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2024/01/03,
中東

美國防部官員透露：已與卡達達成協議，將烏代達空軍基地的軍事部署延長10年

美國防部官員透露：已與卡達達成協議，將烏代達空軍基地的軍事部署延長10年
美國國防官員透露，美國已達成協議，要將美國在卡達占地廣大的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）軍事部署延長10年｜Photo Credit: US gov @Wiki Public Domain

我們想讓你知道的是

美國官員透露，已與卡達達成協議，延長美軍在烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）軍事部署10年。該基地是美國在中東地區規模最大的軍事駐點，能容納超過1萬名美軍。近年，卡達在中東地區屢屢扮演協調者角色，延長協議凸顯美方對卡達的依賴。

（中央社）3名美國國防官員和另一名知情官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，美國已達成協議，要將美國在卡達占地廣大的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）軍事部署延長10年。

這項尚未對外公開的協議，凸顯了華府對這個波灣小國的依賴。卡達近來在斡旋交涉被扣押在加薩（Gaza）和委內瑞拉的美國人方面扮演重要角色。

烏代德空軍基地位於卡達首都杜哈（Doha）西南方的沙漠中，是美國在中東地區規模最大的軍事駐點，能容納超過1萬名美軍。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上個月訪問烏代德空軍基地，並感謝卡達當局增加對該基地的支出。

但奧斯汀並未提及續約一事，拜登（Joe Biden）政府也未將此事公開。卡達因接待巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）高層而備受外界檢視。卡達官員曾反駁稱，卡達是在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府執政期間應美方請求，允許哈瑪斯在杜哈開設政治辦事處。

烏代德空軍基地是美軍中央司令部（US Central Command）在阿富汗、伊朗和整個中東地區內或周圍空中行動的關鍵樞紐。卡達和英國空軍也是從這處基地執行任務。

隨著伊朗撐腰的武裝組織在伊拉克、敘利亞和葉門構成的威脅升高，美國正加強在中東地區的部署。

哈瑪斯去（2023）年10月7日在以色列擄走約240名人質後，卡達一直擔任與哈瑪斯之間的主要居中斡旋者，促成初步有數十名以色列和國際人質獲釋。此外，卡達持續與美國中央情報局（CIA）及以色列情報機構摩薩德（Mossad）和埃及協調，試圖重啟釋放人質的談判。

卡達在數月協商中促成委內瑞拉釋放遭扣押美國人一事較不為人知，直到委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）上個月釋放10名美國人，以交換遭美方指控洗錢數億美元的馬杜洛親信，此事才廣為曝光。

分析人士指出，卡達擁有豐富的石油和天然氣財富，加上能充當協調者的能力，使得卡達能發揮超越自身實力的力量。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺


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