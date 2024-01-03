美國防部官員透露：已與卡達達成協議，將烏代達空軍基地的軍事部署延長10年

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美國官員透露，已與卡達達成協議，延長美軍在烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）軍事部署10年。該基地是美國在中東地區規模最大的軍事駐點，能容納超過1萬名美軍。近年，卡達在中東地區屢屢扮演協調者角色，延長協議凸顯美方對卡達的依賴。
（中央社）3名美國國防官員和另一名知情官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，美國已達成協議，要將美國在卡達占地廣大的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）軍事部署延長10年。
這項尚未對外公開的協議，凸顯了華府對這個波灣小國的依賴。卡達近來在斡旋交涉被扣押在加薩（Gaza）和委內瑞拉的美國人方面扮演重要角色。
烏代德空軍基地位於卡達首都杜哈（Doha）西南方的沙漠中，是美國在中東地區規模最大的軍事駐點，能容納超過1萬名美軍。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上個月訪問烏代德空軍基地，並感謝卡達當局增加對該基地的支出。
但奧斯汀並未提及續約一事，拜登（Joe Biden）政府也未將此事公開。卡達因接待巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）高層而備受外界檢視。卡達官員曾反駁稱，卡達是在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府執政期間應美方請求，允許哈瑪斯在杜哈開設政治辦事處。
烏代德空軍基地是美軍中央司令部（US Central Command）在阿富汗、伊朗和整個中東地區內或周圍空中行動的關鍵樞紐。卡達和英國空軍也是從這處基地執行任務。
隨著伊朗撐腰的武裝組織在伊拉克、敘利亞和葉門構成的威脅升高，美國正加強在中東地區的部署。
哈瑪斯去（2023）年10月7日在以色列擄走約240名人質後，卡達一直擔任與哈瑪斯之間的主要居中斡旋者，促成初步有數十名以色列和國際人質獲釋。此外，卡達持續與美國中央情報局（CIA）及以色列情報機構摩薩德（Mossad）和埃及協調，試圖重啟釋放人質的談判。
卡達在數月協商中促成委內瑞拉釋放遭扣押美國人一事較不為人知，直到委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）上個月釋放10名美國人，以交換遭美方指控洗錢數億美元的馬杜洛親信，此事才廣為曝光。
分析人士指出，卡達擁有豐富的石油和天然氣財富，加上能充當協調者的能力，使得卡達能發揮超越自身實力的力量。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。