美國防部官員透露：已與卡達達成協議，將烏代達空軍基地的軍事部署延長10年

（中央社）3名美國國防官員和另一名知情官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，美國已達成協議，要將美國在卡達占地廣大的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）軍事部署延長10年。

這項尚未對外公開的協議，凸顯了華府對這個波灣小國的依賴。卡達近來在斡旋交涉被扣押在加薩（Gaza）和委內瑞拉的美國人方面扮演重要角色。

烏代德空軍基地位於卡達首都杜哈（Doha）西南方的沙漠中，是美國在中東地區規模最大的軍事駐點，能容納超過1萬名美軍。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上個月訪問烏代德空軍基地，並感謝卡達當局增加對該基地的支出。

但奧斯汀並未提及續約一事，拜登（Joe Biden）政府也未將此事公開。卡達因接待巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）高層而備受外界檢視。卡達官員曾反駁稱，卡達是在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府執政期間應美方請求，允許哈瑪斯在杜哈開設政治辦事處。

Met with the Qatari Prime Minister and Minister of Foreign Affairs to thank him for Qatar’s regional leadership, and also to reaffirm our commitment to the bilateral strategic partnership. We will continue to collaborate closely with Qatar to develop respond to shared challenges… pic.twitter.com/dgNxOzF8ez — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) December 19, 2023

烏代德空軍基地是美軍中央司令部（US Central Command）在阿富汗、伊朗和整個中東地區內或周圍空中行動的關鍵樞紐。卡達和英國空軍也是從這處基地執行任務。

隨著伊朗撐腰的武裝組織在伊拉克、敘利亞和葉門構成的威脅升高，美國正加強在中東地區的部署。

哈瑪斯去（2023）年10月7日在以色列擄走約240名人質後，卡達一直擔任與哈瑪斯之間的主要居中斡旋者，促成初步有數十名以色列和國際人質獲釋。此外，卡達持續與美國中央情報局（CIA）及以色列情報機構摩薩德（Mossad）和埃及協調，試圖重啟釋放人質的談判。

卡達在數月協商中促成委內瑞拉釋放遭扣押美國人一事較不為人知，直到委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）上個月釋放10名美國人，以交換遭美方指控洗錢數億美元的馬杜洛親信，此事才廣為曝光。

分析人士指出，卡達擁有豐富的石油和天然氣財富，加上能充當協調者的能力，使得卡達能發揮超越自身實力的力量。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺