞，英國專家：釐清海保廳飛機位置是重點

（中央社）日本東京羽田機場發生日本航空航班降落時在跑道撞上海上保安廳飛機的事件，有英國航空安全專家指，一個最明顯的問題是，那架海保機是否在跑道上，如果是的話，原因是什麼。

日本航空公司（Japan Airlines）一架空中巴士（Airbus）A350飛機2日傍晚5時47分降落羽田機場，旋即撞上日本海上保安廳的德哈維蘭Dash 8（De Havilland Dash 8）渦輪螺旋槳飛機，日航機上379人全數逃出，海保機上6名機組員有5人罹難。

《路透社》引述熟知調查情況的消息人士說法指出，後續調查將由日本運輸安全委員會主導，而空巴製造商組成的法國專家小組，以及機上兩具勞斯萊斯（Rolls-Royce）發動機製造商組成的英國小組也都將參與。

事發地點在跑道，物證取得難度不高

專家團提醒現在斷言相撞原因仍為之過早，並強調大多數事故都是多種因素造成的。

但外界廣泛預期，調查人員將把重點聚焦在航管人員給這兩架飛機下達了什麼指令，並仔細調查飛機與機場系統。而優先要務之一，就是取回包含座艙語音紀錄器（CVR）和飛航資料紀錄器（FDR）的「黑盒子」。

專家團表示，鑒於2日這起事故發生在跑道上，代表實體證據、雷達數據與目擊者證詞或攝影機畫面馬上就可以拿到，減輕了龐大的鑑識工作。

英國航空顧問公司Ascend by Cirium航空安全總監海斯（Paul Hayes）說：「一個很明顯的問題是，這架海上保安廳飛機是否在跑道上，如果是的話，原因是什麼。」

《日本放送協會》（NHK）報導，國土交通省相關人士3日透露，事故之前塔台已給予日本航空516班機進入跑道的許可，並指示海保廳的飛機在跑道外等待。