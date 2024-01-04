朴敏英首度挑戰狗血漫改劇《和我結婚吧》：為戲激瘦又增重，搭擋羅人友上演復仇戲碼，還有哪些必看亮點？

2024韓劇《和我老公結婚吧》找來朴敏英、《哲仁王后》羅人友與《Oh！英心》宋昰昀等人合力主演，元旦開播後，掀起一陣討論。

《和我結婚吧》改編自同名網路漫畫，目前仍在連載當中。原著網漫在LINE WEBTOON已經突破了3500萬的瀏覽量。

該劇故事主要講述一位命運多舛的女性「姜智媛」（由朴敏英飾演），在一次意外中竟發現自己回到了10年前的時光。

姜智媛是一位罹患癌症的女性，但在目睹丈夫「朴敏煥」（李伊庚飾）和閨蜜「鄭秀敏」（宋昰昀飾）的背叛後，不僅慘遭不幸，更在被二人殺害，不過卻因此重生了，並意外回到10年前。

擁有這個難得的重啟人生機會，姜智媛決定展開一場復仇之旅。在這個過程中，她將聚焦於解開先前所有的委屈和苦痛。為了達成這個目標，她找到了U&K Food部長「劉志赫」（由羅人友飾演），並得到他的協助。

《和我結婚吧》並不是朴敏英向來擅長的浪漫喜劇路線，她將在本劇中，跳脫過去帶給大眾的「白富美」形象，呈現一連串姜智媛的婚姻復仇計畫，以及在劉志赫的支持下，重新塑造她的人生。

《日與夜》編劇新作

《和我結婚吧》是由曾執筆人氣韓劇《日與夜》的申儒潭編劇執筆的最新作品，攜手曾執導《朝鮮精神科醫生劉世豐》的朴元國導演攜手打造這部大快人心的復仇作品。

《日與夜》以懸疑刺激見長，《和我結婚吧》則聚焦於「女性復仇」主題。申儒潭憑藉前作赢得好評，此作能否再度創造引人入勝的復仇故事，成為眾多追劇網友矚目的焦點。

為戲暴瘦又增重，朴敏英坦言不容易

《和我老公結婚吧》飾演姜智媛的朴敏英，是胃癌第四期患者，因為這部戲朴敏英敬業瘦身，瘦到體重僅剩37公斤，只為了詮釋出病患的憔悴病容。新劇播出前，tvN電視台搶先釋出劇照，嚇壞不少朴敏英的粉絲。

在發布記者會上，朴敏英被問及在劇中要同時呈現生病跟健康不同的體態，等於要在短時間內快速地減重與增重，是怎麼做到的？

對此，朴敏英分享：

「我想了很久，究竟應該以怎樣的方式呈現這個場景。在拍攝過程中，我只能靠著離子飲料堅持下去。感謝製作組和導演對我的細心照顧，讓我先把生病瘦弱的畫面都先拍完。」

接著，朴敏英提到，在完成死亡前生病模樣的拍攝後，劇組給了她約兩周的時間，讓她增加五公斤的體重，以展現復活後的健康形象。

然而，朴敏英也坦言，實際上她發現增重更為困難，因為在減重的過程中她的胃變小了。因此，在短短兩週內增重五公斤，這個過程對身體而言也帶來了一些不適。

發佈會談及前任涉嫌詐欺，親自向大眾致歉

在1月1日，《和我結婚吧》的發布記者會上，朴敏英提到了前男友涉嫌詐欺的事件，並首度向大眾公開致歉。

早前，朴敏英的前男友姜鍾賢因涉嫌與妹妹合謀，挪用多家相關公司的資金，同時透過非法的資金交易來操控相關股價，造成多名投資者受害。

該起事件被揭發後，還有人發現朴敏英的姐姐在姜鍾賢的公司內擔任外部理事一職。

儘管朴敏英迅速宣布與姜鍾賢分手，但由於兩人確實曾經交往，朴敏英仍然受到這起案件的牽連，被檢方傳喚，並遭受嚴重的名譽損害。

經過數月的時間，朴敏英終於親自談及這一事件。她坦言去年的這場風波，對她造成了巨大的打擊。當她接到《和我結婚吧》的演出邀約時，甚至曾懷疑自己是否能夠成功演繹這樣的角色。當時，導演親自致電給她，最終讓她鼓起勇氣答應了演出。

同時，在發佈會上，朴敏英公開透露了她當時的身心狀況：

「那段時間我一直都在後悔。在精神科接受腦波檢查的時候，我的自責感甚至顯現出危險信號。是導演親自打電話給我，接住了我。」

她繼續表示：

「經過那件事情，反而讓我去思考我的工作本質是什麼？什麼時候是幸福的？在片場只要好好表演就會察覺自己很漂亮、很閃亮。」

接著，她也面對自己被捲入這些負面爭議的局面，向所有愛護她的粉絲表達歉意。她堅定地表示，不會再發生類似的不愉快事件，並將繼續努力成為一名令人引以為傲的演員。

羅人友擔綱主演復仇神隊友

而在《和我老公結婚吧》擔綱男主角的羅人友，曾因出演《雙甲路邊攤》、《哲仁王后》、《月升之江》等劇而受到觀眾矚目，參與韓綜《兩天一夜4》後人氣更大幅提升，曝光量也有顯著增加。

在劇中，羅人有飾演「劉志赫」一角，是典型的「高富帥」，與女主角朴敏英的關係是公司裡的上下屬。

不過事實上，志赫自大學時期就一直暗戀著姜智媛，當姜智媛重生後，劉志赫便決定協助她展開復仇，並毫不猶豫地向她表達自己的心意。

羅人友近年來的作品一部比一部受歡迎，前幾年幾乎只能飾演配角的他，隨著人氣攀升，終於得以大量擔任主角。羅人友總是不負眾望，展現出專業的演技，呈現多樣的角色。因此這次觀眾也翹首以待，期待他會如何演繹這個角色。

李伊庚、宋昰昀出軌使壞無極限

而在復仇劇類型的作品中，不可忽視的焦點就是反派角色。在《和我結婚吧》中，李伊庚和宋昰昀兩位演員，分別演出令觀眾咬牙切齒的反派，成為劇中不可忽視的靈魂角色。

李伊庚過去以參與喜劇演出而廣受歡迎，這次則「轉型」演出朴敏英的渣男老公「朴敏煥」。

他在公眾面前展現暖男形象，卻在私底下對妻子嘴臉刻薄，還與朋友搞外遇，更與出軌對象聯手謀殺妻子，種種行徑令人恨得牙癢癢。

另一位核心反派，是以《三流之路》獲得廣泛關注的宋昰昀，這次在劇中飾演朴敏英的假面閨蜜。

雖然外表看似天真可愛，卻內心扭曲不堪，為了慾望不擇手段。她不僅與智媛的老公敏煥發生婚外情，還將閨蜜智媛逼近死亡。宋昰昀過去給人的印象是溫順形象，這次首度挑戰惡女形象，引起網友熱烈討論。

K-pop女王參與演出

除了該劇找來眾多實力派演員，引發了話題之外，K-pop女王寶兒（BoA）也將在《和我結婚吧》裡尬上一角。

寶兒繼 2017 年出演電影《秋天的郵局》後，時隔七年再次挑戰演技。雖然目前擔任的角色還未公開，不少網友紛紛猜測寶兒很可能接下劉志赫妹妹「劉熙妍」。劇組人員則透露：「寶兒對角色的熱情和演技，讓現場所有工作人員都留下了深刻的印象。」也增添了該劇的話題性。

星光熠熠配角群